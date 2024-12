ViewSonic M1X hordozható projektor a tökéletes útitárs a valódi szabadságot kedvelőknek

A kaliforniai székhelyű ViewSonic legújabb terméke az ViewSonic M1X egy kompakt, mégis rendkívül sokoldalú projektor, amely teljesen új dimenziókat nyit a hordozható szórakozás terén. Kiváló képminőségével, innovatív kialakításával és számos praktikus funkciójával ideális választás lehet mindazok számára, akik helytől és időtől függetlenül szeretnék élvezni kedvenc filmjeiket, sorozataikat, és a munka területén is tökéletesen megállja a helyét, bármilyen prezentáció tökéletes eszköze lehet.

Tudd meg, mi rejlik a ViewSonic M1X hordozható projektorban, és hogyan kínál kényelmes, kiváló minőségű szórakozást bárhol, bármikor!

Röviden a ViewSonic M1X azoknak ajánlott, akik szeretik a szabadságot, és nem akarnak lemondani a kötetlen szórakozásról, akik egy kompakt és könnyen hordozható projektort keresnek otthoni vagy akár üzleti használatra.

A legfontosabb tények a ViewSonic M1X-ről:

kisméretű, könnyen hordozható LED-projektor, beépített akkumulátorral, így áramforrás nélkül, azaz konnektor használata nélkül is működhet órákon át;

egyedi, stílusos, díjnyertes megjelenéssel rendelkezik, kellemes tapintású szövegburkolattal, minőségi anyagok használatával készült;

beépített Harman Kardon hangszórók biztosítják a színvonalas hangzást;

több forráshoz való csatlakozást is támogat: WiFi, Bluetooth, HDMI, USB-A, USB-C, emellett belső tárolóhellyel is rendelkezik.

Mi mindent rejt a termék csomagolása

A ViewSonic M1X projektort a dobozában egy szürke filces anyagból készült tokban helyezték el, mely tépőzáras megoldással nyitható-zárható és akár a későbbiekben is védőtokként funkcionálhat. Emellett természetesen találunk a dobozban hálózati tápot, ráadásul rögtön kettő csatlakozási kábellel, melyeket két különböző típusú aljzathoz használhatunk, egyet az európai, egyet pedig a brit szabvány szerint. A csomag tartalma még egy USB-kábel, egy távirányító 2 db elemmel és egy információs füzet. A doboz belsejében a projektort egy rugalmas anyagból készült betét védi.

ViewSonic M1X üzembe helyezése

A termék dobozán már kívülről leolvasható, hogy iF Design Award 2023 díjat nyert a készülék. És valóban, a készülék első kézbevételekor érezhető, hogy ez a logó nem ok nélkül került a csomagolásra, nagyon jól sikerült a termékdesign. A készülék felületének nagy része igényes szövetbevonattal rendelkezik, melyből a gumírozott érintőgombok és a Harman Kardon logó emelkedik ki finoman. A LED-es jelzőfények pedig elegánsan világítanak át a szöveten. A szövet borítás látványosan néz ki, kellemesebb tapintást és sokkal elegánsabb külsőt biztosít, mint egy hagyományos műanyag borítás.

A projektor bal elülső oldalán helyezték el a fókuszszabályozót, de ezen kívül egyetlenegy csatlakozónyílás sem éktelenkedik a projektoron, szép letisztult felület találunk mindenhol. Elegáns megoldással egy csuklós burkolat mögé rejtették el a teljes csatlakozó panelt, melyet három pici mágneses zár tart a helyén, és amit könnyedén kihajthatunk, amikor csak szükséges. Ami a csatlakozókat illeti, a panelben helyet kapott USB-C, USB-A, HDMI, mini-jack fejhallgató vagy külső hangszóró és egy aljzat a tápkábel számára.

Ezek a finom részletmegoldások mind a jól átgondolt tervezésnek köszönhetőek. Egy üzleti tárgyalás során igazi sikerünk lehet az M1X elegáns és kifinomult megoldásaival. Finom megjelenése egy igazán kompakt készüléket rejt, amin első pillantásra ugyan egyetlen csatlakozónyílás sincs, mégis egyszerűen, könnyedén működik minden funkciója, így helytáll minden megbeszélésen.

