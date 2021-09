Az LG sikeresen kipróbálta a 6G technológiáját

Mivel a 6G THz technológia csak rövid hatótávolságú, az antennák közötti átvitel és vétel során pedig teljesítményveszteség lép fel, a vezeték nélküli 6G fejlesztésének egyik legnagyobb kihívását a teljesítmény növelése jelentette, amire azért volt szükség, hogy az ultraszélessávú frekvenciákon stabil jelet lehessen generálni – magyarázza közleményében az LG, amely szerint éppen ezért a Fraunhofer Alkalmazott Szilárdtestfizikai Intézet által kifejlesztett teljesítményerősítő kulcsfontosságú szerepet játszott a július 13-án levezényelt teszt sikerében, melyről csak minap számolt be a vállalat.

A teljesítményerősítő a 155-175 GHz közötti frekvenciatartományban akár 15 dBm stabil jelkimenetet is képes előállítani. Az LG sikerrel mutatta be az adaptív nyalábformálási (beamforming) technológiát, valamint a nagy nyereségű antennaátkapcsolást is. Előbbi a csatorna és a vevő pozíciójának változásai szerint módosítja a jel irányát, utóbbi pedig több teljesítményerősítő kimeneti jeleit egyesíti és továbbítja meghatározott antennákra.

A 2025-re tervezett globális szabványosítás és az azt követő négy éven belüli kereskedelmi forgalomba hozatal után a 6G hálózatok alacsony késleltetés és nagy megbízhatóság mellett tudják majd támogatni a még gyorsabb vezeték nélküli átvitelt és kommunikációt. Az LG szerint a 6G kulcsfontosságú összetevője lesz az Ambient Internet of Everythingnek, vagyis annak a feltörekvő technológiának, amelynek célja, hogy az emberi jelenlét és preferenciák felismerésével érzékenyebbé, alkalmazkodóbbá, autonómabbá és a fogyasztók igényei alapján személyre szabottabbá tegye az otthoni és az üzleti környezetet.