Az egyetlen fegyver a használtautó-csalások ellen Európában

Az áruk szabad mozgása az Európai Unió egyik alappillére, amely számos előnnyel jár, ugyanakkor a tisztességtelen versenynek és inkorrekt tevékenységeknek is teret enged.

A carVertical, Európa legnagyobb használtautó-adatokat szolgáltató cége szerint a kilométeróra-csalás önmagában is több milliárd eurós veszteséget okoz az autóvásárlóknak a kontinensen. A használtautó-vásárlók és a tisztességes kereskedők számára a nemzetközi adatok jelentik az egyetlen hatékony védelmet. A vállalat becslése szerint a kilométeróra-manipulált autók aránya a 2023-ban mért 5,2%-ról idén 4,9%-ra csökkent.

A nemzetközi adatok rávilágítanak a visszaélésekre

A kilométeróra-csalás problémájának megoldása nem könnyű feladat. Európa szerte rengeteg használt autó kerül át másik országba, jellemzően nyugatról keletre. Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője felhívja a figyelmet arra a gyakori jelenségre, hogy tisztességtelen személyek az importált jármű kilométer-számlálójának visszatekerésével vagy a károk eltitkolásával próbálják meg növelni az eladásból származó hasznukat.

A carVertical autóipari adatszolgáltató cég megvizsgálta, hogy mennyivel fizetnek többet a vásárlók a futásteljesítmény-csalást szenvedett járművekért az egyes országokban. Csupán Lengyelországban évente legalább 1,1 milliárd euróval rövidítik meg a sofőröket, míg Franciaországban az autóvásárlók 0,8 milliárd euróval fizetnek többet a korrekt vételárnál minden évben. Olaszországban több mint 720 millió euróval drágábbak a használt járművek. És ezek csupán három uniós piac adatai, miközben további, még nagyobb országokban is aggasztó a helyzet.

A használtautó-piac átláthatósága régóta okoz komoly fejtörést a politikusoknak és a döntéshozóknak, de eddig egyetlen olyan megoldás sem született, amely fordulatot hozott volna. Buzelis szerint elvétve történtek csak kísérletek a csalások visszaszorítására. A helyzet viszont fokozott keresletet teremtett a digitális, adatalapú termékek, például a járműtörténeti ellenőrzések iránt.

„A futásteljesítmény-manipulációt korántsem könnyű megfékezni. A hozzáértő vásárlók jó eséllyel felismerik a nem megfelelő alkatrészeket vagy hibákat, és gyanússá válhat számukra egy jármű állapota. A kevésbé tapasztaltak azonban kiszolgáltatott helyzetben vannak, így nemegyszer szembesülnek azzal, hogy az általuk vásárolt jármű messze nem felel meg az elvárásaiknak. A több mint 40 országból származó, többek között a futásteljesítményre, károkra, tulajdonosváltásokra és regisztrációkra vonatkozó nemzetközi adatok különösen hasznosak lehetnek azok számára, akik korábban csak a helyi piacokon ellenőrizték a járműveket, ahol szintén nagy számban vannak jelen import autók”

– magyarázza Matas Buzelis, a carVertical szakértője.

Elsődleges prioritás az adatok megbízhatósága, biztonsága és az adatmennyiség kezelése

A hiteles, megbízható adatbejegyzések már most is autóvásárlók millióit védik a régióban, mivel a biztonságos és pontos információk birtokában könnyebben elkerülhetők az esetleges problémák.

„Az adatok ismeretében jobban fel tudjuk mérni egy autó állapotát, és a vásárlásról is minden eddiginél könnyebben dönthetünk. A megbízható és biztonságos adatforrásokkal való munka rendkívül eredményesnek bizonyult. Jelentős előny, hogy senki sem módosíthat vagy törölhet egy adott autóval kapcsolatos információt. Ez komoly visszatartó erőt jelent a csalásokkal szemben. A bűnözők tisztában vannak vele, hogy nem tudják meghamisítani a sérült járművek történetét”

– mondja Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője.

Buzelis továbbá azt is megjegyzi, hogy a bűnüldöző hatóságokkal, az országos rendőrségi adatbázisokkal, pénzintézetekkel, nemzeti vagy állami nyilvántartásokkal, non-profit szervezetekkel, valamint üzleti partnerekkel – például autóhirdetési portálokkal vagy nagyobb kereskedőkkel – való együttműködés számos kihívást is jelent, így informatikus szakemberek munkájára is van szükség ahhoz, hogy az információk valódi értéket nyújtsanak a használtautó-vásárlók számára.

