Globális gyakornoki programot indít a Bitget a web3 tehetségek következő generációjának támogatására

A vezető kriptovaluta tőzsde és web3 vállalat, a Bitget bejelentette első Bitget Graduate Programjának elindítását. A kezdeményezés célja, hogy a világ vezető egyetemeiről toborozzon és képezzen ki tehetséges fiatalokat a blokklánc és web3 területén.

A program a Bitget Blockchain4Youth vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) kezdeményezésének része, összhangban a vállalat azon terveivel, hogy előmozdítsa az oktatást, az innovációt és a hosszú távú növekedést a blokklánc iparágban.

A Bitget Graduate Program olyan kiemelkedő diplomásokat keres, akik globális szemlélettel, innováció iránti szenvedéllyel és erős motivációval rendelkeznek a web3 jövőjének felfedezésére. A program karrierlehetőségeket kínál különböző területeken, beleértve az operációt, termékmenedzsmentet, marketinget, kockázatkezelést és megfelelést, adatkezelést és mérnöki pozíciókat, lehetővé téve a résztvevők számára, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az egyik leggyorsabban növekvő szektorban.

A jelentkezések már nyitottak a Bitget hivatalos weboldalán, és 2025. március 15-ig elérhetők.

A sikeres pályázók ajánlatot kapnak a Bitgethez való csatlakozásra, a legkorábbi kezdési dátum 2025. április 1.

A program keretében a Bitget mintegy 30 kivételes diplomást kíván felvenni, számukra strukturált fejlesztési programot, funkciók közötti képzést és közvetlen mentorálást biztosít iparági szakértőktől. A résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy élvonalbeli blokklánc projekteken dolgozzanak és hozzájáruljanak a Web3 alkalmazások bővítéséhez.

„A Bitgetnél hisszük, hogy a web3 jövője a következő generáció kezében van”

– mondta Vugar Usi Zade, a Bitget operatív igazgatója.

„A Graduate Programot azért hoztuk létre, hogy hidat képezzünk az ambíció és a lehetőség között, közvetlen utat biztosítva a fiatal szakembereknek a blokklánc iparágba való elmerüléshez. Ahogy a web3 elfogadottsága gyorsul, elkötelezettek vagyunk abban, hogy a jövő vezetőit felruházzuk azokkal a készségekkel és tapasztalatokkal, amelyekre szükségük van a decentralizált világ formálásához.”

A Bitget dinamikus és sokszínű munkahelyet kínál, több mint 1800 alkalmazottal, akik több mint 60 országból származnak, és olyan kultúrát ápol, amely értékeli a hatékonyságot, az innovációt és az együttműködést. A program versenyképes juttatásokat, világos karrierfejlesztési utakat és növekedési lehetőségeket kínál a Bitgeten belül.

A Blockchain4Youth 2023 májusában indult, hogy inspirálja a következő generációt a blokklánc elfogadására. Öt év alatt 10 millió dolláros támogatással a kezdeményezés kurzusokat, hackathonokat és ösztöndíjakat kínál. 2024 végéig a Bitget több mint 60 egyetemmel lépett kapcsolatba, köztük a Massachusetts Institute of Technology (MIT), University College London (UCL), Hong Kong University of Science and Technology, National Technological University of Argentina, National Taiwan University és az RMIT University, közel 100 előadást tartva, elérve több mint 13 000 diákot.

A 2018-ban alapított Bitget egy globális kriptotőzsde és web3 vállalat, amely 100 millió felhasználót szolgál ki világszerte. Platformja olyan funkciókat kínál, mint a copy trading, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy mások stratégiáit kövessék, valamint valós idejű hozzáférést biztosít a Bitcoin, Ethereum és más kriptovaluták áraihoz.

A Bitget a web3 fejlesztésében is aktív, saját multi-chain kriptotárcájával, amely token swapot, NFT piacteret és DApp böngészőt tartalmaz. A vállalat több nemzetközi kezdeményezésben is részt vesz, például a LALIGA hivatalos kriptopartnereként Kelet-Európában, Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában, valamint sportolói együttműködésein keresztül.

A Bitget célja, hogy technológiai megoldásai és oktatási programjai révén támogassa a Web3 elterjedését és a blokklánc fejlesztését.

