A közelgő Diabétesz Világnap alkalmából ezer darab közel laboratóriumi pontosságú, telemedicinás rendszerrel összekapcsolható DCont vércukormérő készülékkel gazdagodik a hazai háziorvosi ellátás a 77 Elektronika Kft. felajánlásának köszönhetően.

A 100 százalékban magyar orvostechnikai vállalat emellett edukációs és információs anyagokkal, valamint a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékével együttműködésben online szakmai továbbképzéssel is segíti a háziorvosokat.

November végéig ezer magyar háziorvos kap minden eddiginél pontosabb, közel klinikai laboratóriumi pontosságú vércukormérő készüléket a 77 Elektronika Kft. adományának köszönhetően. A felajánlott Dcont vércukormérő készülékek a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (SE ÁOK) Családorvosi Tanszékével együttműködésben az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiumán keresztül jutnak el az orvosokhoz országszerte. Első körben azok a háziorvosok kapják meg a modern eszközöket, akik korábban részt vettek a régió eddigi legkiterjedtebb kockázat-alapú diabetes-szűrésében, az úgynevezett FINDRISK kérdőíves vizsgálatban.

Fontos a járvány elleni védekezés

Az innovatív Dcont vércukormérő készülékek pótolhatatlan segítséget jelentenek a rendelőkben, hiszen a háziorvosoknak kiemelkedő szerepe van a cukorbetegek kiszűrésében és gondozásában, amihez elengedhetetlen, hogy pontos és megbízható adatokkal rendelkezzenek az egyes betegek vércukorszint adatairól és állapotuk esetleges ingadozásairól.

Különösen fontos ez a jelenlegi járványügyi helyzetben, mivel a diabétesszel élők esetében nagyobb a fertőzés kockázata, és a koronavírus okozta megbetegedés súlyosabb szövődményekkel járhat náluk. A vércukorszint ingadozásának elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzék a vércukor-értékeket, és folyamatosan konzultáljanak vagy kapcsolatban legyenek orvosukkal.

Cél: az edukáció és az orvos-beteg kommunikáció segítése

Utóbbi támogatására hozta létre a 77 Elektronika Kft. 2010-ben a Dcont ® eNAPLÓ rendszert és a hozzá kapcsolódó mobilalkalmazást. Ez az orvosok és betegek számára is ingyen elérhető rendszer most minden eddiginél fontosabb támogatást nyújt a kezelésben: a betegek online rögzíthetik vércukorszint-adataikat, az elfogyasztott szénhidrátmennyiséget, a bevitt inzulin mennyiségét, valamint az általuk végzett fizikai aktivitást. A szakorvosok ezáltal gyorsan és könnyedén elemezhetik a vércukor-értékek alakulását, és annak megfelelően módosíthatják a diabéteszes betegek terápiáját – bárhol, bármikor. A most felajánlott 1000 db készülék ezzel a rendszerrel összekapcsolható, és egyben hangjelzésekkel ösztönzi a felhasználót a rendszeres mérésre.

A 77 Elektronika a Családorvosi Tanszékkel együttműködve a betegekkel leginkább kapcsolatban álló háziorvosok munkáját nemcsak eszközökkel, hanem diabétesz edukációs anyagokkal, ingyenes betegkiadványokkal, a fertőzést elleni védekezést szolgáló maszkkal, valamint a www.medukator.eu oldalon online szakmai továbbképzéssel is támogatja.