A Boschnál egyre fontosabb szerepet kapnak a telepített üzemanyagcellák.

A technológiák és szolgáltatások vezető szállítója 2024-ben szeretné elkezdeni a szilárd oxid üzemanyagcellás technológián alapuló elosztott erőművek gyártását, ezért további együttműködést tervez a Ceres Powerrel. A sikeres prototípus-építési fázis után a két vállalat elsőként szeretné a telepített üzemanyagcellákat előzetes kereskedelmi forgalomba hozni. Az SOFC-rendszerek esetében a Bosch 200 megawatt éves termelési kapacitással tervez, ami 400 ezer ember otthoni áramellátását jelentheti. A Bosch a telepített üzemanyagcellás rendszereket a bambergi, a wernaui és a homburgi, valamint a stuttgart-feuerbachi és renningeni telephelyén szeretné gyártani. A vállalat erre a célra 2024-ig több százmillió eurót ruház be.

Az SOFC technológia egyik tervezett alkalmazása a kis, elosztott, hálózatba kapcsolható erőművekben történik, amelyek ezután városokban, gyárakban, a kereskedelemben, adatközpontokban és elektromos járművek töltő-infrastruktúrájában használhatók. A Bosch becslése szerint a decentralizált áramtermelés piaca 2030-ra eléri majd a 20 milliárd eurót. A Bosch több mint 250 munkatársa dolgozik ezen az új területen, 150-nel több kolléga, mint egy évvel ezelőtt.

„A rendkívül hatékony szilárd oxid üzemanyagcellát a fenntartható energiaellátás alapvető elemének tekintjük”

– mondta Dr. Christian Fischer, a Bosch Igazgatótanácsának Energia- és épülettechnika üzletágért felelős tagja. Dr. Christian Fischer hozzátette:

„A telepített üzemanyagcellás rendszerekkel a Bosch olyan új üzleti területet hoz létre, amelynél a fejlesztés, a gyártás, az értékesítés és a szolgáltatás is egy helyen összpontosul. Partnerünkkel, a Ceres Powerrel most megtesszük a következő fontos lépést a gyártás irányába.”

A Bosch erősíti együttműködését a Ceres Powerrel

A Bosch és a Ceres Power 2018 augusztusa óta működik sikeresen együtt az üzemanyagcellák és az üzemanyagcella-kötegek fejlesztése terén. A Bosch már 2019 őszén megkezdte első üzemanyagcellás rendszereinek prototípusgyártását Németországban, 2020 januárjában pedig körülbelül 18 százalékos részesedést szerzett a brit vállalatban. Az együttműködést pedig tovább folytatják, mely magában foglalja a 2024-ben kezdődő telepített üzemanyagcellák gyártásának előkészületeit.

Az SOFC-rendszerek már hidrogén-kompatibilisek

A Ceres Power vezető szerepet tölt be az innovatív szilárd oxid üzemanyagcellák és kötegek fejlesztésében. A Bosch kiterjedt technológiai licensszel rendelkezik a Ceres Power cégtől, és telephelyén 2019 óta gyárt üzemanyagcellákat és kötegeket. A szilárd oxid üzemanyagcellákon alapuló kísérleti üzemeket már sikeresen tesztelik a Bosch különböző telephelyein. Az SOFC rendszereket környezetbarát biogázzal vagy földgázzal is lehet üzemeltetni, és már hidrogén-kompatibilisek is.

A nagy energiaigényű városok és agglomerációk esetében a SOFC rendszerek fenntartható tápegységeket tudnak biztosítani, nulla nitrogén-oxid -, részecske -és CO2-kibocsátással. A több mint 85 százalékos hatékonyságával a szilárd oxid üzemanyagcella felülmúlja a többi energiaátalakító-rendszert. Ahogyan Dr. Wilfried Kölscheid, a Bosch telepített üzemanyagcellák területért felelős munkatársa hangsúlyozta: