Az összetett második helyére kapaszkodott vissza a két dobogót elérő Molnár Martin a brit F4 szezonnyitóján

A hétvégén elrajtolt a brit Forma–4-es bajnokság 2025-ös idénye a Donington Parkban, Molnár Martin pedig remek versenyzéssel bizonyította, hogy az idén a bajnoki cím a célja.

A Virtuosi Racing magyar pilótája döcögős kezdés után átkapcsolt fejben, majd bevállalós előzésekkel és két dobogós helyezéssel javított.

A tavaly az újoncok értékelésében megszerzett bajnoki cím után Molnár Martin az összetett elsőséget célozta meg az idei brit Forma–4-es bajnoki szezonra. A Virtuosi Racing pilótája a Donington Parkban rendezett idénynyitón ugyanakkor kissé megnehezítette a saját dolgát azzal, hogy az időmérő edzésen túlvállalta magát és csak a 8. időt autózta a 21 fős mezőnyben, miközben így is csupán 3 tizedmásodperccel maradt el a pole-tól.

Az első, még aznap rendezett futamon aztán a rajtot elrontva visszaesett, hogy végül a 7. helyig zárkózzon fel, amivel értékes pontokat szerzett, de az előzetes várakozásoktól nyilván elmaradt. Vasárnapra azonban a Hungarian Motorsport Academy (HMA) pilótája felszívta magát, és előbb az 5. rajtkockából kezdett fordított rajtrácsos futamon mutatott be szenzációs versenyzést, majd ugyanezt megismételte a harmadik, 8. helyről kezdett versenyen is.

Előbbin már a rajt után nyert egy pozíciót – kis híján kettőt is, hiszen a 3. helyezett mellé ért az első kanyarban, de végül őt már nem tudta lehagyni –, majd két vetélytársát is remek manőverrel előzte meg a célegyenes végén, hogy aztán már az első helyért támadja az élen állót. A két autó egyszer fej-fej mellett is haladt, Martin pedig jó úton járt első brit F4-es győzelme megszerzéséhez, ám két perccel a vége előtt piros zászlóval véget vetettek a száguldásnak, így nem maradt ideje további előzési kísérletekre.

A harmadik futamon szintén már a rajtnál javított egyet és nagy küzdelemben feljött a 7. helyre, majd újabb bevállalós manőverrel maga mögé utasította Thomas Bearmant, a Forma–1-ben a Haas istállónál versenyző Oliver Bearman öccsét. Az 5. helyen autózó Tommy Harfield ellen már nehezebb dolga volt, de őt is megtámadta és kis híján befért az új gumikon autózó riválisa mellé. Ezután beküldték a biztonsági autót, az újraindítást követően Martin pedig már a gumikra és a pályaelhagyások minimalizálására figyelt. Utóbbi pedig meghozta a gyümölcsét, hiszen az újabb, két perccel a verseny vége előtt érkező piros zászlós megszakításnál az első helyen álló August Rabert, a második Fionn Mclaughlint, illetve a negyedik Henry Joslynt is 5 másodperces időbüntetéssel sújtották, mert túl sokszor hagyták el négy kerékkel a pályát.

Mindez azt jelentette, hogy a záró futamot James Piszcyk nyerte Harfield előtt, Martin pedig ismét dobogóra állva harmadik lett. És ami ennél is fontosabb, hogy a magyar versenyző 37 pontjával az összetett második helyén állva búcsúzhatott a Donington Parktól, hátránya pedig mindössze 2 pont Piszcyk mögött. A szombati nap után erre senki nem számított.

„Álmomban sem gondoltam, hogy vasárnap két dobogós helyezét szerzek, de jól sikerült a kármentés, remek napot zártunk. A reggeli futamon majdnem meglett az első hely, ha mentünk volna még 1-2 kört, talán sikerült volna az előzés, de így sem panaszkodhatok”

– kezdte értékelését Martin.

„A harmadik futam eléggé nehéz volt, mert a biztonsági autós fázis után túlmelegedtek a gumik, az előttem autózó Harfieldnek pedig erre a versenyre még volt két új abroncsa, ezért sok esélyem amúgy sem lett volna ellene. Persze próbálkoztam a megelőzésével, de nem tudtam eléggé közel kerülni ahhoz, hogy beférjek mellé. Onnantól kezdve csak arra koncentráltam, hogy a fehér vonalakon belül maradjak, hiszen folyamatosan kaptam az információkat arról, hogy kiket büntettek meg. Én is megkaptam az utolsó figyelmeztetést, úgyhogy nagyon oda kellett figyelnem, hiszen még egy pályaelhagyás, és engem is büntetnek, de szerencsére ez nem történt meg.”

Martin tempója már szombaton is megmutatta, hogy a 16 esztendős versenyzőnek az élmezőnyben a helye, és ez vasárnap sem volt másként, ám a szűk doningtoni aszfaltcsíkon mindez korántsem garancia arra, hogy valaki pozíciókat tud javítani. „A tempóm jó volt, de azért elég messziről kellett bevetődnöm az előzéseknél, mert ezen a pályán máshogy nem lehet” – mutatott rá a Virtuosi versenyzője.

„A kulcs az volt, hogy a célegyenes előtti sikánban úgy tudta előkészíteni ezeket az előzéseket, hogy ne vállaljon irreális kockázatot, viszont így is eléggé bevállalósnak kellett lennie – emelte ki Kiss Pál Tamás, a Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője. – A harmadik futamon számos olyan helyzetben tette be az autót vagy hagyta ott, amelyben fél évvel ezelőtt nem merte volna. Megbeszéltük, hogy ha előz, ha elkötelezi magát egy manőver mellett, akkor kitart a végsőkig és nem hátrál meg. Ezt abszolút teljesítette. Kontrollált agressziót kértünk tőle.”

Ami pedig ennél is fontosabb volt, hogy Martin a felemás szombati nap után felszívja magát vasárnapra, mert Kiss Pál Tamás szerint az időmérőn és az első futamon nem az igazi Martint láttuk.

„Át kellett kapcsolnia fejben, mert szombaton nagyon nem volt formában. Visszanéztük az első futam felvételét, és rengeteg hibát követett el. Az látszott, hogy az elrontott rajt annyira kizökkentette, hogy utána nem az igazi önmagát mutatta. Nagyon szigorúan kielemeztük a történteket és elküldtük őt gondolkodni, mondván muszáj változtatnia, mert különben nem fognak jönni az eredmények. Ezután vasárnapra a tekintete is más lett. Már amikor reggel megláttam őt, tudtam, hogy a mai napon mindent meg fog tenni azért, hogy javítson.”

Ami pedig csak még tovább emeli Martin és a csapat hétvégi teljesítményét, az az, hogy a Virtuosi Racing ezen a hétvégén egyetlen autóval állt ki, ami egyértelműen megnehezítette a dolgukat.

„Ilyenkor pilótaként nincs referenciád, teljesen magadra vagy utalva és nincs kivel összehasonlítani a teljesítményedet – mutatott rá Kiss Pál Tamás. – Függetlenül attól, hogy a szabadedzésen a csapattársad előtted vagy mögötted végezne, mindig lehet egy-két olyan kanyar, ahol ő a gyorsabb, amiből tudsz tanulni. Így viszont teljesen egyedül vagy, magadra vagy utalva, a beállítások terén mindent neked kell kipróbálni, hiszen nincs olyan, hogy mondjuk két irány is jó lehet, és az egyik autóra ez kerül, a másikra pedig az, majd össze lehet hasonlítani a kettőt. Így, ha éppen nem jó, amit próbáltál, akkor így jártál, egy szabadedzésed oda van. A három-négy autós csapatoknál háromszor, négyszer annyi hasznos információt gyűjtenek a felkészülés során, mint az egy autóval versenyzőnél.”

Martin hamarosan újra autóba ül, ezúttal ugyanis nincs szünet a bajnokságban, így már ezen a hétvégén újra versenyezni láthatjuk őt. A következő fordulót május 2-án és 3-án, Silverstone-ban rendezik.

