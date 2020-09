A Mammutban is nyitási akciókkal folytatja terjeszkedését az eMAG

Offline stratégiáját konzekvensen valósítja meg az eMAG. A piacvezető online kereskedő első, Erzsébet körúti lévő üzlete után egy nagyobb alapterületű bemutatótermet nyitott a budapesti Mammut bevásárlóközpontban. A budai üzletben szeptember 21. és 27. között nyitási akció várja az érdeklődőket. A várhatóan nagy számú érdeklődő miatt a vállalat előzetesen is arra kéri az érdeklődőket, hogy tartsák be a koronavírus-helyzet miatt előírt maszkviselési és távolságtartási előírásokat.

Hét évvel korábbi megjelenése óta az eMAG Magyarország idén júniusig kizárólag online kereskedőként volt jelen a piacon. Az első hazai eMAG-bolt június közepén nyílt meg Budapesten, az Erzsébet körút 18. szám alatt óriási sikert aratva a vásárlók körében, akik azóta ebben az egységben több, mint 6000 darab árucikket vásároltak meg, illetve vették át rendeléseiket.

A budapesti Mammut bevásárlóközpontban megnyílt új eMAG üzlet nagyobb alapterületű, több ezer termék számára helyet biztosító saját raktárral is rendelkezik, és természetesen az utcáról betérő vásárlókat is kiszolgálják benne. A legelső eMAG-szaküzlethez hasonlóan itt is lehetséges a www.emag.hu webáruházban feladott megrendelések átvétele: minden raktáron lévő termék megrendelés esetén már másnap átvehető az üzletben.

Az eMAG üzleteiben az utcáról betérő vásárlók számára is érvényesíthető az alapvetően hazai internetes vásárlásokra vonatkozó 14 napos elállási jog minden olyan termékkategória esetében, amelyre ez vonatkozik, az üzlet személyzete pedig a megfelelő termék kiválasztásában is segítséget tud nyújtani.

“Most, a második üzlet megnyitása kapcsán már biztosan mondhatom, hogy sikeresnek tartjuk az eMAG átállítását a magyar piacon már bevált hibrid üzleti modellre. Nemzeti sajátosságnak is nevezhető, hogy a vásárlók igénylik a közvetlen kapcsolat létesítésének lehetőségét, a magas színvonalú személyes tanácsadást. Ennek jegyében tovább folytatjuk a bolthálózat bővítését, amely esetében a célunk az, hogy országszerte frekventált helyszíneken alakítsunk ki nagyobb alapterületű üzleteket”

– mondta Várkonyi Balázs, az eMAG ügyvezető igazgatója.

A Mammutban lévő eMAG üzletben szeptember 21. és 27. között nyitási akcióval várja az érdeklődőket, amelynek keretében a slágerterméknek számító okostelefonok, tévék mellett “true wireless” fülhallgatók, okosórák és háztartási eszközök lesznek elérhetők jelentős kedvezménnyel. Az első bolt hasonló akciós napjai alatt hosszú sorok alakultak ki, ezért az eMAG előzetesen is arra kéri az üzletébe érkezőket, hogy tartsák be a járványhelyzet miatt előírt maszkviselési és távolságtartási előírásokat. Az üzletben egyébként a maszk és kézfertőtlenítő használata mellett plexifalakkal, illetve az üzlettér és a raktár speciális fertőtlenítésével védekeznek a koronavírus ellen.

Az eMAG a múlt héten jelentette be, hogy az Extreme Digitallal közösen Easybox néven saját csomagautomata-hálózatot épít ki Magyarországon. Idén év végéig Budapesten száz helyszínen működnek majd a biztonságos, érintésmentes átvételt biztosító automaták, jövő év végéig pedig ötszáz automata kiépítését tervezik. A két vállalat 2019-ben jelentette be fúziós szándékát, amelyet az év végén a Gazdasági Versenyhatóság is jóváhagyott, azonban az összeolvadást követően mind az eMAG, mind az Extreme Digital márkák tovább élnek.