A projektor ezüst oldalai megjelenésében szépen harmonizálnak a fém állvánnyal, mely a készülék jobb oldalán került rögzítésre. A fém állvány külső felülete, könnyedén forgatható, állítható, gumírozott felületének köszönhetően pedig nem csúszik el, stabilan marad a helyén. Az állvány további funkciókat is ellát, ez biztosítja a projektor lencséjének a védelmét, illetve automatikusan bekapcsolja a projektort, amikor elmozdítjuk a lencsét elöl. Az állvány lefelé vagy felfelé is elforgatható, így ennek köszönhetően vetítőnket nemcsak felállíthatjuk, de akár még egy polcra is stabilan felakaszthatjuk, ami sok helyzetben nagyon hasznos funkció lehet.

A ViewSonic M1X bekapcsolása

Az első bekapcsolás után 24 nyelv közül kiválaszthatjuk ki a nekünk megfelelőt, lehetőségünk van magyar nyelvű menü kiválasztására is. A kezdőképernyőn ezek után egy egyszerű vízszintes menü jelenik meg a választható lehetőségekkel.

Fájlkezelő: Itt találjuk a belső tárhely vagy csatlakoztatott tárhely tartalmát.

Alkalmazásközpont: Ez a menüpont tartalmazza a telepített alkalmazások mappáját. Itt lehetőségünk van további alkalmazások telepítésére egy előre meghatározott médiatárból, például Google Chrome, YouTube, vagy éppen VLC Playert is telepíthetünk rá, azonban nem korlátlanok a lehetőségek, nem tölthetünk le bármilyen alkalmazást.

Beállítások: A projektorhoz kapcsolódó alapvető beállítások kezelésének a helye. Itt lehet a WiFi-kapcsolatot, a vetítési és képgeometriai adatokat megadni, a fényerőt vagy az energiagazdálkodási módokat finomhangolni.

Képernyőtükrözés: Ez a jól ismert okostévé funkció, amely a mobileszköz képernyőjének képét jeleníti meg a kivetítőn. Tesztünk során iOS rendszerrel próbáltuk ki, és minden gördülékenyen ment.

Bluetooth mód: Itt választhatjuk ki, hogy honnan jöjjön a hangzás. Több párosítási módot kínál, vehetjük a hangot külső forrásról a kivetítő hangszórójára, vagy fordítva, a hangot a kivetítőről egy külső hangrendszerre vagy fejhallgatóra továbbítja.

Hangerő: A távirányítóval és a készülék tetején található érintőgombokkal is állítható, így könnyedén kezelhetjük a hangot közelről és távolabbról is. A készülék tetején elhelyezett hangerőszabályzót egy kicsit érzékenynek találtuk, előfordult, hogy a projektor mozgatása során véletlenül állítottuk el a hangerőt. A készülék a bekapcsoláskor egy alapértelmezett indító hangjelzést ad, de ha valakit ez zavar, akkor ez könnyedén kikapcsolható a beállításokban.

Képvetítés

Alapvetően a projektornál mégiscsak ez lenne a legfontosabb kérdés, lássuk tehát, mit is tud a készülék! A ViewSonic M1X többféle képvetítési lehetőséget támogat, attól függően, hogy hogyan helyezzük el a készüléket: asztalon vagy a mennyezeten, a képernyő előtt vagy mögött. Ezenkívül a menüben további lehetőségek vannak a trapézbeállításhoz is, mely lehetővé teszi, hogy bárhová is helyezzük el a projektort, továbbra is megfelelő téglalap alakú képet kapjunk. Automatikus függőleges trapézkorrekcióval is rendelkezik, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyedén és szabadon vetíthesse ki a kívánt tartalmat mennyezetre, falra vagy bármilyen más felületre, ráadásul 360 fokos kivetítési lehetőséget biztosítva. Az újonnan hozzáadott vízszintes trapéztorzítás-korrekcióval és 4 sarkos beállítással tökéletes alakú képet vetíthetünk ki még akkor is, ha a projektort oldalsó szögben elhelyeztük el. Akár az ágy melletti kisszekrényen, akár a teraszon használjuk, az M1X-ben bízhatunk, bármilyen környezetben képes moziszerű élményt nyújtani.

