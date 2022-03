A netes csalók elektromos járműveket céloznak meg

​Már az internetes csalók is az elektromos járművek felé kacsintgatnak. Ez pedig nagyon nem jó hír a felhasználók számára.

A szingapúri CloudSEK biztonsági cég egy érdekes és egyben kockázatos trendre hívta fel a figyelmet, amely jelenleg elsősorban az indiai felhasználókat érinti hátrányosan. Ugyanakkor hasonló jelenség bárhol felütheti a fejét a világon.

Az előzmények

Az indiai kormány nemrégen bejelentette, hogy intenzíven támogatni fogja az elektromobilitást, vagyis az elektromos gépjárművek és motorkerékpárok terjedését. A cél, hogy Indiában az elektromos járművek piaca 90 százalékos növekedést érjen el még ebben az évtizedben, ami hozzávetőleg 200 milliárd dolláros forgalmat jelent. A lépés hatására azonnal megmozdultak a piaci szereplők. Az eddigi is működő, elektromos járműveket fejlesztő és gyártó cégek elkezdték növelni a kapacitásaikat, miközben több mint 400 startup is megjelent a piacon. Erre pedig az internetes csalók is felfigyeltek.

Forrás: Biztonságportál