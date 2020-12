Mit tehet egy nagyvállalat a hulladékcsökkentésért?

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében a HELL ENERGY online edukációs kampánnyal hívta fel a figyelmet a környezetbarát csomagolóanyagok használatára, az egyszer használatos műanyagok és a PET palackok visszaszorításának fontosságára.

A közösségi média kampányban közel 120 ezer emberhez jutottak el azok az öteletek, gyakorlati tanácsok, melyeket a vállalat maga is alkalmaz, és egyben példaként is szolgálhatnak mások számára.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet minden év novemberének utolsó hetében rendezik meg, a program küldetése, hogy megszólítsa az embereket és felhívja a figyelmet a hulladékcsökkentés jelentőségére – nem csak ezen az egy héten, de hosszútávon is. A 2009-ben indított kezdeményezésben résztvevő országokban egy teljes héten keresztül a lelkes önkéntesek saját ötleteikkel hívják fel a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének megelőzésére, a keletkezett mennyiség csökkentésére, a termékek újrahasználatára, valamint az újrahasznosítás fontosságára.

A HELL ENERGY először csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, a hét folyamán a cég bemutatta saját intézkedéseit, melyekkel inspirálni szeretne másokat is.

Mi a két legfontosabb üzenete az Energiatudatos Vállalat 2020 díjat elnyerő HELL ENERGY-nek?

Környezettudatos döntés, ha vásárlásnál a PET palackos termékek helyett az alumínium dobozos italcsomagolást választjuk:

A hulladékcsökkentés a felelős vásárlással kezdődik. A környezetkárosító PET palackok mennyisége kritikus méreteket ölt. A világméretű problémára az jelenthet megoldást, ha megpróbáljuk megakadályozni, hogy még több műanyag palack kerüljön forgalomba, hiszen újrahasznosítási képessége még rendkívül alacsony, a 2020-ban gyártott műanyag palackoknak (PET) csak 13 százaléka kerül újrahasznosításra. Ezzel szemben az alumínium italdoboz 100%-ban és végtelenszer újrahasznosítható. A valaha gyártott alumínium 75 százaléka ma is forgalomban van, ez -bármilyen hihetetlennek is tűnik- azt jelenti, hogy az az alumínium italosdoboz, amiből nagyapáink is ittak, azt unokáink éppúgy használhatják majd, hiszen a körforgás végtelenszer ismételhető. A HELL ENERGY ráadásul hamarosan legalább 75%-ban újrahasznosított alumínium dobozokba csomagolja termékeit. A megoldás tehát már elérhető a boltok polcain, ezért mindig döntsünk tudatosan és gyűjtsünk szelektíven.

Minden vállalatnak nemcsak saját működését kell környezettudatossá tennie, de vásárlóit és beszállítóit is erre kell ösztönöznie:

A HELL beszerzési stratégiája jó példa más vállalatok számára is. A cég a beszállítóit is folyamatosan értékeli a környezeti stratégiájuk alapján, és minden területen a környezetbarát, környezetkímélő megoldásokat választja. A HELL ENERGY Magyarország szikszói székhelyén és telephelyein is szelektíven gyűjti a keletkezett hulladékot, sőt a gyártásközi hulladékot100 százalékban visszaforgatja újrahasznosításra. Azonban ennél többet is tehet egy vállalat azzal, hogy a fogyasztókat is környezettudatosságra, szelektív hulladékgyűjtésre ösztönzi.

A HELL ENERGY üdítő és jegestea márkája, a XIXO Magyarországon elsőként indított újrahasznosításra ösztönző promóciót, melyben a vásárlók segítségével közel négyszázezer aludobozt gyűjtött vissza. A legújabb XIXO kampány középpontjában is a tudatos vásárlás és szelektív hulladékgyűjtés áll.