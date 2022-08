A kiszállítási piacon látványosan nő a nagyméretű termékek rendeléseinek száma, amelyek kézbesítése speciális logisztikai megoldást igényel.

A vásárlói igényeknek megfelelően, az élelmiszerek, friss-és melegételek kiszállítása mellett tovább növeli e-kereskedelmi kézbesítési portfólióját az okoslogisztikai megoldásokat kínáló DODO. A magyarországi Hervis sportáruházakból online rendelt nagyméretű és túlsúlyos sportezközöket már aznapi kiszállítással is kérhetik a vásárlók a DODO új, két futárt igénylő logisztikai szolgáltatásának köszönhetően.

A kiskereskedelmi szektor digitalizációja az elkövetkező években tovább szárnyal, ami ösztönzőleg hat a szállítási szolgáltatások további fejlődésére. A túlméretes és súlyos áruk esetében is egyre növekvő fogyasztói igény érzékelhető az online rendelt termékek akár aznapi kézhezvétele iránt. A fogyasztók egyre gyakrabban vásárolnak online úgynevezett “nagy fehér” elektronikai cikkeket, például hűtőszekrényeket, mosógépeket, egyéb háztarsási nagygépeket, vagy nagyméretű sporteszközöket, például futópadot, kerékpárt, sífelszerelést, edzőgépeket. Az e-kereskedelem növekedésével egyidejűleg a kísérő szolgáltatások minőségével szemben támasztott vásárlói elvárások is nőnek, amelyek közül legjelentősebb a kiszállítás gyorsasága.

A vásárlók 84 százaléka a gyorsabb kiszállítást kínáló webshopot választja

A Perfect Crowd csehországi felmérése alapján a vásárlók számára döntő szempont a házhoz szállítás gyorsasága, amikor a hasonló árú termékekkel rendelkező webáruházak között választanak. A fogyasztók 84 százaléka a gyorsabb kiszállítást kínáló online üzletet választja, a kiszállítási idő gyorsasága ráadásul a válaszadók 90 százalékát újravásárlásra ösztönzi. Ezzel szemben a megkérdezettek 61 százaléka mondta azt, hogy a túl hosszú szállítási időt látva inkább félbeszakítja a webes vásárlást, és nem is tér vissza a webáruház oldalára. Erre a fogyasztói trendre építve vezette be az okoslogisztikai szolgáltatásokat kínáló DODO a gyors, megbízható és pontos házhoz szállítást biztosító “kétemberes” kézbesítési megoldását. A két futárt igénylő, nehéz árukat mozgató aznapi kiszállítást biztosító szolgáltatást először Csehországban indította el a vállalat, elsősorban bútorok és nagyméretű elektronikai gépek szállítására, mostantól pedig Magyarországon is ilyen formában kézbesítik például a Hervis sportáruházakból online rendelt, nehéz sporteszközöket.

Az új “kétemberes” kézbesítési szolgáltatás révén a DODO az e-kereskedelem azon területeire is szeretné eljuttatni színvonalas okoslogisztikai megoldásait, amelyekhez a hagyományos kézbesítési szolgáltatások nem elegendőek. A vállalat az élelmiszer- és melegétel kiszállítás szegmensében új iparági normákat alakított ki, olyan neves partnerekkel folytat együttműködést Magyarországon, mint a KFC, Alza.hu, SPAR vagy a ROSSMANN.

“A jövő okoslogisztikai megoldásait a “kétemberes” kiszállítási megoldásban látom. Azoknak a kiskereskedőknek, akik szeretnének sikeresek lenni az egyre gyorsabban fejlődő e-kereskedelem terén, alkalmazkodniuk kell a fogyasztói igényekhez. A logisztika több szegmensében kiemelkedő eredményeket értünk már el, sikerült jelentősen megváltoztatnunk a piaci normákat, és most a sportcikkek, bútorok, és nagyméretű elektronikai cikkek kiszállítása terén is új fejezetet nyitunk. Magyarországon is elindítottuk “kétemberes“ aznapi házhoz szállítási szolgáltatásunkat, amelyet az európai piac többi országában is szeretnénk meghonosítani”

– mondta Peter Menky, a DODO kereskedelmi igazgatója.

“A rendelés napján egy adott órában történő kézbesítés olyan szolgáltatás, amelyet az ügyfelek hamar megszoktak az élelmiszer-kiszállítások során. Az e-kereskedelem látványos bővülése következtében már az online megrendelt, nagyméretű termékeket is a lehető leghamarabb szeretnék átvenni a vásárlók. Még a legnépszerűbb bútoráruházláncok esetében is előfordul viszont, hogy több napot kell várni a megrendelt darabra, ráadásul jelentős felár megfizetése mellett kézbesítik a túlsúlyos árut a vásárló részére. A DODO mindig is trendteremtő vállalatnak számított okoslogisztikai megoldásaival, most pedig a túlméretes csomagok gyors, pontos és kényelmes házhoz szállításával szeretnénk megváltoztatni a piacot”

– tette hozzá Sáfár Károly, a DODO magyarországi képviselője.