Képfelbontás

A képfelbontás WVGA (854×480). Elsőre olvasására ez nem tűnik kimagasló értéknek, de azt vegyük figyelembe, hogy egy hordozható (mindössze 0,8 kg-os), akkumulátoros projektorról beszélünk! A gyakorlatban, a bekapcsolás után azonban meglepően szép és tiszta képet kaptunk. Tesztünk során a ViewSonic M1X képe világos, telített és pontos volt.

A fényerő 360 lumen, a kontrasztarány 120000:1, melyek jó mutatók, de nyilván egy napfénytől elárasztott helyiségben ez nem lenne elegendő. Viszonylag rövid fókuszú a készülék, már pl. 1,4 méter távolságból 60 hüvelykes képátlójú képet ad, de egy kicsit távolabbról, akár 100 hüvelykes képet is kaphatunk.

Külön kiemelnénk még a projektor alacsony kékfény-kibocsátását, melynek előnye, hogy enyhítik a szemre gyakorolt terhelést, így hosszú távú használatkor is kevésbé fárasztják a felhasználót.

Hangzás

A kiváló hangzást a Harman Kardon hangszórók biztosítják. Alapvetően elegendő erővel rendelkezik a különböző hangtartományok megszólaltatásához. Amennyiben mégis nagyobb hangerőre lenne szükségünk, akkor – ahogy korábban írtuk – a projektor hangja egy külső hangszórórendszerre is továbbítható, amit szabványos mini-jack csatlakozón vagy Bluetooth-on keresztül is megtehetünk.

Kinek ajánljuk a ViewSonic M1X-et?

Röviden, akiknek fontos a teljes szabadság. Az M1X hordozható projektor valódi szabadságot nyújt, lehetővé téve, hogy bárhol élvezhessük a nagy képernyős élményt, legyen szó otthoni moziestekről, játékról vagy akár üzleti prezentációkról. Kis méretének és könnyű tömegének köszönhetően könnyen elfér bármilyen táskában, így utazás közben is gond nélkül magunkkal vihetjük. A vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek révén szinte bárhol üzembe helyezhetjük. A tartalmak megjelenítéséhez nincs szükségünk kábelek dugdosására, hiszen a beépített Bluetooth-kapcsolattal könnyű az adatátvitel. Nincs szükségünk külön hangfalakra sem, hiszen a beépített Harman Kardon hangszórók remek hangzást biztosítanak. Az M1X-szel az esti szabadtéri mozi bárhol könnyedén kialakítható. Elegendő néhány kézmozdulat és a kivetítő máris nagy méretben mutatja a telefonunk kijelzőjét, akár képeinket, akár videóinkat szeretnénk megosztani, de mozizhatunk, játszhatunk, vagy akár videóhívásunkat is élménydúsabbá tehetjük a segítségével. A munkánk során pedig ugyanúgy szabadon, bármilyen környezetben, bármikor tarthatunk prezentációt, akár spontán is, mindenféle bonyolult előkészítés nélkül.

A készülék mind szemre, mind tapintásra igazi minőségi élményt nyújt, ráadásul igazán felhasználóbarát, a speciális forgatható fémállványának köszönhetően bármilyen helyzetben könnyedén üzemelhetjük be. A projektor HDMI-n, USB-C-n, USB-pendrive-ról vagy a 12GB-os belső memóriáról, WiFi-n keresztül játssza le a tartalmat, de képes a mobileszközök képernyőjének tükrözésére is. A tökéletes hangzásért a beépített Harman Kardon hangszórók felelnek. Ráadásul az M1X által nyújtott szabadságot a beépített akkumulátornak köszönhetően órákon keresztül élvezhetjük.

Technikai paraméterek:

Fényforrás típusa: LED

Technológia: DLP

Natív felbontás: WVGA (852×480 pixel)

Fényerő: 360 lumen

Beépített wifi: Van

Kontrasztarány: 120000 : 1

Fényforrás élettartama: 60000 óra

Vetítési távolság: normál

Vetítési arány: 1,2 : 1

Csatlakozók: HDMI, USB C, Bluetooth audio, audio kimenet, USB A, WIFI

Tömeg: 0,8 kg

További információ:

www.mekka-digital.hu/viewsonic-m1x-hordozhato-smart-led-pico-projektor-wvga

