Hogyan alakul a fizetési terminálok jövője?

A Visa (NYSE: V) nemrégiben bejelentette új felhőalapú fizetéselfogadási platformját, a Visa Acceptance Cloudot (VAC), amely forradalmasítani fogja a vállalkozások számára az ügyfelektől érkező fizetések elfogadási módját.

A Visa népszerű – okostelefonokat és tableteket fizetési terminállá alakító – “Tap to Phone” megoldásának sikerét követve a Visa felhőalapú fizetéselfogadási platformja lehetővé teszi az elfogadóhelyek, a fizetési szolgáltatók, a fizetési terminálok (POS) gyártói és az IoT szereplők számára, hogy a fizetésfeldolgozó szoftvereket ne az egyes hardvereszközökbe beágyazva, hanem általánosan, a felhőben tegyék elérhetővé.

A Visa felhőalapú fizetéselfogadási platformja már hat kontinensen működik és szinte bármilyen eszközt felhővel összekapcsolt fizetési terminállá képes alakítani. A szolgáltatás eközben felhőalapú szoftverfrissítéseket, megbízható analitikát és a Visa hálózati szolgáltatásait is biztosítja, valamint a Visa adatközpontjain fut, így a legmagasabb adatbiztonságot nyújtja.

“A jövő a felhőalapú elfogadás”

– mondta Mary Kay Bowman, a Visa fizetési és platformtermékekért felelős alelnöke és globális vezetője.

“A felhővel összekapcsolt POS lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy gyorsan, egyszerűen és biztonságosan fogadjanak el fizetéseket különböző eszközökön, legyen szó akár egy szálloda személyzet nélküli kioszkjáról, egy luxus márka üzletében található tükörről, egy virtuális otthoni edzőteremről vagy akár egy okostelefonról egy út menti újságosstandnál.”

A Visa 2020 januárjában elsőként mutatta be “Tap to Phone” megoldását, amely a már jelenleg is elérhető, NFC-s androidos okostelefonokat és táblagépeket érintésmentes értékesítési terminálokká alakítja át. A Visa ezzel lehetővé tette a kereskedők számára, hogy meglévő készülékeiken fogadjanak el fizetéseket, mindössze egy alkalmazás letöltésével. 2021 decemberében már 54 országban több mint 300 000 készülék használta a “Tap to Phone”-t.

A felhőalapú fizetéselfogadási platform bármely POS vagy internethez csatlakoztatott eszköz számára lehetővé teszi a fizetések zökkenőmentes elfogadását, valamint számos további szolgáltatás integrálását, beleértve a részletfizetés lehetőségét („buy now, pay later”), a csaláskezelést, a gyors kereskedői szerződéskötést és a fejlett adatelemzés opciót. A világszerte folyamatban lévő kísérleti projektek számos különböző felhasználási módot szolgálnak ki, például ausztráliai kiskereskedőket és éttermeket, a Visa és az amerikai fintech cég, a Bleu együttműködését, valamint a NOBAL Technologies intelligens tükrét és a brazíliai vonatokat.

“A Bleu a Visával együttműködve most először kínál gördülékeny fizetési lehetőséget az ausztrál vállalkozások számára”

– mondta Sesie Bonsi, a Bleu elnök-vezérigazgatója.

“Míg az átlagos üzlettulajdonosok akár 1000 dollárt is költhetnek POS-eszközökre, valamint számtalan órát és még több pénzt az időigényes tanúsítási folyamatokra, a Visa Acceptance Cloud használata megszünteti ezeket az akadályokat. Az általunk kiszolgált független vállalkozások így könnyebben nyújthatnak érintésmentes fizetési lehetőségeket ügyfeleiknek bármilyen internethez kapcsolódó eszközön keresztül.” “A kiskereskedők arra törekszenek, hogy egyre jobb vásárlási élményt nyújtsanak az üzleteikben, megfeleljenek a fizetésekre vonatkozó kényelmi és gyorsasági elvárásoknak mind online, mind bolti környezetben”

– mondja Bill Roberts, a NOBAL Technologies vezérigazgatója.

“A VISA felhőalapú fizetéselfogadási szolgáltatásával új fizetési élményt nyújthatunk például intelligens tükrünkön. Ezzel a megoldással nincs szükség további hardverköltségre és szakértelemre, így új utakra terelhetjük a kiskereskedelem jövőjét. “ “A Visa felhőalapú fizetéselfogadási megoldása egy olyan univerzális platform, amely segít megnyitni a fizetéselfogadást mindenki számára – innovációs lehetőségeket nyitva vezető technológiai partnereink számára. Egyrészt a felhőalapú elfogadás elősegíti a digitális fizetést nyújtó kisebb kereskedők befogadását, másrészt olyan fejlett vásárlási és fizetési élményt tesz lehetővé, amely a kiskereskedelem jövőjének központi eleme lesz a vállalkozások számára”

– folytatta Bowman.