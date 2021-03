Hasznos tippek csomagküldéshez

A 2020-as évek elejére a csomagküldés a mindennapi életünk részévé vált. Ez különösen akkor igaz, ha webáruházat üzemeltetünk: rengeteg múlik azon, hogy miként viszonyulunk a csomagküldéshez, milyen kartondobozokat használunk , milyen szolgáltatásunk minősége. Összeszedtünk néhány alapvető, hasznos tippet, amelyeket magánemberként és kezdő kereskedőként is érdemes megfontolnunk:

Válasszunk ideális csomagolóanyagot!

Az ideális csomagolóanyag méretben megfelel a becsomagolandó terméknek és a szabványnak, ezen kívül fontos, hogy: legyen erős, védje megfelelően a becsomagolt tárgyat, legyen egységes a felülete, ne legyen csillogó, fényes vagy áttetsző, legyen tiszta, világos, könnyen és tartósan lehessen rá felragasztani a postai jelzőket.

Menjünk biztosra!

Nem érdemes spórolni azzal, hogy rossz minőségű, olcsó csomagolóanyagot választunk. Mérjük fel, hogy milyen méretű tárgyakat kell küldenünk, és kérjünk ajánlatot egyedi tervezésű papírdoboz készítésére. Érdemes többrétegű, minőségi hullámpapírból készített papírdobozba helyezni a termékeinket. A biztonságos, szabályos csomagolás megvédi a terméket az esetleges sérülésektől, ez különösen akkor fontos, ha törékeny árut (pl. elektronikai eszközök, növények, kerékpárok, fényszórók, lámpák, világítótestek, üvegek, kerámiák, flakonok) igyekszünk eljuttatni a rendeltetési helyére.

Törékeny a csomagod? Bugyoláld be és töltsd ki a maradék helyet!

Elsősorban nem a “törékeny” felirat óvja meg az érzékeny küldeményedet a különböző külső erőhatásoktól, hanem a szakszerű csomagolás és a minőségi csomagolóanyag! Ha több darabból áll a csomagunk (ez például az elektronikai eszközök esetében fordul elő), különálló egységeket is csomagoljuk be buborékos fóliába, majd miután beraktuk egy nagyobb dobozba, kitöltő anyag segítségével megakadályozhatjuk, hogy az egyes darabok egymáshoz vagy a dobozhoz súrlódjanak és esetlegesen megsérüljenek.

Kitöltő anyagként a legjobb a buborékfólia a sérülékeny felületű, érzékeny tárgyakhoz, de jó még a légpárnácska, a hullámpapír, a gyűrt papír, a térkitöltő chips, a habpárna, a felfújható térkitöltő párna, a habfólia, a profilozott habszivacs, a fagyapot vagy a hungarocell. Magyarországon a feladót terheli a felelősség, amennyiben a rossz csomagolás miatt sérül meg a termék. Válasszunk méretben megfelelő, esztétikus, erős csomagoló anyagot, kitöltő anyagot és ragasztószalagot. Nézzünk utána a környezetbarát megoldásoknak! Már ragasztószalagból is találunk a piacon környezetkímélő változatot.

Fotózd le a csomagot!

Dokumentáld a csomagolás folyamatát, készíts fotókat róla, ez különösen akkor lesz fontos, ha valamilyen vitás helyzet alakul ki a csomag kézbesítése során. Ha sérülten érkezik meg a csomag, akkor címzettként is lényeges, hogy készüljön fotódokumentáció az átvételről és a kibontásról. Ez különösen akkor fontos, ha a futár megtagadja a sérült csomag visszaszállítását a feladóhoz.

Válasszuk ki a számunkra ideális szolgáltatót!

Amennyiben webkereskedelemmel foglalkozunk, érdemes szerződnünk egy fulfillment céggel, ami lebonyolítja helyettünk a logisztikai feladatokat a beszállítástól a raktározáson keresztül egészen a csomagküldés befejezéséig. De magánemberként is választhatunk a Magyar Posta és a számtalan futárcég szolgáltatásai között. Termékeinket küldhetjük konkrét címre, csomagpontra, vagy postán maradó szállítással. Nézzünk utána, hogy melyik szolgáltató milyen áron dolgozik, de érdemes megnézni az ügyfelek visszajelzéseit is, mielőtt döntenénk egyik vagy másik cég mellett. A felgyorsult csomagküldési ritmusban elképesztő a verseny és ez olykor a minőség rovására megy.

A csomag mint reklámfelület

Különösen a webshopokra igaz az a megállapítás, hogy a csomagolásban teljesedhet ki a vállalkozás arculata. Mivel a kereskedelem legfontosabb felülete ma már online zajlik, a cégünkkel kapcsolatos első fizikai benyomás a csomagoláson (és a csomagküldésen) keresztül éri a vásárlót! Sőt, a csomagolással nemcsak a terméket juttatjuk el a háztartásokba, hanem a cégünk marketingüzenetét is. Nem mindegy, hogy mit hordoz ez az üzenet. Ebből a szempontból is érdemes egyedi tervezésű, logóval ellátott dobozokba csomagolni a termékeinket!

Kommunikáljunk egyértelműen!

Ha webshopunk van, különösen fontos, hogy jó benyomást keltsünk a csomagküldés során, hiszen az ügyfeleket úgy tudjuk megtartani, ha jó tapasztalatai vannak cégünkkel kapcsolatban. Épp ezért mindig legyünk informatívak és udvariasak a kiszállítás ügyintézése során, illetve olyan céggel végeztessük el a csomagszállítást, amelyikben maximálisan megbízunk. Közöljük egyértelműen, hogy milyen csatornán keresztül kommunikálhat az ügyfél velünk és a futárral (sms-t vagy e-mailt fog kapni, mikor tudja meg a futár telefonszámát, stb). Legyen egyértelmű a vevő számára, hogy mikor érkezik, érkezhet a csomag, azt is kommunikáljuk időben, ha valamilyen ok miatt nem tudjuk teljesíteni az ígért határidőn belül a kiszállítást. A tiszta kommunikáció persze kulcs a logisztikai partner irányában is: a kiszállításhoz szükséges plusz információkat gondosan adjuk át a kiszállítást végző szakembernek! (Például: melyik csengőt kell megnyomni a kaputelefonon, építkezés miatt le van zárva az utca, a megrendelő csak x és y időpont között van otthon.) Ha magánszemélyként adunk fel csomagot, jelezzük a címzettnek, hogy milyen szolgáltató szállítja neki a küldeményt, mikor várhatja a csomag érkezését.

Mit kell tudni, ha utánvétes csomagként küldjük az árut?

Amennyiben utánvétes csomagként küldjük a terméket, előzetesen egyeztessünk az ügyféllel, hogy milyen módon tudja kifizetni a csomag ellenértékét és a szállítási költséget. Ha csomagponton veszi át a küldeményt, akkor csak bankkártyával fog tudni fizetni. Amennyiben futárszolgálattal küldjük az árut, egyeztetni kell, hogy a futárnál lehet-e bankkártyával fizetni vagy csak készpénzzel. Természetesen ebben az esetben is az a célszerű, ha van egy futárcég, logisztikai cég, amelyikkel hosszú távon megállapodtunk a különböző fizetési lehetőségekről és arról is, hogy a vásárlást követően hány nap múlva kapjuk meg az utánvét összegét.