Erős, mint a kevlár, puha, mint a pamut, és még a viselő pulzusát is méri – ezt ígérik a CNN szerint a Rice Egyetem kutatói az új sportpólójukba varrt új anyagról.

Ezeket a felsőket elvileg ugyanúgy be lehet dobni a mosógépbe, mint bármilyen másik sportruhát, és a fejlesztők abban bíznak, hogy hamarosan okoseszközként kerülhetnek piacra.

A pólóba varrt szén nanocsőszálak úgy viselkednek, mint egy EKG-gép vezetékei, de ezeket egy egyszerű varrógéppel bele lehet varrni egy pólóba, nem kell rászíjazni az ember testére, és elvileg nem gond, ha mozgás közben elmozdulnak vagy kinyúlnak. A szálak elvileg ugyanolyan jó vezetők, mint sok fém.

Ezzel a jövőben talán nemcsak a kórházakban használt EKG-kat lehetne lecserélni, hanem a mellkasszíjjal pulzust mérő sportórákat is. Lauren Taylor, a szálakról készült tanulmány vezető szerzője szerint a katonai egyenruhák következő generációjánál is hasznosak lehetnek. Az anyagot nemcsak EKG-elektródákként használhatják, hanem arra is jók, hogy egyének – például bevetésen lévő katonák – mozgását is megfigyelhessék.

A Rice Egyetem kutatói már 2013-ban létrehoztak egy szén nanocsőszálat, de az a 22 mikronos vastagsága miatt túl vékony volt ahhoz, hogy hagyományos varrógépekben használják. A pólóba varrt szálakat úgy fonták, mint egy kötelet, így már olyan, mint egy cérna.

Bár a fejlesztők kényelmes használatot ígérnek, a prototípus még nem vezeték nélküli: a szálak a test oldalán található vezetékekbe küldik a jeleket, amiket onnan bluetoothszal továbbítanak egy számítógépbe. A végleges, bolti verzió piacra kerülése azonban még valószínűleg odébb van.

Forrás: Telex