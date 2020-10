Continental Egymásért Alap – Az új nemzetközi adományozási platform

A Continental alkalmazottai világszerte összefognak a koronavírus-járvány terjedésének és következményeinek megfékezése érdekében, és számos kezdeményezésen keresztül nyújtanak testre szabott segítséget.

A vállalat munkatársai az elmúlt hónapokban innovatív koncepciókat dolgoztak ki és saját ötleteiket valósították meg, mellyel hozzájárultak az egészség és a közjó védelméhez. A fenntarthatóság és a veszélyhelyzeti segítségnyújtás támogatása érdekében a Continental létrehozta a For One Another, vagyis Egymásért Alapot, a DSZ – International Giving Foundation-nel együttműködésben.

A Continental technológiai vállalat által létrehozott Egymásért Alap egy nemzetköziadományozási platform, amely a Covid-19 járvány hatásaira reagálva támogatja a koronavírus-járvány elleni védekezést, a válság társadalmi következményeinek fenntartható enyhítését világszerte számos országban, beleértve Magyarországot is.

A Continental Egymásért Alap a közvetlen pénzbeli támogatás mellett a munkatársainak is lehetővé teszi, hogy egyénileg és átlátható módon segítsék az általuk kiválasztott nonprofit szervezeteket, köztük az Unicef Magyarországot. Június végéig, az első adományozási hullámban az Unicef számára összegyűjtött összeget a szervezet helyi egysége a legkiszolgáltatottabb, nehéz helyzetben lévő gyermekek megsegítésére fordította.

Az UNICEF Magyarország gyermekek ellátását végző intézményekkel (bentlakásos gyerekotthonokkal, anyaotthonokkal, gyerekkórházakkal, kórházi gyermekotthonokkal, iskolákkal, nehéz helyzetben lévő gyerekekkel foglalkozó civil szervezetekkel) vette fel a kapcsolatot és igényeiknek megfelelően védőfelszereléseket, tartós élelmiszert, számítástechnikai cikkeket, játékokat, higiéniás termékeket juttatott el számukra a koronavírus járvány alatt.

„A koronavírus helyzet páratlan nehézségek elé állította a gyerekeket, családokat és az értük dolgozó intézmények munkatársait. Reméljük, hogy partnereinkkel közösen egy kicsit könnyíthettünk a koronavírus által leginkább sújtott fiatalok életén. Köszönjük a Continental és munkatársai felajánlását és örömmel dolgozunk tovább a gyerekek jóléte és biztonsága érdekében“ – mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.

A technológiai vállalat legalább ez év végéig működteti az adományozási platformot, hogy az alkalmazottai, de a vállalaton kívüli személyek is folytathassák az adományozást a kiválasztott non-profit szervezeteknek, tizenegy országban.

“Szolidaritásunknak folytatódnia kell – a határokon és a munkahelyeken túl is. Közösen hozzájárulhatunk a válság negatív hatásainak enyhítéséhez és sok ember megélhetésének javításához. A nonprofit szervezetek szerte a világon mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az embereket egyéni szükségleteiknek megfelelően, amelyek a válság miatt jelentősen súlyosbodtak. Munkatársaink egyéni adományozásai által fenntartható módon segíthetünk másoknak, ebben a rendkívüli válságban. A Continental Egymásért Alapba való minden egyes hozzájárulás számít“

– nyilatkozta Sarah Frachet, a magyarországi Continental vállalatcsoport országos HR vezetője.