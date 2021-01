A COVID-19 járványhelyzet változtatásokat hozott a gyártók életébe: szükségessé vált az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos irányelvek lefektetése, a társadalmi elhatárolódás követelményeinek való megfelelés, a munkaerőhiány és a távollét pedig létező munkaügyi problémává nőtte ki magát.

Számos gyártó vezette be a kobotok használatát termelésének átalakítása vagy az üzletmenet folytonosságának fenntartása érdekében. De mi történik abban az esetben, ha probléma lép fel a kobot működése során és nincs a helyszínen személyzet? Mi van, ha új gyártásra kell átprogramozni a kobotot, de nincs senki a helyszínen, aki hozzá tudna férni a munkacellához? Mi van, ha a kobot működésével kapcsolatos adatokra lenne szüksége, de az üzem le van zárva? Lehet-e programozni a kobotot anélkül, hogy utána fertőtleníteni kellene a munkacellát?

A távoli hozzáférés eszközei átfogó megoldást jelentenek ezekre a kihívásokra. A UR+ rendszerén keresztül elérhetők a távoli hozzáférés eszközei, amelyek lehetővé teszik az UR kobot működésében fellépő esetleges hibák elhárítását és a kobot biztonságos programozását távoli helyszínről, laptopon, PC-n vagy okostelefonon keresztül. A távoli hozzáférés megkérdőjelezhetetlen előnyökkel jár: biztosítja a folyamatosságot, csökkenti az állásidőket, kiküszöböli a helyszíni robotprogramozás szükségességét és a szervízelés költségeit. A COVID-19 idején azonban a távoli hozzáférési eszközök még nagyobb értéket képviselnek, mivel jelentős szerepük van a munkavállalók egészségének és biztonságának, valamint a gyártási ágazatra vonatkozó előírások betartásának biztosításában.

Alábbiakban bemutatjuk UR+-on keresztül elérhető, UR által tanúsított távoli hozzáférési eszközöket, amelyekre készítőik által nyerünk betekintést és elégedett – sőt „meglepett” – ügyfelek ajánlják.

TÁVOLI HOZZÁFÉRÉS A COVID-19 IDEJÉN

A UR távvezérelt eszközeinek legújabb kiegészítése, az ARCS2 egy csak LAN-alapú szoftver, amely VNC-n (Virtual Network Computing) keresztül működő távvezérlő egység segítségével hozzáférést biztosít a UR operációs rendszerhez (SSH).

„Az ARCS2 lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy a gyár épületének elhelyezkedésétől függetlenül bármilyen, a robottal kapcsolatban felmerülő problémát kijavítsanak egy központi helyről vagy akár otthonról. Ez minimálisra csökkenti a hibaelhárítás szükségességét a helyszínen, pénzt és időt takarít meg, valamint csökkenti az állásidőt,”

– magyarázza Søren Lund, az Airgate vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a vállalatnál jelentősen megnőtt a termék iránti kereslet olyan gyártók részéről, amelyeknek gyorsan alkalmazkodniuk kell napjaink működési és személyzeti kihívásaihoz.

A UR távvezérlő egysége Airgate VNC kapcsolattal teljes hozzáférést biztosít a Polyscope jól ismert felületéhez.

“Az UR által tanúsított integrátor, az ICS Industriedienstleistungen GmbH az ARCS2-t használja egy olyan lézeres jelölő cellához, amely egy UR3e kobottal segíti kis nyomásérzékelők gyártását. Az ARCS2 távoli hozzáférést, programozási segítséget, távoli karbantartást és valós idejű folyamatfigyelést tesz lehetővé az ICS számára”

– mondja Marko Müller-Piltz projektmenedzser:

„Az ARCS2 két fontos előnnyel is bír számunkra. Egyrészt időt spórolunk, mert gyors segítséget tudunk nyújtani ügyfeleinknek, továbbá pénzt takarítunk meg, mert a hiba elhárításához nem kell a helyszínre utaznunk.”

Az Airgate időközben létrehozott egy olyan próbaverziót, amely öt teljes perc ingyenes hozzáférést biztosít az ARCS2-hez, lehetőséget adva a potenciális ügyfeleknek, hogy kipróbálhassák a szoftvert működés közben. További részletekért látogasson el a www.airgate.dk/arcs2 oldalra.

FŐBB TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Az Insights a Robotiq távfelügyeleti szoftvere, amely lehetővé teszi a UR kobottal kapcsolatos adatok gyűjtését, a legfontosabb teljesítménymutatók (KPI) meghatározását és nyomon követését, a KPI trendek azonosítását és a termelés optimalizálását – bárhol, bármikor és bármilyen intelligens eszközön. A kobot valamilyen okból adódó meghibásodása esetén pedig figyelmeztetéseket küld a kulcsszemélyzetnek.

