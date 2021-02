Az Óbudai Egyetem kiberbiztonsági képzését támogatja a Vodafone

Csúcstechnológiás eszközökkel járulnak hozzá a doktoranduszok és a mérnökhallgatók képzéséhez

A több évre visszanyúló stratégiai együttműködés folytatásaként a Vodafone Magyarország világszinten csúcstechnológiás kiberbiztonsági eszközökkel támogatja az Óbudai Egyetem Bánki Donát Kar biztonságtechnikai mérnöki képzését. A legmodernebb védelmi szintet képviselő kibervédelmi eszközöket egyrészt a mérnökképzés hallgatói fogják használni a gyakorlati oktatás során, másrészt a doktori iskola doktoranduszai fogják alkalmazni kutatási célokra. Az együttműködést támogatási szerződéssel hitelesítették a felek február 17-én.

Folytatódik a Vodafone Magyarország és az Óbudai Egyetem hosszú évekre visszanyúló sikeres partnersége: az együttműködés következő állomásaként a telekommunikációs vállalat három darab, nagy értékű, világszinten csúcstechnológiás kiberbiztonsági eszközzel támogatja az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának kiberbiztonsági mérnökképzését. A szolgáltató és az egyetem együttműködése még 2017-ben kezdődött, amikor is a Vodafone 4G labort létesített az egyetemen.

A most felajánlott kiberbiztonsági rendszert egyrészt a kiberbiztonsági mérnökképzés hallgatói fogják használni gyakorlati képzésük során, másrészt pedig a doktori iskola doktoranduszainak kutatásait fogják segíteni. A felajánlott eszközök a hálózati forgalomban megjelenő gyanús események viselkedéses alapú detektálását és elemzését teszi lehetővé. Ezen eszközök a legmodernebb technológiát képviselő, többek között heurisztikát, kód- és statisztikai elemzést, emulációt és gépi tanulást használó, szignatúramentes dinamikus elemzőmotorjukkal képesek a fejlett, akár 0. napi (Zero Day) támadások felismerésére és analizálásra. Szerepük, hogy a már jól ismert és mindenhol használt kiberbiztonsági eszközök (pl. tűzfalak, vírusírtók stb.) védelmét megkerülni képes fejlett (ún. APT) támadásokat is felismerjék.

Az Egyetem rendelkezésére bocsátott eszközök a hagyományos kiberbiztonsági eszközökhöz képest sokkal fejlettebbek, magas védelmi szintet képviselnek, ezzel olyan információkat biztosítanak, amit a hagyományos kibervédelmi eszközök nem tudnak. Ezáltal pedig lehetőség nyílik a naprakész gyakorlati és elméleti tudással rendelkező kiberbiztonsági mérnökök képzésére.

„Az Óbudai Egyetem támogatása rendkívül fontos számunkra, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a jövő mérnökei és IT szakemberei olyan világszínvonalú képzésben részesülhessenek, melynek segítségével naprakész és piacképes tudással felvértezve léphetnek a munkaerőpiacra. Felelős technológiai vállalatként kötelességünk és érdekünk is, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a kiberbiztonság kérdéskörére. Napjainkban adataink jelentik legfontosabb értékeinket, mi pedig telekommunikációs vállalatként rengeteg ügyfél adatát kezeljük, amelyek védelméért komoly felelősséggel tartozunk. Fontos, hogy támogassuk az ilyen jellegű képzéseket nyújtó intézményeket, hogy minél értékesebb tudással vértezhessék fel a jövő szakembereit, hiszen többek között az itt végző hallgatókból kerülnek ki a jövő kiberbiztonsági szakemberei – és egyúttal a leendő kollégáink.”

– mondta Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország Vállalati Kapcsolatokért Felelős Vezérigazgató-helyettese.

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora örömét fejezte ki, hogy egy ilyen léptékű innovációval fűzhetik szorosabbra meglévő kapcsolatukat a Vodafone Magyarország Zrt.-vel. Ez a lépés egy újabb állomást jelent mindkét fél portfóliójának erősítésében. A partnerség során az Egyetem biztosítja a kiberbiztonsági terület „kutatatási lábát” – fogalmazott a rektor.

Felidézte, hogy az Egyetem vezetése két évvel ezelőtt döntött a kiberbiztonsági kutatások fejlesztéséről, azzal a szándékkal, hogy a terület zászlóshajójává váljon. Ebből adódóan nagyobb hangsúlyt helyez a különböző kutatás-fejlesztési lehetőségek kiaknázására, a terület további fejlesztése. Ezért is különösen nagy jelentőségű a Vodafone csúcstechnológiás kiberbiztonsági eszköztámogatása az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara számára, melynek hallgatói is nagy hasznát vehetik a jövőben.

A támogatási szerződést kézjegyével ellátta az Óbudai Egyetem részéről Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Ormándi Gabriella kancellár, a Vodafone Magyarország Zrt. részéről Dr. Budai J. Gergő, az igazgatóság alelnöke és Dr. Orbán Anita, vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettes. Az eseményen részt vett még Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja.