Magyarul „beszélő” vércukormérő segíti a látássérült diabéteszes betegeket

A betegekkel szóban, magyarul kommunikáló vércukormérő rendszert fejlesztett a száz százalékban hazai tulajdonú 77 Elektronika Kft. A készülék annak a több mint 32 ezer vak, vagy súlyosan látássérült magyar cukorbetegnek jelent segítséget, akik a napi többszöri vércukormérés során önállóan nem képesek leolvasni a készülék által kijelzett mérési értékeket. Pedig ettől akár az életük is függhet.

Az 50 évnél idősebb korú magyar lakosság körében a cukorbetegség az egyik leggyakoribb oka a vakságnak, a több mint 800 ezer ismert hazai cukorbeteg közül több mint 32.000 beteg vak vagy súlyos látássérült, számuk évente több mint 1000 fővel nő. A cukorbetegek között 25-ször több a vak, mint az átlagnépesség esetében – foglalja össze a terület friss kutatási eredményeit Prof. Dr. Németh János, a Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért elnöke.

– hangsúlyozza a professzor.

Magasabb támogatást szeretnének

A 2017. május 16-án bemutatott innovatív, magyarul „beszélő” Dcont® MONDA elnevezésű vércukormérő azoknak a betegnek teszi könnyebbé a mindennapjait, akiknél már jelentkeztek a szövődmények. Az Innováció- és Magyar Termék Nagydíjas 77 Elektronika Kft. legújabb saját fejlesztésű vércukormérő rendszere ugyanis képes szóban kommunikálni a beteggel, többek közt hangosan kimondani a mért vércukorértéket.

„A 77 Elektronika által fejlesztett készülék óriási segítséget jelent a látássérült cukorbetegeknek, hiszen a vércukorméréshez, illetve a készülék által kijelzett számérték leolvasásához egy látássérültnek hagyományos esetben segítségre van szüksége. Ez a készülék azonban, azzal, hogy elmondja az utasításokat és felolvassa a mérési eredményt lehetővé teszi a vércukormérés elvégzését önállóan is. A Szövetségünk éppen ezért kezdeményezte a minisztériumnál a készülék magasabb támogatási kategóriába való átsorolását, jelenleg a visszajelzésükre várunk”

– mondta el a bemutatón Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke.

Naponta tíz amputáció és három új vak

Prof. Dr. Kempler Péter, a Magyar Diabetes Társaság elnöke a bemutatón kiemelte: kutatásaik szerint néhány év alatt 14 százalékkal nőtt a 2-es típusú cukorbetegséggel élők száma, akár már 1 millió érintettről is beszélhetünk, a 60 év feletti magyar lakosság körében a cukorbetegség előfordulási aránya pedig 20 százalék körül van. Magyarországon a betegség szövődményeiből adódóan 10 beteg lábát amputálják, és hárman vakulnak meg naponta. Hozzátette: a szövődmények egyik fő oka a rosszul beállított vércukorszint, ami megfelelő táplálkozással, rendszeres vércukorméréssel és testmozgással megelőzhető lenne.

Magyar gyárból, magyar igények szerint

„Büszke vagyok rá, hogy kifejezetten a magyar cukorbetegek érdekeit nézve, 2005-ben Mi fejlesztettük ki az első és eddig egyetlen magyarul beszélő készüléket is. A most bemutatott, modern, sokkal pontosabb Dcont® MONDA elnevezésű készülékünk tervezése is a magyar igények szerint történt, hiszen magyar nyelven beszél, magyar látássérülteknek segít, hazai mérnökök fejlesztése és magyar kezek gyártják budapesti üzemünkben, ugyanúgy, mint az elmúlt közel három évtized során előállított valamennyi Dcont® modellt”