Megtorpant az online kiskereskedelem

Az idei II. negyedévben mind értékben, mind a vásárlások számában visszaesett az online boltokban bankkártyával fizetett tranzakciók száma az év első három hónapjához képest. Ennek ellenére minden 5. bankkártyával itthon fizetett forintot webshopokban költünk el – derül ki a BiztosDöntés.hu összeállításából.

Egyéb iparági felmérések mellett immár a hazai bankkártya adatok is azt bizonyítják, hogy megtört a hazai online kiskereskedelem bővülése. A Magyar Nemzeti Bank ( MNB ) legfrissebb statisztikái szerint az idei év második negyedévében közel 456 ezerrel kevesebbszer vásároltak hazai internetes boltokban a magyarok kártyájuk segítségével, mint az első negyedévben – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Ez azt jelenti, hogy a korábban megszokott éves szinten 20-30 százalékos növekedés 14 százalék alá szorult.

A tranzakciók értékében is visszaesés következett be: a webshopokban a II. negyedévben elköltött közel 820 milliárd forint 18 milliárd forinttal marad el az első negyedévi adatoktól.

Mindezt a BiztosDöntés.hu szakértője szerint azzal érdemes összehasonlítani, hogy a bankkártyákkal történő fizikai vásárlások száma ugyanakkor 2023. II. negyedévében több mint 38 millió darabbal nőtt és a magyar bankkártya történelemben először haladta meg a 400 milliós határt. A közel 407 millió tranzakcióban 3 733 milliárd forint értékben fizettek bankkártyával árut vagy szolgáltatást a magyarok. Ez az érték közel 300 milliárd forinttal múlja felül az első negyedév adatait.

A fizikai kereskedésekben a bankkártyás vásárlások esetében a piac továbbra is 24 százalékos növekedést tud felmutatni a tranzakciók értékében. Ennek fényében lehet érdekes az, hogy a hazai online kereskedő helyek forgalma visszaesésben van – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, aki szerint már csak azért is bővülésről kellene beszélni, mert a felmérések szerint az online kereskedelemben már múlóban van a bizalmatlanság a bankkártyás fizetésekkel szemben: aki utánvéttel rendeli meg az árut, az is túlnyomórészt bankkártyával fizet a futárnál.

Nő a webshopok száma

A forgalom visszaesése azért is furcsa, mert egyre több webshop kínálja szolgáltatásait. Az idei első félév végén éves szinten már közel ötödével több, 40 636 online kereskedőnél lehetett rendelni, a bankkártyát elfogadó webshopok száma az utolsó negyedévben is 2 315 egységgel bővült.

100-ból 22 forintot a neten költünk el

A most tapasztalt visszaesés ellenére a hazai bankkártyás fizetések több, mint ötöde már az online térben zajlik, minden 100 forintból 22-őt az interneten költünk el – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakértője.

Gergely Péter szerint a webshopok alapítását az is alátámaszthatja, hogy az egy bankkártyás vásárlásra jutó összeg közel kétszerese a boltokban lebonyolított fizetésnek: míg a fizikai kereskedőknél 9 172 forintot fizettünk átlagosan egy-egy vásárláskor bankkártyával, addig az internetes átlagos kosárérték 17 954 forint volt.

