Magyarországon mostantól rendelhető az új Opel Frontera

Felkerült a www.opel.hu oldalra az Opel Frontera részletes árlistája, és így a mai naptól már rendelhető az Opel legújabb szabadidő autója. Az első példányok várhatóan áprilisban jelennek meg a márkakereskedésekben.

A Frontera Electric 10.590.000 forinttól indul, a Frontera Hybrid belépő ára pedig 8.790.000 forint. A Frontera Hybrid később hétüléses kialakítással is elérhető lesz.

Csupa karakter: határozott külső, új Opel Blitz

Az új Frontera az Opel feltűnő és letisztult elemekkel operáló formanyelvének látványos interpretációja. A különleges arányokkal megszerkesztett, emelt hasmagasságú forma tágas és funkcionális utasteret rejt, a megjelenés egyszerre erőteljes, modern és kifejező.

A fekete Vizor, az új “Blitz” emblémával nem csak egyedi megjelenésű, de magába foglalja az automatikus távfénykapcsolású Intelli-LED fényszórókat is. A Vizor alsó részén a trapéz alakú hűtőnyílás a Frontera erőteljes kiállását is kiemeli. Az “Opel szárny” szintén modern formában jelenik meg az orron: három világító blokkal a függőleges tengelyén. Az oldalnézet fontos elemei az utasteret vizuálisan kettéosztó C-oszlopok, miközben a jellegzetes kerékívek és a sárvédők a “földhöz ragasztják” a Frontera modern megjelenését.

Okos megoldások, konnektivitás, kényelem és flexibilis kialakítás

A modernitás az utastérben is megjelenik, ahol a látványos formák a funkcionalitással találkoznak. A műszerfal és az ajtók széles vízszintes elemei vizuálisan tovább tágítják az eleve tágas utasteret. A vezető előtti kijelző képernyőjének átlója 10 col, és ugyanekkora középkonzoli érintőkijelző is elérhető; a kormánykerék vadonatúj. A belépő változat innovatív funkciója a központi képernyő helyett beépített okostelefon állomás. Az Opel széles vásárlókör számára elérhető innovációinak listáján a szabadalommal védett kialakítású Intelli-Seat első ülések is megtalálhatók. A márka “Greenovation” nevű irányzatának megfelelően a rendelhető Intelli-Seat ülések újrahasznosított anyagokból készülnek.

Egy sor okos megoldás is szolgálja a Frontera utasainak kényelmét. Ilyen a vezeték nélküli telefontöltő és a hétüléses kivitel összesen öt USB-C csatlakozója is. A nagyobb eszközök, például a tabletek, kényelmesen tárolhatók a középkonzolban, ahol flexibilis pánttal biztonságosan rögzíthetők is. Az okostelefonokat az első ülések támláinak külön erre a célra kialakított zsebei várják, a nyitott utastéri tárolók gumiburkolata pedig megakadályozza, hogy a bennük tárolt holmik csúszkáljanak, vagy zörögjenek menet közben.

Az új Frontera csomagtartója szintén flexibilisen alakítható. Ledöntött hátsó üléstámlákkal a csomagtér maximuma megközelíti az 1,600 litert (a hátsó támlarészek 60:40 arányban dönthetők előre). A Frontera teteje – álló helyzetben – akár egy sátrat is elbír, statikus teherbírása 240 kg.

Mindig villamosított: Frontera Electric és Frontera Hybrid

Az új Frontera vásárlói tisztán elektromos és magas hatásfokú 48 V-os hibrid hajtásláncot is választhatnak. A 8.790.000 forintos indulóárú Frontera Hybrid 1,2 literes, 100 LE-s turbós benzinmotorját kifejezetten hibridüzemre tervezték, amelyik egy 21 kW (28 LE) teljesítményű villanymotorral, valamint egy hatfokozatú, villamosított, duplakuplungos szerkezetű automataváltóval dolgozik együtt. Így a fogyasztás, és vele a CO 2 kibocsátás is jelentősen alacsonyabb a hagyományos hajtásláncú hasonló modellekénél. A Frontera Hybrid – 9.220.000 forintos alapártól – 100 kW-os (136 LE-s) 1.2 l-es turbós benzinessel is elérhető.

A lokálisan teljesen emissziómentes üzemű, akkus-elektromos hajtású Frontera Electric 83 kW-os (113 LE-s) villanymotorjához 44 kWh (kiautózható) kapacitású akkumulátor tartozik, így hatótávolsága valamivel több, mint 300 kilométer. A modell alapára 10.590.000 forint. Később érkezik a Frontera Electric “hosszú hatótávú” változata, amelynek hatótávolsága eléri majd a 400 kilométert (előzetes WLTP2 adat).

A Frontera felszereltségi fokozatai egyszerűen áttekinthetők, az újdonság Frontera Edition és Frontera GS kivitelben készül. Az alapmodell felszereltsége is gazdag: 10 colos vezetői kijelző, okostelefon állomás, OpelConnect telematikai szolgáltatásokkal, és Intelli-LED fényszórók automatikus távfénykapcsolással. A GS-hez Pure Panel műszerfal is jár, multimédiás infotainment rendszerrel, 10 colos színes középkonzoli érintőképernyővel, és alapáras felszerelés az első parkolóradar valamint a tolatókamera is. A LED-es fényszórók és az automata légkondicionáló szintén az alapfelszerelés része. A GS 17 colos könnyűfém keréktárcsái különösen látványosak. Összesen hatféle szín válaszható, a tető eltérő színű kontrasztos árnyalatban is rendelhető.

Feltűnő megjelenésével, okos megoldásaival és elektromos vagy hibrid hajtásával az új Frontera ékesen bizonyítja, hogy az Opel komolyan veszi elektromos elkötelezettségét, ugyanakkor széles vásárlói körnek kínál elérhető autózást.

