Az LG immár a 13. egymást követő évben került be a Dow Jones Fenntarthatósági Világindexbe

Az LG Electronics (LG) ismét bekerült a Dow Jones Fenntarthatósági Világindexbe (DJSI World), mégpedig immár a tizenharmadik egymást követő évben.

A DJSI World a 2500 legnagyobb globális vállalat felső 10 százalékát rangsorolja gazdasági, környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) gyakorlatuk alapján, így viszonyítási pontként szolgál a befektetők számára is a vállalati fenntarthatóság értékeléséhez.

A szabadidős eszközök és termékek, valamint a szórakoztatóelektronika (Consumer Electronics) iparági kategóriájában az LG kapta a legmagasabb pontszámot, emellett továbbra is az egyetlen olyan dél-koreai vállalat, amely 13 egymást követő évben is bekerült a kategóriába.

Az LG továbbá az egymást követő 15. évben szerepelt a DJSI Asia Pacific (az ázsiai és csendes-óceáni térség 600 legnagyobb vállalatának felső 20 százaléka) és sorozatban a 16. évben a DJSI Korea (a 200 legnagyobb koreai vállalat legjobb 30 százaléka) listáján.

Az LG különféle ESG-területeken kapott magas értékelést, beleértve a környezetvédelmi irányelveket és menedzsmentet, az emberi jogok megfelelő kezelését, az emberi erőforrás-menedzsmentet, az ügyfélkapcsolati munka minőségét, az ellátási lánc és a termékfelelősségi rendszer irányítását.

Az LG a „Better Life for All” ESG-vízióján belül megvalósuló 3C stratégia a bolygóra (Carbon neutrality – szén-dioxid-semlegesség, Circularity – körforgás és Clean technology – tiszta technológia), a 3D stratégia pedig az emberekre (Decent workplace – tisztességes munkahely, Diversity & inclusion – sokszínűség és befogadó közeg, Design for all – mindenki számára megfelelő tér- és eszközkialakítás) fókuszál.

A bolygóval kapcsolatos 3C stratégia céljainak elérése érdekében az LG ambiciózus vállalásokat tűzött ki, többek között azt, hogy 2030-ra szén-dioxid-semlegességet érjen el a termékgyártási folyamatában, 2050-re pedig azt, hogy 100 százalékban megújuló energia felhasználására álljon át.

Az LG azt tervezi, hogy a 2017-es szinthez képest 54,6 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok közvetlen és közvetett kibocsátását a termékgyártási folyamatok során. Ezt folyamatfejlesztésekkel, energiatakarékos technológiák bevezetésével és megújuló energia felhasználásával kívánja elérni. Az LG volt az első vállalat a háztartási készülékek iparágában, amely 2015-ben ENSZ karbonkreditet szerzett.

Ezen túlmenően az LG arra összpontosít, hogy hét fő termékcsoportjának (televíziók, hűtőszekrények, mosógépek, szárítógépek, háztartási és rendszerklímaberendezések, valamint monitorok) egységnyi üvegházhatású gázkibocsátását a 2020-as szinthez képest 20 százalékkal csökkentse a termékhasználati szakaszban. Ez a vállalás olyan különböző tevékenységeket foglal magában, amelyek célja, hogy az egyes termékek energiahatékonysága javuljon, ezáltal csökkenjen a teljes szén-dioxid-kibocsátás.

Az ENSZ Globális Megállapodás és a Felelős Vállalkozások Szövetségének tagjaként az LG betartja a nemzetközi emberi jogi és munkaügyi normákat, és folyamatosan fejleszti az emberi jogok kezelésének folyamatát, ezzel reagálva az ESG-vel kapcsolatos globális jogszabályok szigorodására.

A Korea Corporate Governance Service idén közzétett ESG-értékelési és -minősítési közleményének eredményei szerint az LG az elmúlt négy egymást követő év összesítésében „A” osztályzatot kapott. A Morgan Stanley Capital International globális ESG-minősítő vállalat értékelése során az LG öt egymást követő évben szintén „A” osztályzatot kapott, ezzel hiteles hazai és nemzetközi intézményektől is elismerést érdemelt ki ESG-menedzsment teljesítményéért.

