Így követheted könnyen az új társasjáték megjelenéseket

Természetesen nemcsak a filmek, ruhák, kiegészítők, elektronikai tárgyak kapcsán vannak friss megjelenések minden évben. A társasjátékokkal foglalkozó gyártók is előszeretettel rukkolnak elő újabbnál-újabb típusokkal annak érdekében, hogy mindig találjunk magunknak valamilyen újdonságot. Már csak az a kérdés, hogy hol is tudjuk követni ezeket a megjelenéseket? A cikkünkben erre a kérdésre adjuk meg a választ.

A legújabb társasjátékok piacra kerülése

Ahogy év elején azzal is tisztában vagyunk, hogy milyen filmek várhatóak az adott évben, úgy például a Netflixes listáról, illetve az egyéb hasonló streaming platformra felkerülő változatokkal is tisztába kerülünk. Emellett nem feledkezhetünk meg a társasjátékok rajongóiról sem, hiszen számukra is rengeteg újdonsággal kecsegtet az idei év.

Szerencsére vannak olyan online platformok, ahol folyamatosan felekerülnek azok a játékok, amikre érdemes várni. A www.gemklub.hu weboldalon mindig könnyen követheted, hogy milyen új társasjáték megjelenésekre számíthatsz. 2022-ben sem maradunk újdonságok nélkül!

A 2022-es év megjelenései

Ahogy tavaly is rengeteg sikeres változat került a webáruház kínálatába, úgy 2022-ben is több érdekességre is számíthatunk. Az egyik ilyen a Hangok a fejemben társas, amely során igazi ügyésznek érezhetjük magunkat. Megtudhatjuk, hogy ki mond igazat, ki az aki börtönbe kerülhet, mindezt egy 3D-s játéktáblán kiélvezve. Ez a változat már január eleje óta kapható, ez volt az első, amely idén napvilágot látott.

Azul világa

Hamarosan mélyebbre merülhetünk Azul világába, hiszen a közkedvelt játékcsalád legújabb változatával mindenki maga építheti meg saját kertjét. Ezt ráadásul egy hatszögű elemmel népesítheti be, így kerülhetnek bele fák, illetve kisebb vagy nagyobb állatok egyaránt. A táblára azonban csak akkor kerülhetnek fel a színes darabok, ha azok mind színekben, mind mintázatban passzolnak a szomszédos darabbal. Fontos azonban, hogy semmiképpen nem hasonlíthatnak mindenben. Minél több sorozatot vagyunk képesek a kertbe helyezni a játszma végéig, annál közelebb kerülhetünk az áhított győzelemhez. A magyar kiadást hamarosan mi is a kezünkbe vehetjük!

Grove

Bár még csak előkészületben van, de hamarosan megvásárolhatjuk a kártyapaklit, ami egy marék színes kockát is tartalmaz. Ezáltal bátran elkészíthetjük magunknak a gyümölcsöskertet. Az egyszemélyes társas rengeteg kihívást tartalmaz, amiben a lapkákat kell egymásra pakolnunk, hogy ugyanolyan színű fák kerüljenek egymásra. Ezáltal kezdhetünk el gyümölcsöt, azaz kockákat teremteni. Természetesen nem fogunk mindig olyan helyet találni, ahol minden egyes árnyalat fedi majd egymást, ezáltal a kert folyamatosan növekszik majd szélességében is. A Gémklub hamarosan elhozza számunkra ezt a nagyszerű kártyajátékot, amivel egyedül is elszórakozhatunk otthon.

Bűnügyi krónikák

Az érdekesebb változatot kedvelők számára remek választás lesz a februárban megjelenő Bűnügyi krónikák kivitel, amely az 1400-as középkori Párizsban kezdődik, majd 500 évvel későbbi bűntényekkel foglalkozhatunk. Idén érkezik tehát az 1900-as változat, amit pedig egy még ennél is érdekesebb 2400-es játék követ majd. Ebben cyber-ügynökként vethetjük bele magunkat a cyberpunk Párizsba, ahol vibráló sikátorokban találhatjuk magunkat. Nem kell tehát sokat várnunk, hogy végre ismét egy különlegességgel tölthessük el az időnket.

Keystone: North America

Új megjelenésként érkezik továbbá a sokszínű állatvilágos Keystone. Amennyiben szívesen kipróbálnánk, hogy milyen is egy biológus élete és milyen feladatai vannak, akkor érdemes lesz beszerezni ezt a társast. Itt az élőlényeket csak be kell telepítenünk egy sokrétű ökoszisztémába, ahol a cél a saját tablón való minél sokszínűbb világ létrehozása. Szem előtt kell azonban tartani az állatok egymással való kapcsolatát, az élőhelyeket, illetve természetesen a táplálékláncot egyaránt. Remek kikapcsolódás lehet azoknak a fiataloknak, akik még csak ismerkednek az állatok világával. Irány tehát az amerikai kontinens, hogy végre oda is betelepíthessük a kulcsfontosságú fajokat.

Új megjelenésekből tehát egyik évben sincs hiány, nagy szerencse, hogy a Gémklub minden lehetőséget megragad, hogy ezeket egy csokorba gyűjtse és bemutassa nekünk.