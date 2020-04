A karantén időszakában is jól teljesít az ultrahangos kullancsriasztókat gyártó magyar startup, ugyanis a kullancsszezon a járvány alatt sem állt le. Az idén már 52 országban forgalmazó hazai ProtectONE márka fennállása óta közel egymillió vegyszermentes bolha és kullancsriasztó terméket értékesített partnerein keresztül.

A kullancsszezon szinte napra pontosan akkor indult, amikor Európában és az USA-ban kialakult a koronavírus okozta járványügyi helyzet. Az enyhe tél miatt egyre nagyobb a kullancsállomány, ezáltal a paraziták okozta megbetegedések száma is növekszik. A kijárási korlátozás vagy tilalom alatt álló országokban is engedélyezett a kutyasétáltatás, azonban a séták alatt az állatok és az emberek is könnyen összeszedhetik a városi zöldfelületeken is elterjedt kullancsokat. Ez is kedvezett a kullancsriasztókat forgalmazó magyar startupnak, melynek ultrahangos technológiával működő kullancs-, bolha- és poratkariasztó készülékei a kutyák, macskák és más háziállatok mellett az embereket is védik.

A parazitaellenes megoldások alkalmazása folyamatosan nő, hiszen csak az USA-ban 2004 és 2016 között megtriplázódott a bolha- és kullancscsípések száma: több mint 640.000 esetet jelentettek, amelyek közül 2016-ban 96,075 esetben megbetegedés is kialakult – áll a Centers for Disease Control and Prevention tanulmányában. A kullancsok és bolhák elleni termékekből 2016-ban 0.894 milliárd USA dollár bevétel származott. A Transparency Market Research jelentése alapján pedig 4.8%-os növekedés várható 2024-re, azaz a piac az 1.34 milliárd USA dollár értékű forgalmat is elérheti. A szegmenst az 1970-es évek óta jelen lévő vegyszeres készítmények, mint a tabletták, permetek, vagy spot on-ok uralják, a legnagyobb szereplők között pedig a Bayer AG, a Merial vagy a Virbac is megtalálható.

A vegyszermentes készítmények az utóbbi 5-10 évben kezdtek megjelenni a piacon, amelyek közül a ProtectONE Tickless nevű termékei hatékonyságát több nemzetközi kutatás eredménye is alátámasztja. Nulláról indulva, befektetés nélkül, tíz év alatt Európa egyik első számú vegyszermentes készülék gyártói lettek. 2015 óta közel háromszorosára nőtt az éves bevételük: 2019-ben már több, mint 372 milliós forgalmuk volt. A ProtectONE termékeit 2015-ben még tizenhat, 2019-ben, pedig már ötvenkét országban árulták disztribútori együttműködésekkel.

“Ticks don’t care”

– foglalja össze röviden Kiss Dániel, a ProtectONE tulajdonosa a koronavírus-járvány hatását az ultrahangos kullancsriasztók gyártása és forgalmazása kapcsán.

„Februárban két héten keresztül nem érkeztek meg a szükséges anyagok Kínából – náluk akkor volt a járvány tetőpontja – de márciusban már visszaállt a pontos beszállítási ritmus, így folytatódik nálunk a gyártás és forgalmazás. A budapesti irodánk helyett egyelőre otthoni munkavégzésben folytatjuk a termékek forgalmazásával kapcsolatos feladatainkat, illetve online tartjuk a kapcsolatot forgalmazói partnereinkkel, de eddig minden zökkenőmentes.”

A parazitológia szakot végzett tulajdonos a kezdetektől a nemzetközi piacot célozta meg, amelynek köszönhetően már az USA-ban és Ázsiában is van leányvállalatuk – ProtectONE North America és Tickless Asia néven. A leányvállalatok mellett a folyamatosan növekvő disztribútori együttműködések teszik lehetővé, hogy Németországtól, Kínán át New Yorkig elérhetőek legyenek készülékeik. Forgalmazó partnereikkel szoros kapcsolatot alakítottak ki: jogi tanácsadásban és a kommunikációban is segítik őket.

„A jelenlegi járványhelyzetben stabilan működünk, folytatjuk a tavalyi évben meghatározott célok elérését. Cégünket az innováció hajtja, ebben az időszakban még inkább ez a fejlődés záloga”

– hangsúlyozta Kiss Dániel, a ProtectONE tulajdonosa.