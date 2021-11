A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt az elmúlt másfél évben jelentősen megnőtt a pályaváltás, és ezzel párhuzamosan a különféle informatikai szakmák iránt érdeklődők száma.

Utóbbi persze nem meglepő, hiszen a digitalizáció felgyorsulása okán hazánkban is tovább nőtt a kereslet az informatikusokra: egy, az ITM, az IVSZ és a KIFÜ megbízásából készült idei felmérés szerint például a munkáltatók 44 ezer digitális szakembert vehetnének fel a következő két évben, ha nem kellene számolniuk az évről évre növekvő szakemberhiánnyal. Az IT népszerűsége értelemszerűen a kiemelkedő béreknek is köszönhető: egy 6 hónapos, intenzív képzés után szoftverfejlesztőként elhelyezkedve például már 4-5 év tapasztalattal is bruttó 1-1,2 millió forintot lehet keresni.

3-5 év után már üzemeltetőként is milliós fizetés járhat

Természetesen az IT-szakemberek közül nemcsak a programozók keresettek a munkaerőpiacon, hanem például az alkalmazás üzemeltetőkre is egyre nagyobb igény mutatkozik a munkáltatók részéről. A kis- és középvállalatoktól a multinacionális cégeken keresztül a közigazgatásig számos olyan szervezet van, amelynél speciális szakértelmet igénylő, komplex IT-alkalmazások futnak. Hálózati ismereteik birtokában az alkalmazás üzemeltetők a vállalat helyi, felhős, virtualizált és webes kiszolgálóinak üzembiztos működéséért, fejlesztéséért felelnek.

Az alkalmazás üzemeltetők hosszú távú perspektívája a programozókéhoz hasonlóan kecsegtető: a junior üzemeltetők 1,5-2 év után bruttó 5-600 ezer forintos fizetésre számíthatnak, ami – feltéve, hogy az adott szakember folyamatosan fejleszti tudását – nagyjából 3-5 év után megduplázódhat, így elérheti a bruttó 1-1,2 milliós szintet, míg a seniorok fizetése akár bruttó kétmillió forint körül is alakulhat.

December 1-ig lehet jelentkezni a 2 hónapos, ingyenes alkalmazás üzemeltető képzésre

Jól mutatja az üzemeltetők iránti piaci keresletet, hogy a cégek akár a leendő munkavállalóik képzésének költségeit is hajlandóak finanszírozni. A PROGmasters így januárban a partnercégei által ösztöndíjas finanszírozási formában támogatott, ennek köszönhetően a résztvevők számára teljesen díjmentes alkalmazás üzemeltető képzést indít 20 fő számára. A 2022. január 3-án induló, 2 hónapig tartó és hétköznapokon 9-17 óra között zajló tanfolyamra a szabad helyek függvényében, de legkésőbb december 1-ig bárki jelentkezhet.

A sikeres felvételihez sem diplomára, sem a felhasználói szintű informatikai ismereteknél mélyebb előképzettségre nincs szükség, ugyanakkor elvárt a legalább középfokú, aktív angol nyelvtudás. A jelentkezők közül a PROGmasters egy online kompetencia-teszt és egy angol szintfelmérő, majd egy HR interjú és egy Assessment Center segítségével választja ki a képzés résztvevőit.

A képzést elvégzők garantáltan álláshoz jutnak, átlagosan bruttó 450 ezres fizetésért

Az alkalmazás üzemeltető képzés résztvevői megismerik többek között az operációs rendszerek felépítését és működését, továbbá a különféle IT-technológiákat, illetve a virtualizációs és felhő alapú technológiákat, emellett elsajátítják a nagyvállalati alkalmazásfejlesztés gyakorlatát, az automatizációhoz szükséges script nyelv- és keretrendszert, valamint az adatbázis-kezelés alapjait is. A PROGmasters a 2 hónapos képzés során a meghatározó IT vezetői alapkészségekkel is felvértezi a résztvevőket.

A képzést elvégző maximum 20 fő garantáltan álláshoz jut majd üzemeltetőként, ezt a PROGmasters a résztvevőkkel kötött felnőttképzési szerződésben is vállalja. Ez alapján a végzetteket a PROGmasters a képzés után legfeljebb 3 hónapon belül elhelyezi a partnercégeinél, méghozzá átlagosan bruttó 450 ezer forintos kezdő fizetésért.

A 2016-ban alapított PROGmasters programozóiskola és IT képzési központ főként a 25-40 éves, munkatapasztalattal már rendelkező karrierváltók számára kínál intenzív és gyakorlatorientált – elsősorban szoftverfejlesztő és tesztelő – képzéseket. A PROGmasters tanfolyamait az elmúlt években több száz diák végezte el, és az iskola az állásgarantált képzésein résztvevők 98 százalékát elhelyezte informatikusként a partnercégeinél, ráadásul az öt éve végzettek háromnegyede már minimum bruttó egymillió forintot keres.