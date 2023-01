Így keresnek munkát az édesanyák

Az elmúlt két évben, a Covid hatására a teljes vagy részleges home office munkavégzés lehetőségét nyújtó állások jelentősen megszaporodtak. Ez nagy segítséget jelent a szülés után munkaerőpiacra visszatérő édesanyák számára, hiszen nekik lényeges, hogy minél kevesebb időt kelljen otthonuktól távol eltölteniük. Emellett az is elsődleges szempont, hogy lehetőségeikhez mérten 2, 4 vagy éppen 6 órás munkaidőt is választhassanak. Ebben a megváltozott, érzékeny és embert próbáló élethelyzetben különösen fontos a munkaadók empatikus hozzáállása, ezért előnyös kifejezetten erre a célra létrehozott fórumon megtenni az első lépéseket a visszailleszkedéshez. Ilyen a mommyworks.hu, ahol az álláshirdetések célközönsége az anyukák.

Sokféle elgondolás van arról, mikor időszerű szülés után újra munkába állni, ez egy olyan téma, ami erősen megosztja az embereket. Ami viszont bárki véleményénél többet nyom a latban az az anyukák egyedi igénye, az az élethelyzet, amiben a legjobban tudják érezni magukat. Ha hosszú ideig csak babázni szeretnének akkor az, ha pedig amellett más jellegű ingerekre is vágynak, akkor igenis engedhessék meg maguknak, hogy pici baba mellett is vállalhassanak egyéb tevékenységet.

– tájékoztatott Szabados János, a Mommy Works tulajdonosa.

Amikor „normál” körülmények között állást keresünk, abból indulunk ki, hogy végzettségünknek megfelelő munkát találjuk, és csak ezután következik minden más szempont. Az édesanyák esetében a sorrend felborul, első helyre ugrik a munkavégzés időtartama, illetve a munkahely távolsága. Ha e két téren kedvező ajánlatra bukkannak, sokadrendű lesz az, hogy mit kell csinálni.

„Lényeges a fokozatosság, hogy a baba fejlődését és szükségleteit követve lehetőség legyen előbb kétórás, majd négyórás, aztán hatórás munkaidőt is vállalni. Ennek lehetőségét egy átlagos munkaadó nagyon ritkán tudja megteremteni, ellenben azok, akik a mi rendszerünkben kínálnak munkát az édesanyák számára, maximálisan rugalmas hozzáállást képesek biztosítani”

– emelte ki a szakember.

Azt is hozzátette, hogy platformjukon megfigyelhető, hogy az álláshirdetések között az otthon végezhető tevékenységek állnak a népszerűségi lista élén, az ilyen jellegű feladatkörök pillanatok alatt betelnek. Míg azok, amelyek folyamatos bejárást igényelnek, érdeklődő nélkül maradnak, és a részleges home office is kevésbé kedvelt, mint a teljes.

„Szülés után egy annyira más tudatállapotba kerülnek az édesanyák, amikor hosszabb-rövidebb ideig a gyermekükön kívül kevés más tényező képes teret nyerni a tudatukban. Ez teljesen természetes átalakulás, ami viszont ahhoz vezethet, hogy megrendül az önbizalmuk abban, hogy ők bármi másra is alkalmasak. Elfelejthetik, mennyire sikeresek voltak korábban a hivatásuk területén, és félve kezdenek bele bármi olyanba újra, ami felelősséggel jár. Azt látjuk, hogy a visszailleszkedés e tekintetben is lépésről lépésre halad, az önbizalom visszaerősödésére is időt kell hagyni.”