13 év után újra megrendezik a Magyar Filmszemlét!

Több mint 1 éves előkészítés után, sok száz ember lelkesedésének, jószándékának és akaratának köszönhetően 2025. február 3-án, hétfőn este felgördül a függöny a Corvin mozi Korda termében, és elkezdődik a filmszakma közös ünnepe.

1965-ben született meg a Magyar Játékfilmszemle, amely 1986-tól Magyar Filmszemle néven, a Magyar Filmművészek Szövetsége szervezésében 2012-ig évről évre egybegyűjtötte az adott év magyar filmtermését.

Az elődök előtt tisztelegve és a magyar film jövőjéért érzett felelősség tudatában a 44. Magyar Filmszemle a Magyar Filmművészek Szövetsége szervezésében létrejövő versenyfilmfesztivál. A Filmszemlét a Magyar Filmművészek Szövetsége megbízásából a MFSzemle.hu Nonprofit Kft. szervezi.

A 44. Magyar Filmszemle hagyományaihoz híven szeretné összegyűjteni és bemutatni a magyar filmkészítők munkáinak legteljesebb körét, szolgálva ezzel a magyar filmművészet fejlődését, az alkotók egymás közti és a nézőkkel való személyes kapcsolatainak fejlesztését. Célja, hogy a filmalkotások bemutatásán keresztül segítse a magyar társadalmat szellemi értékeinek, örömeinek, konfliktusainak bemutatásában és megoldásában.

A Filmszemle nyolc versenykategóriából és két további filmalkotások bemutatását szolgáló szekcióból, a Panoráma és az Információs szekcióból áll.

A filmszemle versenykategóriái: Játékfilm, Kisfilm, Kísérleti film, Dokumentumfilm, Rövid dokumentumfilm és Dokumentumfilm-sorozat, Animációs film, Rövid animációs film, Televíziós filmsorozat

Az egyes versenykategóriák zsűrijében a Filmszemle igazgatója által felkért és a Szemletanács által támogatott személyek vesznek részt. A Játékfilm, a Dokumentumfilm és az Animációs film versenykategóriákban 5 fős zsűri, a többi kategóriában 3 fős zsűri értékeli az alkotásokat. A játékfilmek versenyében az 5 fős Ökumenikus zsűri is dönt a filmekről.

A Panorámaszekcióba a Szemletanács olyan nagy költségvetésű magyar vagy magyar alkotók közreműködésével készült játékfilmeket hív meg, vagy várja jelentkezésüket, melyek a magyar és a világtörténelem eseményeit ábrázolják különleges látásmóddal és alkotóik a filmet nem nevezték a versenybe.

A Filmszemle igazgatója, a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke, Muhi András, producer, aki több remek alkotás mellett a Csak a szél, Testről és lélekről, Larry, Elfogy a levegő című filmek elkészülését is segítette.

A Szemletanács tagjai: Pataki Ágnes producer (Egy nap, Fekete pont, Veszélyes lehet a fagyi, Üvegtigris), Liszka Tamás, a Budapest Film vezérigazgatója, Csutak Tamás executive producer (Feleségem története, Aglaja, Swing, Liza a rókatündér) Kovács Gábor producer (Fekete pont, Fehér tenyér, Bibliothéque Pascal) Meskó Zsolt író, rendező (Szentiván napja, Somlói galuska, Fehér alsó)

A filmeket 2024. november 18-tól december 7-én 24:00 óráig ezen a linken: https://mfszemle.hu/nevezesi-lap/ lehet benevezni a Szemlére. Nevezési díj nincs.

„Az elmúlt években titokban vártam a csodát, hogy na majd idén… aztán én is, mások is rájöttünk, hogy a csoda születése – ahogy egy film esetében is – ,úgy a Filmszemlénél is rajtunk múlik. Ha filmeket tudunk teremteni a semmiből és az álmainkat valóra tudjuk váltani, akkor a Filmszemlét is újra tudjuk teremteni a semmiből, ha összefogunk és közösen teszünk érte.” /Muhi András/

További információk november 18-tól a https://mfszemle.hu/oldalon találhatók.

