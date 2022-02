Ezek az internetes csalók kedvenc cégei

​Az adathalászok legfrissebb toplistájából kiderül, hogy mely vállalatok voltak azok, amelyek nevével a legtöbbször éltek vissza a netes csalók.

z adatlopásra specializálódott adathalászok gyakran nagyobb szervezetek, vállalatok ismertségét használják ki ahhoz, hogy a potenciális áldozataikat megtévesszék. Az elektronikus leveleik, weboldalaik összeállításakor arra törekednek, hogy a felhasználó végül megadja a bizalmas adatait. Az elmúlt években jól megfigyelhető trend volt, hogy az év végi ünnepi készülődés, az online bevásárlás és a Black Friday keltette fel leginkább a csalók érdeklődését, ami nem meglepő, hiszen ilyenkor a bevásárlási lázban sokan könnyebben átejthető, akár egy-egy kecsegtető akcióval is.

A Check Point által közzétett, 2021 negyedik negyedévére vonatkozó toplistából az derül ki, hogy az adattolvajok tavaly is a már jól bevált módszereiket vetették be, és az év végi hajrát igyekeztek kihasználni. Mivel ilyenkor az online rendelések számával párhuzamosan a szállítások mennyisége is jelentősen megnő, ezért kézenfekvő megoldás volt a kiberbűnözők számára, hogy szállítmányozással és csomagküldéssel foglalkozó cégek nevében lépjenek fel. Így esett meg, hogy az adathalász támadások során legtöbbször megjelenő cég a DHL lett, amelynek nevével az ilyen jellegű incidensek 23 százalékában éltek vissza az elkövetők globális szinten. A hamis, DHL-es levelek gyakorta vámolási problémákról, elakadt csomagokról vagy egyszerűen csak valótlan nyomkövetési adatokról szóltak. Az esetek többségében az eredetire megszólalásig hasonlító, hamis DHL-weboldalakra vezették a gyanútlan személyeket, akiktől bizalmas adatokat kértek be.

A 2021 negyedik negyedévére vonatkozó adathalász toplista szerint az alábbi vállalatok nevével történt a legtöbb visszaélés:

DHL (23%)

Microsoft (20%)

WhatsApp (11%)

Google (10%)

LinkedIn (8%)

Amazon (4%)

FedEx (3%)

Roblox (3%)

Paypal (2%)

Apple (2%)

A FedEx emlegetésével megvalósított csalások technikájukat tekintve nagyon hasonlítottak a DHL-es károkozásokhoz, miközben például a PayPal-os trükközések elsősorban felfüggesztett fiókokkal rémisztgették a felhasználókat.

Az adathalászat ellen korszerű tartalomszűréssel, valamint biztonságtudatos levelezéssel és internetezéssel lehet a leghatékonyabban felvenni a kesztyűt. Fontos, hogy az e-mailekben szereplő linkekre lehetőségek szerint ne kattintsunk, inkább közvetlenül keressük fel az adott vállalat, szervezet hivatalos weboldalát.

Forrás: Biztonságportál