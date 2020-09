A Sony új termékekkel bővíti High Power Audio rendszereinek kínálatát

A Sony bejelentette, hogy két új készülékkel bővül High Power Audio rendszereinek kínálata. Az MHC-V83D és az MHC-V73D omnidirekcionális (mindenirányú) hang- és fénybeállításainak és hordozható kialakításának köszönhetően ideális partikellék családok és szórakozni vágyók számára egyaránt.

Lehengerlő hangzás

Az új High Power Audio rendszerek a megnövelt hangerősség és javított hangminőség érdekében fejlesztették tovább, mint például a nagy hatékonyságú, tölcséres kialakítású magassugárzó és a középsugárzó. A fejlesztéseknek köszönhetően a hang magasságban és szélességben egyaránt nagyobb területet fed le.

Omnidirekcionális partihangzás a V83D és a V73D készülékekkel

Az V83D és a V73D Omnidirectional Party Sound funkciója lenyűgöző hangzással tölti meg a táncparkettet. A két készülék elől és hátul is négy magassugárzóval rendelkezik, amely vertikálisan bővíti a hangterületet. A középsugárzó elosztja a hangot a hangszóró első és hátsó része között, így szélesebb területet fed le, egyúttal a középtartomány frekvenciái tisztábban, erősebben és élénkebben szólnak a bulizók örömére.

Az Omnidirectional Party Sound funkció az első és hátsó magassugárzók, a középsugárzók, a mélynyomók és a JET BASS BOOSTER összehangolt működésének eredménye. A funkcióval a zene még hosszabb és szélesebb térbe jut el, ezzel biztosítva a vendégek számára az erős és tiszta hangzást és a lendületes basszusokat.

Fény az éjszakában

Mindenirányú partifények a V83D-s és V73D-s eszközökhöz

A V83D és V73D Omnidirectional Party Light fényfunkciója felejthetetlen atmoszférát teremt a szobában, egészen a padlótól a mennyezetig. Az új funkció mélykék, égszínkék és zöld színű csíkokból álló hullámokat küld ki az eszközből, mely a szobában ünneplők elmerülhetnek, amely emlékezetes élményt biztosít a buli jegyében. Az új funkció lehetőséget teremt arra, hogy az éjszakai klubok hangulatvilágát és fényműsorát a felhasználók saját otthonukban is biztosítani tudják.

Hangszóró fények

Újabb bővítménynek számít a V83D és a V73D tekintetében az új mélysugárzó és középsugárzó fényei, melyek mélykék színekkel emelik az események és partik színvonalát, legyen szó bármilyen szobáról vagy térről.

Környezethez alkalmazkodó üzemmód

Az új, ’Ambient light’ módnak köszönhetően egyszerűbb az átmenet a partihangulatból egy nyugodt, mérsékelt atmoszférába. Ez a fényfunkció könnyebb lazítást és relaxációt eredményez az egész családnak, hála a fények által elérhető kellemes hangulatnak.

Parti a legfelsőbb szinteken

Karaoke és mikrofon bemenet

Az otthoni karaoke egyre népszerűbb a háztartásokban, az új hatótávolságnak köszönhetően pedig a felhasználók kieresztheti a bennük rejlő popsztárt. A két mikrofonbemenetnek köszönhetően a házigazda és vendégei közösen énekelhetik kedvenc dalaikat. A Microphone Echo funkció felelős a zökkenőmentes folyamatért, amely az énekhangot összekeveri a háttérzenével, ezáltal egy koncertterem hangzásvilágát idéző hallgatási élményt biztosít. A felhasználók az éneklést követően biztonságosan tudják tárolni a mikrofont és a kábeleket a beépített mikrofontároló berendezésben.

Gitárbemenet

A felhasználók a hangszeres bemeneteknek köszönhetően akár gitárerősítőként is használhatják a hangrendszert, és három mód közül választhatnak. A ‘Clean’ beállítás tiszta hangot, az ‘Overdrive’ torzított hangot eredményez, a ‘Bass’ mód pedig basszusgitárok használatához alkalmas.

