Nyertes üzleti modell az e-kereskedelemben

Úgy döntött, nekivág egy teljesen új terület, az e-kereskedelem világának felfedezésébe. Tanfolyam és mentorálás segítségével, munka mellett, éjszakákba nyúlóan kezdte kiépíteni új karrierjét és így vált napjainkra alkalmazottból a saját főnökévé.

– mesélt a kezdetekről Márk.

A 22 éves fiatalember az elsők között volt, akik az Ecom Testvérek programjában kiemelkedő sikereket ért el. Egy hónapos kemény munkával töltött felkészülést követően Márk jelentős támogatás mellett kezdte el felépíteni az első webshopját, amely már másfél hónap után 3,5 milliós árbevételt hozott. Ezzel megteremtette a lehetőségét annak, hogy kilépjen a munkahelyéről és önálló vállalkozóként dolgozzon tovább. Ma már három webshopja üzemel, 15-16 milliós árbevételt termelve havonta. Emellett Márk coachként is bekapcsolódott az Ecom Testvérek programjába, hogy saját példájával és tapasztalataival hozzájáruljon mások sikeres elindulásához.

– avatott be Márk.

Fáradozása meghozta a gyümölcsét. Elképesztő mértékben felgyorsultak az események az életében, az Ecom Testvérek folyamatos támogatását élvezve rohamléptekkel tudott előrehaladni.

Magyarországon az e-kereskedelem 2016–2017-ben indult erőteljes fejlődésnek, és az akkori, úgymond szűz piac szinte korlátlan lehetőségeket kínált a belépőknek. Napjainkban reklámok százai, ezrei jelennek meg előttünk minden nap, újabb és újabb termékeket kínálva. Annak, aki ezen a területen szeretne érvényesülni, feltétlenül ki kell tűnnie mind a hirdetéseivel, mind pedig a gondosan megválasztott portékájával.

„A siker egyik kulcsa maga a termék. Nagyon alapos piackutatást kell végeznünk, mielőtt egy bizonyos termékre webshopot építenénk fel vagy egy már meglévőbe integrálnánk. Lehet, hogy ami más országban sikerrel fut, az nálunk nem kelti fel az emberek érdeklődését, ezért elengedhetetlen a magyar piac, a magyar emberek igényeinek pontos ismerete, feltérképezése. Az is fontos, hogy nem lehet egyszerre mindent akarni. Itt nem a mennyiségen van a hangsúly, hanem egyértelműen a minőségen. Nem előny, hanem inkább hátrány a túl sok termék. Legyen egy vagy maximum 5-6, de azok mindegyike képviseljen erős brandet. Egy webshopban csak azonos termékkategóriákat érdemes kínálni, ha többfélével is foglalkozunk, több különálló webshopra van szükségünk. Amikor ez megvan, onnantól a hirdetések kezelése az első számú feladat, abban kell megtalálni azt, ami számunkra a legoptimálisabb”

– részletezte Márk.

Mivel a webshop hazai fulfillment cégeket használ, azaz a raktározást és a kiszállítást más végzi helyette, nem túlzás azt állítani, hogy akkor is pénzt keres, amikor éppen alszik. Így marad idő és energia a fejlődésre és a bővülésre, ami elengedhetetlen része ennek az üzleti modellnek.

Az olasz születésű Ecom Testvérek tizenhat, illetve tizenhét évesen, gimnáziumi tanulmányaik mellett végezték el a legkülönbözőbb kurzusokat annak érdekében, hogy az e-kereskedelem területén minél szélesebb körű ismeretekkel rendelkezzenek. Ma már az egész világon ismerik őket. Bekerültek abba a nemzetközi szűk elit körbe is, ahol a legsikeresebb e-com üzletemberek cserélnek rendszeresen tapasztalatokat egymással.

„Számunkra nemcsak saját eredményeink a fontosak, hanem az is, hogy a felhalmozott tudásunkat és tapasztalatainkat megosztva másokat is el tudjunk navigálni a sikerhez vezető úton. E célból alkottuk meg a H-COMMERCE tanfolyamunkat, melyben a résztvevőknek megtanítunk mindent, ami a siker eléréséhez szükséges. A nyerő termék megtalalásán át a megfelelő marketingstratégia kialakításán keresztül átadunk minden olyan ismeretet és tudást, amire a vállalkozásuk sikeres működtetéséhez szükség van. Az e-kereskedelemben továbbra is hatalmas mértékű potenciált látunk és bár folyamatosan telítődik a kelet-európai piac, még mindig bőségesen lehet olyan termékeket behozni, amelyek megtalálják az utat a fogyasztókhoz. Manapság India, Indonézia és a Fülöp-Szigetek számít új, érintetlen piacnak, amerre érdemes terjeszkedni. Ugyanakkor azt gondoljuk, még saját régiónkban is megtalálhatja a számítását az, aki nem sajnálja az idejét és az energiáját a nyerő termékek felkutatására”