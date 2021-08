Még nincs egy éve, hogy a Sony piacra dobta az újgenerációs PlayStation 5 konzolt, de az ausztrál Press Start portál beszámolója szerint a szigetországban már kapható a gép némileg átalakított változata, ami alapvetően két dologban különbözik a tavaly ősszel megjelent masinától.

A CFI-1102A modellszámmal rendelkező konzol nagyjából 300 grammal könnyebb, mint a CFI-1000 néven gyártott elődje, illetve az álló és fekvő módhoz is szükséges talpához már olyan csavart csomagoltak, aminek a rögzítéséhez nincs szükség csavarhúzóra, már pusztán kézzel is becsavarható. Arról ugyanakkor most még semmilyen nincs információ, hogy a Sony milyen módosítással érte el, hogy az új PlayStation 5 modell jóval könnyebb legyen mint az elődje.

Forrás: 24.hu