Egyszerű, kézenfekvő zeneválasztás

A felhasználók a Fiestable alkalmazás használatával könnyedén átvehetik az irányítást a tánctértől kezdve a zene, a fények és még megannyi funkció felett mindössze egy érintéssel vagy akár saját hangjukkal.

Zenei lejátszólista a Fiestable segítségével

Az új rendszer egy innovatív, bulizáshoz összeállítható zenei listát is tartalmaz, így a házigazdák kedvükre válogathatják össze kedvenc dalaikat, melyet akár a vendégek is bővíthetnek kedvenc dalaikkal. Ehhez mindössze okostelefonjukat kell összecsatlakoztatniuk a házigazda Wi-Fi® hálózatára a Fiestable applikáción keresztül, így a parti sosem ér véget.

Karaoke helyezések a Fiestable alkalmazásban

A házigazda és a vendégek szabadjára engedhetik a bennük rejlő szupersztárt az új karaoke helyezések funkcióval, mely a Fiestable applikáció exkluzív tartalma. Indulhat a verseny a barátokkal a legmagasabb pontszámért, aki pedig bekerül a Top10-es listára, neve és a nyertes dal címe a ranglistára is felkerül.

TAIKO mód a V83D és V73D készülékeken

A V83D és V73D készülékeken elérhető legújabb Taiko játékmód segítségével a felhasználók bármilyen dalhoz hozzáadhatják saját dobtémájukat a felső panel használatával, és akár dobpárbajra is kihívhatják barátaikat, ami még izgalmasabbá teszi az összejövetelt.

Biztonságos bulizás

A V83D és a V73D 360-fokos masszív, kemény műanyag borítású kialakításának köszönhetően a készülék belseje és négy sarka egyaránt védve van. A készülék szállítása sosem volt még ennyire egyszerű: a házigazdák a kézreeső fogantyú hátradöntését követően az erős görgő segítségével vethetik be a készüléket a partiban.

Végtelen szórakozási lehetőség

A V83D és V73D eszközöket a felhasználók most televíziókészülékeikhez is párosítani tudják, ezáltal pedig kedvenc filmjeik, műsoraik és sportközvetítéseik is sokkal izgalmasabbá válnak. A HDMI™ (ARC) kimenetelének köszönhetően a rendszer és a televízió könnyedén csatlakoztatható, ezáltal pedig a TV-s és DVD-s műsorok a televíziókészüléken, míg a hozzá tartozó hangot a hangszórókból hallatszanak.

A DAB+ funkció és egy kompatibilis FM hangoló közös működésének köszönhetően még több minden elérhető – a felhasználók kedvenc rádióállomásaikat is bárhol élvezhetik.

MHC-V43D és V13

A Sony a jövő év elején mutatja be Európában az MHC-V43D és a V13 készülékeket. Mindkét hangrendszer két első magassugárzóval és JET BASS BOOSTER-rel rendelkezik, amely élethűen adja vissza a koncertek és rendezvények hangzásvilágát. A V83D-hez és a V73D-hez hasonlóan a V43D szintén rendelkezik középsugárzóval. Az új, masszív kialakítás erőteljesebb basszusokat biztosít minden korábbinál tisztább hang mellett. A fényfunkciók, a mozdulatok által vezérelt irányítás és a további interaktív szórakoztató funkciók biztosítják, hogy a buli sose érjen véget.

Az MHC-V83D modell 2020 októberétől lesz elérhető.

modell 2020 októberétől lesz elérhető. Az MHC-V73D modell 2020 októberétől lesz elérhető.

modell 2020 októberétől lesz elérhető. Az MHC-V43D modell és a MHC-V13 2021 tavaszától lesz elérhető.

Termékspecifikációkért kérjük, látogasson el az alábbi weboldalakra:

https://www.sony.hu/electronics/hifirendszerek/mhc-v83d

https://www.sony.hu/electronics/hifirendszerek/mhc-v73d