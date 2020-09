Együttműködésben a HR-piac két nagy szereplője

Napjaink fontos kérdése, hogy a világjárvány hatásaként, következményeként milyen tendenciák alakítják majd a munkaerőpiacot. Abban azonban egyetértés van, hogy a pandémia új kihívások elé állított minden szereplőt, ennek eredményeként pedig olyan új, innovatív fejlesztések születtek és születnek folyamatosan, amelyek régóta várt változásokat eredményezhetnek a piacon. Jó példa erre a GetWork és a SimpleJob együttműködése is.

A GetWork szolgáltatásaiban eddig is kiemelt szerepet játszott a digitalizáció, a jelenlegi COVID által fémjelzett időszak pedig igazolta korábbi befektetéseik létjogosultságát. Az elmúlt hónapok tapasztalata azt mutatta, hogy a komplex toborzási szolgáltatások mellett jelentősen megnövekedett az igény a hirdetési és előszűrési szolgáltatásokra is.

„A SimpleJob portfólióba illesztése elősegíti hosszútávú stratégiai tervünk megvalósítását, hogy minden üzletágunk a lehető leghatékonyabban, digitális platformokon működjön, ezáltal is időt és energiát takarítva meg mind az ügyfeleink, mind kollégáink számára. Az együttműködés célja az volt, hogy a GetWork az ország egyik legnagyobb HR-szolgáltatójaként piacismeretével és országos lefedettségével támogassa a SimpleJob szolgáltatásainak ismertségét, és az ország első „360 fokos” HR-szolgálatójaként teljes körű toborzási szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek a SimpleJob innovatív szolgáltatásának portfólióba emelésével, ezáltal is elősegítve mindkét fél piaci részesedésének növekedését.”

– mondta el Jáhny Ákos, a GetWork ügyvezetője.

„A SimpleJob részéről a cél a márkaismertség növelése volt. Az együttműködés részeként a implementálta saját portfóliójába a SimpleJob által nyújtott teljes körű toborzási szolgáltatást, egészen az álláshirdetéstől a kiválasztáson át az onboardingig, így a GetWork értékesítői már ténylegesen a cég igényeire szabva tudnak teljes körű szolgáltatási mixet összeállítani, legyen szó akár álláshirdetésről, előszűrésről, akár munkaerő-kölcsönzésről.”

– mondta el Lukács Beáta, a SimpleJob ügyvezetője.

A tökéletes win-win helyzet

A GetWork országos irodahálózatával és az elmúlt 15 évben kiépített üzleti kapcsolataival egy teljesen új ügyfélkörhöz tudja eljuttatni a piac fiatal szereplőjeként működő Simplejob szolgáltatásait. A Get Work országos értékesítési csatornájának segítségével több ügyfélnek van lehetősége kipróbálni a SimpleJob szolgáltatását.

A Get Work nyeresége az együttműködésen az, hogy a Simple Job szolgáltatásait saját brandként, GetAds – powered by SimpleJob néven építi be a portfóliójába.

„Az új szolgáltatással a magyarországi HR-szolgáltatói piacon elsőként fedjük le 360 fokban a teljes HR-szolgáltatási folyamatot, megoldást kínálva cégmérettől függetlenül, a pár főt foglalkoztató KKV-knak és a a többezer fős multinacionális ügyfeleinknek egyaránt.”

– tette hozzá Jáhny Ákos.

Eredményes pilot

„A tavalyi évben próbáltuk ki először a SimpleJob szolgáltatását, és az eredmények láttán, valamint a platformon használható innovatív digitális megoldásoknak köszönhetően jutottunk arra, hogy célszerű lenne magasabb szintre emelni a korábbi együttműködést.”

– modta Jáhny Ákos.

Hosszútávú tervek

A SimpleJob számára a hosszútávú cél értelemszerűen a piacszerzés és a terjeszkedés, akár külföldre is.

„Hiszünk benne, hogy az újabb és újabb munkaerőpiacra lépő generációkat segítjük közösségi oldalhoz hasonló működésünkkel. Fejlesztések terén folytatjuk az álláskeresés-álláshirdetés forradalmasítását, nagyon izgalmas projektek állnak még előttünk. Az elmúlt időszak még inkább megerősített minket abban, hogy a videós bemutatkozásokat tovább kell fejlesztenünk. Már az oldal létrehozásakor is a digitalizáció, az automatizálás és az interaktív közösségi szemlélet volt a cél.”

– mondta el Lukács Beáta.

„A digitalizáció és a portfólióbővítés mellett már teszteljük az új GetQuality rendszerünket, mely a megszokott mennyiségi mutatószámokon túl minőségi dimenzióval bővíti az általánosan használt KPI rendszereket. Célunk, hogy minden ügyfelünk pontos képet kapjon a szolgáltatási folyamat miden egyes lépéséről, objektív mutatószámok alapján tudjon döntést hozni, mindezt online formában, egyetlen kattintással. Hisszük és tapasztaljuk, hogy szolgáltatóként a nálunk lévő adatok gondos elemzésével és értékelésével olyan hozzáadott értéket tudunk teremteni, mely valós segítséget jelenthet a HR és cégvezetők mindennapi munkájában.”

– tette hozzá Jáhny Ákos.