Az HBO-t feltörő hackerek nem állnak le

Továbbra sem állnak le a Trón Harcát kiszivárogtató hackerek. Amellett, hogy pár napja közzé tettek egy olyan levelezést, melyben az HBO 250.000 dollárt ajánlott fel annak, aki vissza tudja verni a támadást, most megint sikerült közkinccsé tenni az 5. rész forgatókönyvét.

Valószínűleg maga a rész is föl fog kerülni még a hétvégén a közismert torrentoldalakra, bár ez cseppet sem veti vissza a sorozat elsöprő sikerét. Talán ezért sem foglalkoznak akkora gőzerővel, hiszen minek, ha a leak ellenére is rekordokat dönt minden egyes vasárnap este a sorozat!?

Még azt is el tudom képzelni, hogy ez az egész egy jól megtervezett reklámkampány része. Gondoljunk csak bele. Persze érdekli az embereket meg minden, de mi érdekel mindenkit igazán? A botrány. Ha botrány van valami körül arról szó lesz mindenhol, főleg ha ilyen volumenű alkotásról van szó. Kinek ne érné ez meg? Most is erről írok, erről beszélünk.

No nem szeretnék vádolni senkit semmivel, de azért naiv sem vagyok. Ha direkt van ez az egész, akkor le a kalappal, ha nem direkt akkor szerintem érthető, hogy miért nem lett még megoldva az ügy.