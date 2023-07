Mitől lesz igazán törésálló egy telefontok

A telefont ma már sokkal gyakrabban használjuk bármi másra, mint telefonálásra. Ez a határidőnaplónk, a böngészőnk, a tévénk, a játékkonzolunk, a személyi edzőnk, a háziorvosunk, a videokameránk, a fényképezőgépünk, a térképünk, a bankkártyánk, a vízmértékünk. Ezeken kívül is még számtalan dolgot végzünk vele az egymással való beszélgetésen túl. A nap 24 órájában a környezetünkben van, nem igazán megyünk nélküle sehova. Az ébresztőóránk is a telefon, hacsak nincs gyermekünk, esetleg kutyusunk, macskánk, vagy reggel hétkor flexelő szomszédunk.

Még magunknak is nehezen valljuk be, hogy milyen fontos része az életünknek. Fontos, drága, és eszmei értékkel is bír, hiszen számtalan információt, adatot, dokumentumot, emléket tárolunk rajta. Éppen ezért védelemmel látjuk el. A leghatékonyabb védelmet nyilván az nyújtaná, ha otthon egy széfben, vagy egy bura alatt tárolnánk, ez viszont jelentősen korlátozná a használhatóságát.

Kénytelenek vagyunk tehát „felöltöztetni”, és különféle kijelzővédő fóliákat, kereteket, tokokat, és egyéb páncélzatokat bevetni védelem gyanánt. Az, hogy jól választottunk-e védelmi rendszert, csak akkor derül ki, ha történik valami előre nem várt baleset. Számtalan ügyesen megvágott, marketing célú videó létezik a neten, amik azonban nem feltétlenül tükrözik a valóságot. A rendkívül olcsó, sőt, akciós tok megvédi a hetedik emeletről leejtett telefont. Megrendelhetjük, ha meggyőz, hogy a betonkeverőből kiszedve is sértetlen, és működik a telefon. A videóban legalábbis… Persze az is előfordulhat, hogy ugyanez a tok darabjaira törik a telefonod kijelzőjével együtt az iroda padlószőnyegén. Garanciafüggő, de általában egy vagyonért javítják majd meg a sérüléseket. Ezért fontos, hogy jó tokot válasszunk, átgondoldtan, akár utána olvasva a vásárlói véleményeknek. Amit a tokon spórolunk, annak sokszorosát bukhatjuk el egy sérült telefon esetén! De mitől lesz jó egy telefontok?

Van benne anyag!

A mobiltelefonok védelme érdekében számos törésálló tok áll a rendelkezésünkre, azonban sajnos ezek sem mindig biztosítják a tökéletes védelmet. Az egyik gyakori probléma a gyártás során felhasznált anyag minősége. Ha a tok rossz minőségű vagy nem megfelelő anyagból készült, nem lesz képes hatékonyan elnyelni, tompítani az ütéseket. Egy olcsó és vékony műanyag tok lehet, hogy nagyon jól néz ki, de nem fog megfelelő védelmet biztosítani a telefon számára. A minőségi törésálló tokok legalább két különféle anyagból készülnek és több rétegből épülnek fel. Ahhoz, hogy a telefon kármentesen landoljon, nem elég egyetlen strapabíró, extrém kemény anyag. Ebből csak a tok külső, páncél része készül. Ez rideg, és „elpusztíthatatlan” kell, hogy legyen, viszont kell legalább még egy belső réteg is, hogy megfelelően ellássa a funkcióját a tok. Ez a belső réteg teljesen más tulajdonságokkal kell, hogy bírjon. Lágyabb szerkezetűnek, rugalmasnak kell lennie. Amikor a telefon földet ér, a külső páncélzat védi a telefont, a belső réteg feladata pedig a becsapódás energiájának tompítása, és minél nagyobb részének elnyelése. A rétegek tökéletes ötvözése tehát az egyik alapfeltétele a jó minőségű toknak. A rétegek száma nincs kőbe vésve, léteznek kettőnél több rétegből álló tokok is.

Tökéletes illeszkedés

Készülhet a tok bármilyen high-tech eljárással, bármilyen szuper anyagból, ha az nem illeszkedik a telefonra. Ezért készülnek a népszerűbb telefon típusokra külön tokok. Márkánként, márka típusonként teljesen eltérőek a telefonok, máshogy épül fel a kezelőfelület, máshol vannak a gombok, eltérő helyen vannak a kamerák. Például egy Samsung Galaxy Z FOLD 3-ra kizárólag Samsung Galaxy Z FOLD 3 tokot vásároljunk! Ha nem kifejezetten a készülékkel kompatibilis tokot szerzünk be, akkor rá sem megy a telefonra, ha pedig mégis, akkor magas az esély rá, hogy nem tudjuk majd megfelelően kezelni a telefont. Ha lötyög a mobil a tokban, akkor az csak kidobott pénz. Ha a vezeték nélküli töltés lehetőségével szeretnénk élni, akkor azt is vegyük figyelembe a védőborítás kiválasztásánál, hogy a tok támogassa ezt a technológiát! Hajszálpontosan rá kell, hogy simuljon a készülékre. Ezért költenek hatalmas összegeket már a tervezésre is a gyártók, mert a minőségi tok nem a gyártósoron születik, hanem a mérnökök tervezőasztalán.

Külcsín

Egy ütésálló mobiltok esetében a külső a kevésbé fontos szempont, azonban erre is figyelmet fordítanak a tervezők. Ezek a „tank jellegű” tokok sokszor extrém, egyedi megjelenést kölcsönöznek a telefonnak. A megerősített sarkok, élek tovább fokozzák a telefon biztonságát. A minőségi tokok szigorú, katonai szabványoknak felelnek meg, attól függően, hogy milyen védettségi szintet biztosítanak a drága készüléknek.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!