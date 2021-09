Új informatika laborokkal bővült a Pannon Egyetem

A nemzetközileg, az iparban elterjedt megoldásokra épülő, és a hazai nagyvállalatok, kormányzati intézmények adatközpontjaiban jellemzően jelenlévő szoftvereket alkalmazó hallgatói laborok kiépítésére került sor a veszprémi Pannon Egyetemen. A fejlesztésnek köszönhetően az egyetemen lehetőség nyílik új tantárgyak és tematikák oktatására – ennek eredményeként a diákok piacképes és naprakész tudásra tehetnek szert, ezáltal sokkal jobb esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon már közvetlenül az egyetem elvégzése után, frissdiplomásként is.

„Minden megoldás, fejlesztés a digitalizációra is épül, minden digitalizációval kapcsolatos döntés mögött jól képzett, innovatív, szakmai munkájukban és egészséges életvitelükben támogatott, jól megfizetett informatikus szakemberek vannak. A digitalizáció az emberiség számára olyan képességeket kialakulását jelenti, amelyre korábban nem volt példa és ezt a lehetőséget a lakosság és gazdaság számára ki kell tudnunk aknázni, ezért is fontos, hogy minél szélesebb körben legyen ismert az informatikus képzés stratégiai jelentősége. A kormány számára kiemelten fontos az informatikai képzés megerősítése, valamint a hallgatói kör növelése, ezért is döntöttünk arról, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség hagyományos ösztönző, edukáló programja a Programozd a jövőd! keretében eszközökkel is támogatjuk a képzéseket. A most átadott új laboroknak köszönhetően a hallgatóknak a kurzusok elvégzése után lehetőségük nyílik nemzetközileg elismert szakmai vizsgát is tenni. Az egyébként igen drágán megszerezhető vizsgabizonyítványt a hallgatók a kurzusok elvégzése után most a projekt keretein belül ingyen szerezhetik meg. A hallgatói laboroknak köszönhetően ráadásul nemcsak a diákok, de az egyetemi oktatók továbbképzésére is lehetőség nyílik”