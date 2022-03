Miért nagyon jók a tudományos-kísérletezős játékok?

Ha szülőként a kísérletezés szót halljuk, hajlamosak vagyunk egy azonnali robbanással fenyegető, sistergő-füstölgő vegykonyhát vizionálni, pedig a tudományos játékok palettája ennél jóval színesebb. És nemcsak hogy imádják őket a gyerekek, de számos olyan fontos területet fejlesztenek, melyeknek életre szóló hozadéka van.

Kísérletezés – a sikeres felnőtt személyiség előszobája

Szinte minden gyerek imád gyurmázni, de amikor saját kezűleg készíthet só-liszt gyurmát, a gyakorlatban kitapasztalva az ideális arányokat, és kedve szerint megszínezve temperával vagy ételfestékkel, az egészen más élmény, mint a készen vásárolt gyurma. És ebben nemcsak az alkotás öröme és büszkesége van benne, hanem legalább ugyanilyen fontos a személyes megtapasztalás ereje. Már az nagyon hasznos, amikor rájönnek, hogy gyurma és gyurma között mekkora különbségek lehetnek állagban, formázhatóságban, száradásban, stb.

Kísérletezős játékká válhat a sütés-főzés közben tapasztaltaktól az útszélen összeszedett döglött bogarak és levelek mikroszkópos vizsgálatán át a babcsíráztatásig sok minden – csak ki kell belőlük aknázni ezt a lehetőséget.

Kísérletezős játék minden, amiben a gyermek:

megfigyel,

végrehajt,

kiértékel,

következtetéseket von le,

összefüggéseket fedez fel,

a tapasztalatok alapján módosítva újrapróbálkozik,

eredményt ér el.

Ennek során a gyermek:

megtanul receptet, azaz kötött előírást követni,

fejlődik az önálló tevékenykedésben,

analitikus és kritikai gondolkodása fejlődik,

problémamegoldó készsége fejlődik,

kitartása, figyelemkoncentrációja fejlődik,

sikerélményt szerez,

kudarctűrése növekszik,

önbizalma növekszik,

motiválttá válik

– hogy csak néhányat említsünk a tudományos-kísérletezős játékok pozitív fejlesztő hatásai közül. Ezek a hatások, ha rendszeresen érik ilyen élmények a gyermeket, hosszú távon is beépülnek a személyiségébe, életre szóló pozitív munícióként egy sikeres, a problémákat kreatívan kezelő felnőtt életéhez.

De persze ugyanilyen fontos, hogy éppen ezek a pozitív élmények teszik annyira izgalmassá és élvezetessé a kísérletezős játékokat a gyerekek számára: szabadon kipróbálhatják magukat, mindezt olyan biztonságos, az életkori sajátosságaiknak megfelelő keretek között, melyek jó eséllyel garantálják a sikerélményt!

Nem csak fiúknak!

Közkeletű tévhit, hogy a (természet)tudományos dolgok és a kísérletezés csak a fiúkat érdekli, ám ez koránt sincs így! A hagyományos társadalmi konvenciók valóban inkább a fiúkhoz-férfiakhoz társítják a tudományos érdeklődést, ám ma már számos kutatás, továbbá a felsőoktatási-munkaerőpiaci statisztikák is bizonyítják, hogy az úgynevezett STEM-szakmákban (műszaki-informatikai-természettudományos területeken) a nők ugyanolyan jól teljesítenek és egyre inkább keresettek is. Ha valami, leginkább a burkolt elvárások korlátozzák csak őket ezen érdeklődésük és képességeik kibontakoztatásában – bátorítsuk hát a lányokat ugyanúgy a kísérletezős-természettudományos játékokra!

Ha nem is feltétlenül cél a természettudományos karrier (miért is lenne az bármelyik gyermeknél, nemtől függetlenül), az általuk megszerzett sokrétű fontos készség az élet minden területén előnyükre fog válni. Ne fosszuk meg a lányokat se ezektől az élményektől!

Vagány kislányokkal azonnal belevághatunk bármilyen izgalmas kísérletbe, ám létezik kísérletező készlet lányoknak célzottan kifejlesztve, ami különösen motiváló lehet, ebben ugyanis konkrét szépségipari kísérleteket lehet végezni: az alapanyagokból a mellékelt szakszerű eszközökkel parfümöt, fürdőgolyót, szappant, krémet, kristályos medált stb. tudnak maguknak készíteni.

Botanikai kísérletek

Alapkísérletnek számít a babcsíráztatás, aminek során a gyermek megfigyelheti a növény fejlődési szakaszait, illetve megtapasztalhatja saját felelősségét egy másik életért. Tovább fokozható a kísérletezős jelleg, ha a palántaneveléshez különböző fizikai feltételeket (eltérő fény-, víz- és hőviszonyok, zene stb.) biztosít az egyes cserepek számára. Ha ezen is túlnőttünk, érdemes beszerezni egy komplett növénytani labort kisiskolásoknak, amelyben minden laboratóriumi felszerelés (petricsésze, laborállvány, nagyító, csipesz, stb.), továbbá tőzeglap és csírázószivacs, plusz több növényfaj vetőmagja megtalálható egy útmutató leírással és kísérletvezető füzetecskével, melyek segítségével sok különböző kísérlet végezhető. Létezik hasonló a komposztálás megfigyeléséhez is: ebben egy áttetsző edényben párhuzamosan több rekeszben lehet nyomon követni a különböző anyagok lebomlási folyamatát, megfigyelve a bomlási hőmérsékletet és így tovább.

Kémiai kísérletek

Kétségtelenül leglátványosabbak és -izgalmasabbak a kémiai jellegű kísérletek. Nem kell azonban nagy dolgokra és maró-robbanó anyagokra gondolni. A konyhánkban is rengeteg kémiai folyamat zajlik: a házi kovászolás, fermentálás során megfigyelhetjük az erjedést, gázképződést, de végezhetünk konkrét kísérletet például sütőporral. Működő kis “rakétát” tudunk varázsolni, ha műanyag kindertojásformába szórt sütőporra citromlét öntünk, majd lezárjuk: a tojás teteje pillanatokon belül fel fog repülni! Megfigyelhetjük azt is, hogyan marja le a tojás héját az ecet, de kísérletezhetünk fogkrémmel és szénsavas ásványvízzel is, az interneten rengeteg egyszerű és biztonságos ötlet található. Ha viszont igazi látványos és kreatív kísérletező modellt szeretnénk, jó lehet például a vulkános archeofun szett, ami háromdimenziós modellel, kőzetmintákkal, ismeretterjesztő kirakóval és laboreszközökkel van felszerelve a komplex és izgalmas tudományos játékhoz.