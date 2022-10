Új technológia segíti a hallássérült nézőket egy hazai a színházban

A Vodafone új technológiája hallássérült nézők számára teszi élvezhetőbbé a színházba járást.

A Vodafone Magyarország a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ) és a Játékszínnel közösen mutatta be a kulturális élményszerzés új korszakát elhozó digitális fejlesztését. Az innováció a hallássérült érdeklődők számára teszi lehetővé az akadálymentes színházba járást, azáltal, hogy a színdarabok valós időben kerülnek feliratozásra a néző okostelefonján. A technológiát az Életrevalók című darabon mutatták be a Játékszínben, Hirtling István és Vadász Gábor főszereplésével.

Jelenleg mintegy 60 ezer nagyothalló, valamint közel 9 ezer siket személy él Magyarországon. A hallássérült emberek a hétköznapi élet kihívásai mellett számtalan kulturális élményből maradnak ki – ritkán nyílik lehetőségük például arra, hogy olyan színházi előadásokat találjanak, amelyen jelnyelvi tolmács segíti a darab megértését. Siket és nagyothalló embertársaink kulturális integrációját segítve, megoldásként a Vodafone a projekt technológiai partnereként egy olyan innovációt mutatott be, amely a színházi előadásokon elhangzó szövegeket feliratként streameli a közönség soraiban ülők okostelefonjainak kijelzőjére, mindezt valós időben.

„Technológiai vállalatként a Vodafone-nál hiszünk abban, hogy a társadalom különböző csoportjainak összekapcsolásával egy befogadóbb környezet megteremtéséhez járulhatunk hozzá. Éppen ezért igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy olyan ügyek mellett állhassunk ki, amelyek hozzájárulnak a társadalom építéséhez, megoldást kínálnak a ma és a jövő kihívásaira. Külön öröm számomra, hogy ezúttal egy olyan együttműködés részesei lehetünk, amely lehetőséget biztosít a hallássérült emberek számára, hogy akadálymentesen vehessenek részt a színházi eseményeken és ezáltal egy teljesebb életet éljenek” – mondta el Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.

A megoldás gyakorlati használata meglehetősen egyszerű: a nézők a színházba érkezve okostelefonjuk segítségével a Vodafone által biztosított zárt wifi hálózatra csatlakoznak, amelyhez kizárólag azok a személyek férnek hozzá, akik jegyet váltottak az adott előadásra, ezáltal maximalizálva a hálózat zavartalan működését. A wifire való csatlakozás után fér hozzá a látogató ahhoz a weboldalhoz, amelyen keresztül az adott színházi előadás feliratozásra kerül. A rövid üdvözlő szövegek elolvasását követően már csupán annyi a dolgunk, hogy rányomjunk az előadás kezdetekor megjelenő „Kezdés” gombra, amely egyben egy parancsgomb is, ami biztosítja, hogy a telefon képernyője ne sötétedjen el az előadás időtartama alatt. A nézők a színházi szék háttálámájára húzott speciális elasztikus tartóba helyezik a mobiltelefonjukat. A tartó elülső oldalán egy átlátszó műanyag ablak található, amelyre felnagyítva kivetül a telefonon megjelenő felirat, a színdarabban hallható szövegrészekkel egy időben – amely így kényelmesen olvasható a hallássérült színházba látogató közönség számára, miközben a színpadon zajló események is követhetők maradnak.

„A Játékszín konzekvensen vesz műsorra olyan előadásokat, amelyek az elfogadással, az integrációval és az emberi együttélést érintő morális kérdésekkel foglalkoznak – az Életrevalók mellett ide sorolható a Virágot Algernonnak és a Teljesen idegenek is. Eddig is komolyan vettük, hogy a művészet szintjén foglalkozzunk bármilyen tekintetben hátrányos helyzetben élőkkel. A gyakorlatban tenni egy csoportért új dimenziót nyit a felelősségvállalásban, ez következett most el a Vodafone-nal kötött együttműködéssel. Érdekesség, hogy már létezik egy produkciónk, amely ugyancsak élvezhető előadásélményt nyújt a hallássérült közönség számára is, lévén néma előadás: ez a Nagyvárosi fények. A Vodafone új fejlesztésével azonban a legmagasabb minőségű színházi lehetőséget teremtjük meg ennek a közönségrétegnek” – fogalmaz Bank Tamás, a Játékszín igazgatója.

„Az alapításának 115. évfordulóját idén ünneplő Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 70 éve – a korábban különálló két egyesület összeolvadása óta – már nemcsak a siket, hanem a nagyothalló személyek érdekeit is képviseli hazánkban. A SINOSZ elkötelezett a magyar hallássérült emberek egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése mellett az élet minden területén, így a kultúra, a művelődés és a szórakozás terén egyaránt. Számunkra a színház, a színházba járás élménye csak az elmúlt két évtizedben kezdett hozzáférhetővé válni egyes előadások jelnyelvi tolmácsolása és más akadálymentesítési módszerek révén. Örömmel üdvözöljük a Vodafone új, 21. századi, “okos” technológiai megoldását, amellyel szélesebb körűen hozzáférhetővé válhat a színház élménye a hallássérült, főként a nagyothalló nézők körében is” – árulta el Sáfrány Margit, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének igazgatója.

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál valljuk, hogy a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításához kiváló lehetőségeket biztosít az okoseszközök használata mind a társadalmi életben, mind a digitális világban. A Hatóság feladat- és hatáskörének keretei között elkötelezetten törekszik előre mozdítani mind a média, mind a hírközlés területén a fogyatékossággal élő személyek egyenlő esélyű hozzáférését. Mint a digitalizáció által szervesen átszőtt iparágak felügyeletét ellátó hatóság, külön üdvözöljük, hogy a siketek és nagyothallók színdarabokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése egy infokommunikációs megoldás által válik megoldhatóvá” – mondta el Dr. Karl Károly a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlés-felügyeleti Főosztályának vezetője.

A képen balról:

Sáfrány Margit, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) igazgatója

Dr. Karl Károly, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlés-felügyeleti Főosztályának vezetője (NMHH)

Eke Angéla, az esemény moderátora

Bank Tamás, a Játékszín igazgatója

Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese

A partnerek tervei között szerepel további színházi darabok akadálymentesítése mellett, valamint nyitottak további partnerek bevonására, annak érdekében, hogy a nagyothalló közönség minél szélesebb köre számára tegyék elérhetővé a kultúra ezen szeletét.