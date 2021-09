A BioTechUSA Életmódváltó programja az SAP Emarsys automatizációs rendszerével lett sikeres

Bezárt konditermek, kijárási korlátozások – kétségbeejtő környezet a sportolni vágyóknak, és az őket kiszolgáló iparágak vállalatainak. A BioTechUSA azonban a pandémia alatt is megtalálta növekedésének forrását. Fogyasztói lojalitást erősítő kampányainak levezénylésében az egyik legfiatalabb SAP-csoportbeli márka, az Emarsys marketing-automatizációs megoldásai voltak segítségére. Az együttműködés gyakorlatáról és előnyéről a Magyar Marketing Szövetség éves konferenciáján, a szeptember 16-i Marketing Summiton mesél a márka illetékese.

„A BioTechUSA már jó ideje nem csak terméket értékesít, hanem tudást, koncepciót, egyedi megoldásokat a fittebb élethez”

– vallja Tóth Szabolcs Attila, a BioTechUSA marketingvezetője. Ennélfogva a kommunikációs és értékesítési csatornáit is ennek tudatában építi fel a sportcélú táplálékkiegészítőkben régóta piacvezető márka. Az elmúlt években a bolthelyi értékesítés mellett az online szegmens is kiépült, és intenzív növekedési lehetőséget kínált egy európai terjeszkedéshez.

Még bőven a járványidőszak előtt alakította ki online fókuszú elköteleződés-erősítő kampányait a BioTechUSA. A Lifestyle program néhány paraméter megadásával személyre szabott ajánlatokat ad a fogyasztónak a sportoláshoz, táplálkozáshoz, egyéni céljai teljesítéséhez. Ehhez az automatizációs hátteret már 2015 óta az Emarsys marketing-automatizációs rendszere adja. A regisztráló érdeklődőnek a megfelelő beállítások mentén kínál komplex fogyasztói élményt, akár több héten keresztül, teljesen automatikusan vezetve végig a vásárló számára kijelölt úton. Nem csak egy upsale rendszerről van szó, ahol újabb és újabb „létfontosságú” vennivalókról szóló üzenetekkel zaklatják a fogyasztót. Az SAP Emarsys révén valóban releváns tanácsokról, a fejlődés fokozatos fázisairól értesülhet a törzsvásárló, attól függően, hogy mik a reakciói, hol tölt el több időt a weboldalon, mik a vásárlás előzményei. Eközben diszkréten, de tudatosan kínál termékeket a kitűzött cél megvalósításához, a fogyasztói kosár ésszerű növeléséhez.

Erre a rendszerre támaszkodva tervezte Tóth Szabolcs Attila és csapata a 2020-as kampányokat is, azonban a pandémia közbeszólt. Immár nem az volt a központi tematika, hogy hol, milyen edzésprogrammal maximalizálható a teljesítmény, hanem hogy miként őrizhetik meg fittségüket a korlátozások ellenére is a fogyasztók. Néhány hét alatt kellett alkalmazkodniuk. Más célrendszerrel dolgozták ki a programokat, teljesen új tematikákat választottak, új filmeket forgattak, és természetesen újra kalibrálták a vásárlói termékajánlatokat is. A Lifestyle programuk újrahúzásában az SAP Emarsys volt segítségükre. Ezzel az életmódkampánnyal Magyarországon több mint százezer új feliratkozót gyűjtöttek, ráadásul több mint 40 százalékuk nő volt, az átlagéletkor 32 év. A programban résztvevők életmód-célokat választhattak indulásként. Itt 68% a fogyást jelölte meg elsődleges célként, és csak ezt követték a hagyományos fitneszmotivációk mint például az izomtömeg növelése vagy a szálkásítás. A kampány eredményeiről és az idevezető útról a Magyar Marketing Szövetség által megrendezett Marketing Summiton fog előadni Tóth Szabolcs Attila szeptember 16-án.

A covid alatt az SAP Emarsys-szal lebonyolított koncepció a top10 legsikeresebb kampány egyikévé emelte az életmódváltó programot.

„Ráadásul mindezt egyszerre négy országban tudtuk levezényelni, csupán a kapcsolódó tartalmak lokalizálását kellett megoldani, a többi pofonegyszerű az Emarsys rendszerében. Az intenzív nemzetközi terjeszkedésünknek ez a rendszer az egyik kulcsa”

– meséli a BioTechUSA illetékes vezetője.

Időközben az Emarsyst az SAP vásárolta fel, és fogyasztói élménymenedzsment termékportfoliójának egyik zászlóshajója lett.

„Az SAP versenyképességének egyik fontos tényezője, hogy azokon a területeken, ahol gyors fejlődés mutatkozik, és látszik az ügyféligény a szolgáltatások iránt, a társaság nem rest akvizíciókkal biztosítani a legmagasabb színvonalú kiszolgálást”

– magyarázza Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója. A rendszer immár a készletmendzsmenttel is együttműködik, így hibrid megoldások lebonyolítására is alkalmas: mind a bolti, mind az online, vagy éppen applikáción keresztüli vásárlási előzmények bekerülnek a fogyasztói profilba.

A BioTechUSA kétévente vizsgálja felül, hogy milyen rendszert használ fogyasztói elköteleződési programjai levezényléséhez. Legutóbb kilenc beszállító közül választották ismét az Emarsys rendszerét.

„Nem a legolcsóbb az elérhető kínálatban, de konzisztenciában, kezelhetőségben, skálázhatóságban, rugalmasságban és háttértámogatásban számunkra fontos előnyökkel bír. Egy jól paraméterezett rendszer a havi bekerülési költségének akár 5-10 szeresét is hozza a részpiac méretétől, érettségétől függően”

– méltatja az SAP Emarsys rendszerének teljesítményét Tóth Szabolcs Attila. Nem kis feladat áll a marketingcsapatuk előtt, a cégnek év végére már 13 országban kell online jelenlétet biztosítania, és a felfrissített, immár sportágalapú életmódprogramot is levezényelnie.