A New Jersey-i székhelyű ZAGO Manufacturing egy UR10e kobotot vetett be a csúcstechnológiás tömítőelemek és kapcsolótömítések iránti igények kielégítésére. Az Allendale Machinery robotikai integrátor tanácsára a ZAGO a kobotot a Robotiq Insights szoftverével látta el a hibaelhárítás és a gyártás optimalizálása érdekében. Suzanne Tracey, a The Knotts Company üzletfejlesztési és marketing vezetője mutatta be a UR rendszerét a ZAGO-nak:

„A ZAGO munkatársai eleinte attól tartottak, hogy nagyon bonyolult lesz. A Robotiq Insights figyelő szoftverével azonban valamennyi munkatárs és az Allendale Machinery integrátorai távolról is hozzáférhetnek a robothoz, és működés közben képesek módosítani a programot.”

Jim Quinn, az Allendale Machinery alkalmazásmérnöke szerint az Insights javítja a ügyfélszolgálati csoportok és a végfelhasználók közötti együttműködést az egymástól távol töltött idő alatt is:

„A ZAGO nagyjából egy órányira helyezkedik el az irodánktól, tehát az Insights licensz mindenképp jó befektetés annak érdekében, hogy távoli hozzáférésen keresztül láthassuk, amit csinálnak és támogatást tudjunk nyújtani a folyamataikhoz.”

SIMÁN ÁTMENT AZ AUTÓÓRIÁS FORD TESZTJEIN

A CobotVNC egy URCap szoftver, amely távoli programozást, segítséget, hibakeresést, biztonsági mentést és a kobotokhoz kapcsolódó oktatást nyújt a VNC-n keresztül. A Covid-19 megjelenése előtt röviddel indított CobotVNC ügyfelek áradatát vonzotta Európából és Észak-Amerikából, mondja a NUTAI üzletfejlesztési vezetője, Mónica Pérez:

„Azokban az időkben, amiket manapság élünk, szoftverünk lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elkerüljék a helyszínen való tartózkodást, valamint a munkaállomások tisztításának és fertőtlenítésének szükségességét. Vállalatok a világ minden tájáról lépnek velünk kapcsolatba azért, hogy megvásárolhassák ezeket, az iparban a végfelhasználók és az integrátorok által egyaránt használt termékeket.”

A Ford valenciai motorgyára (VEP) Spanyolországban egy UR10e-t telepített gyártósorára. A vállalat nemrégiben kiváló eredménnyel tesztelte a koboton a CobotVNC szoftvert, amiről Pablo Jimeno, a Ford VEP új technológiákért felelős mérnöke számol be:

„A NUTAI CobotVNC szoftvere pozitív meglepetést okozott nekünk. Egy, a gyártósorunkon működő robotunkon teszteltük és valóban tökéletesen működött. Lehetővé teszi számunkra a robot távoli irányítását és a fájlokhoz való hozzáférést anélkül, hogy a helyszínen lennénk, ami nagyban megkönnyíti a karbantartást, az irányítást és a gyártás támogatását.”

A Ford Jimeno számára a CobotVNC további hozzáadott értéket jelent az oktatás területén:

„Véleményem szerint az ipar mellett hatással lehet a képzési és oktatási ágazatra is. Támogathatja az új generációk ismereteinek bővítését az együttműködésen alapuló robotikáról, amely technológia az utóbbi időben sokat fejlődött és az elkövetkező évek során kulcsfontosságú szerepet fog betölteni ebben az ágazatban.”

FELHŐALAPÚ CSATLAKOZÁS

Az IXON Cloud egy teljeskörű távoli szolgáltatást nyújtó platform, amely távoli hozzáférést, adatnaplózást, irányítópultokat, riasztót és még sok minden mást kínál a plug-and-play IXrouter és az URCap szoftver segítségével. A kobothoz való csatlakozás után a router peremberendezésként és adatkapuként szolgál olyan betekintést nyújtva, amely felhasználható a gyártási folyamatok módosítására.

Az IXON távoli szolgáltatásaihoz való könnyű hozzáférés biztosítását tűzte ki elsődleges célként, mondja Sjors Thijssen, az IXON ügyfélkapcsolati vezetője:

„Az IXON-t azzal a céllal jött létre, hogy könnyebbé, biztonságosabbá és hozzáférhetőbbé tegye a felhőalapú kapcsolatokat a gépgyártók, integrátorok és végfelhasználók számára. Az IXON Cloudot úgy tervezték, hogy a gyártócsarnokban dolgozó személyzet és a vezetők is könnyen használhassák. A COVID-19 okozta vírushelyzet kihangsúlyozta a tisztességes távoli szolgáltatási stratégia fontosságát; nemcsak egy járvány idején, hanem a megoldások hosszú távú hozzáadott értékének növelése érdekében is.”

A Smart Robotics, a robotintegráció specialistája az IXON Cloud segítségével távolról elérhető szolgáltatásokat nyújt UR kobot alapú alkalmazásain.

„Nagyon fontos számunkra, hogy távolról hozzáférhessünk minden rendszerünkhöz és figyelemmel kísérhessük viselkedésüket”

– mondja Heico Sandee, a Smart Robotics ügyvezető igazgatója