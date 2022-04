Az OTP Csoport leánybankja, a DSK Bank és a Backbase együtt dolgozik a digitális átalakulásért

A hazai OTP Csoporthoz tartozó DSK Bank, Bulgária legnagyobb pénzintézete bejelentette partnerségét a Backbase-szel, a vezető Engagement Banking Platform szolgáltatóval.

Az iparágban kiemelkedően elismert szoftvercég szorosan együttműködik majd a DSK Bankkal, hogy felgyorsítsa a bank digitális átalakulását és megoldásai ügyfélközpontú újragondolásával biztosítsa működési modelljének jövőjét. A bank a Microsoft Azure-on telepített Backbase Engagement Banking Platformot, valamint a Backbase Digital Banking és Digital Sales megoldásait használja majd, hogy a bank lakossági ügyfelei számára súrlódásmentes önkiszolgálást és digitális lehetőségeket biztosítson.

Az OTP Bank innovatív megoldásaival, ügyfélközpontúságával már a kezdetektől meghatározó hitelintézetként van jelen az online térben nemcsak itthon, de leánybankjai révén a régióban is, és mindig is kiemelkedő figyelmet fordított elektronikus csatornái és online szolgáltatásai folyamatos fejlesztésére. Tevékenységét az elmúlt években számos hazai és nemzetközi elismeréssel díjazták. A tavalyi évben például az OTP Bank elnyerte a Global Finance folyóirat World’s Best Consumer Digital Bank Award 2021 elismerését. Az ügyfélközpontú fejlesztés fontosságát mutatja az OTP Csoport bolgár leánybankja, a DSK Bank és a Backbase együttműködése is. A DSK Bank az OTP szlovén tagjánál és a csoport első Backbase ügyfelénél, az SKB Banknál kifejlesztett mestersablont használja majd. Ezáltal az új digitális megoldások gyorsabban juthatnak majd piacra, valamint a méretgazdaságosságnak és a platformalapú megközelítésnek köszönhetően a technológiai tulajdonlási költség is csökkenni fog.

Az elölről hátrafelé történő átalakítás összhangban van a DSK Bank stratégiájával, amelynek célja, hogy a lakossági és kisvállalati ügyfelek számára egyedi, végponttól végpontig tartó digitális élményt nyújtson. A megoldás az ügyfélszerzéstől az ügyfélkiszolgáláson át a termékkínálatig a teljes ügyféléletciklusra kiterjed, növelve az ügyfelek hűségét és elkötelezettségét. A Backbase Engagement Banking Platform emellett lehetővé teszi a bank alkalmazottai számára az ügyfelekre való 360°-os rálátást és jobb betekintést nyújt az ügyfelek egyedi igényeibe.

A partnerség célja, hogy csökkentse a feldolgozási időt, növelje az elégedettséget, valamint ösztönözze az ügyfeleket a digitális csatornákon végzett tranzakciók használatára a bankfiókon belüli tranzakciókkal szemben.

“A DSK Bank olyan digitális átalakulásba kezd, amelyben a “digitális” és az “átalakulás” egyaránt hangsúlyos. Az ügyfelek elvárásai megváltoztak és a mi célunk az, hogy termékeinket és folyamatainkat az igényeikhez igazítsuk, függetlenül attól, hogy az ügyfél melyik csatornát használja szívesebben. Úgy gondoljuk, hogy a Backbase Engagement Platform segítségével egyformán nagyszerű élményt tudunk nyújtani azoknak az ügyfeleinknek, akik a bankfiókban lépnek kapcsolatba velünk, és azoknak is, akik a mobil vagy asztali alkalmazásunk segítségével bonyolítják le tranzakcióikat”

– mondta Hak-Kovacs Tamás, a DSK Bank vezérigazgatója.

A bankok rendszerint számos öröklött alkalmazást tartanak fenn, hogy több csatornán keresztül is biztosítsák a szolgáltatásaikhoz való hozzáférést (bankfiók, telefon, web, mobilalkalmazás). A Backbase Engagement Banking Platform a mögöttes rendszereket egy átfogó, az ügyfelek és igényeik köré épített réteggel egészíti ki. Ez zökkenőmentes, könnyű eligazodást tesz lehetővé az ügyfelek számára, egyedi élményeket kínálva a teljes ügyféléletciklus során.

“A Backbase célja, hogy segítsen a pénzintézeteknek túllépni a hagyományos banki tevékenységen, és elmozdulni a valódi ügyfélkapcsolatok felé”

– mondta Matthijs Eijpe, a Backbase EMEA regionális alelnöke.