Noha a tervezett célok nem teljesültek maradéktalanul, a hazai építőipar gyengélkedő teljesítménye mellett stabil növekedést mutatott a Mapei Kft. az év első három hónapjában.

Az exportpiacokon biztató élénkülés tapasztalható, miközben a hazai kereslet még nem érte el a tervezett szintet.

A Mapei Kft. 2025 első negyedévében 7,84 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 5,6 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – derül ki a vállalat üzleti jelentéséből. A növekedés ugyan biztató, ám a 8,88 milliárd forintos tervezett célhoz képest így is elmarad, mégpedig 11,7 százalékkal. A visszafogott eredmény nem meglepő: a hazai építőipar 2025 első hónapjaiban továbbra is gyengélkedett, ami a keresleti oldalon is éreztette hatását.

A részletes adatok alapján a cég belföldi forgalma 7,74 milliárd forint lett, ami szintén 5,4 százalékkal magasabb, mint 2024-ben ilyenkor, ám a tervekhez képest így is 12 százalékos visszaesést jelent. Ugyanakkor az exportnál bővülést tapasztalt a vállalat: az értékesítés 102 millió forintra nőtt, ami 27,2 százalékos növekedés éves szinten. Ez az eredmény 19,7 százalékkal múlja felül az előzetes terveket.

Ágazati környezet: még mindig lejtmenetben

Az iparági környezet sem segítette a növekedést. A KSH legfrissebb adatai szerint az építőipari termelés februárban 4,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől, az épületek építése pedig 11 százalékos mínuszt mutatott. Bár az egyéb – jellemzően infrastrukturális – építményeknél 15 százalékos növekedés látszik, az új szerződések volumene általános visszaesést mutat.

„Az építőiparban a kivárás időszaka van. Sokan figyelnek, kevesebben költenek, különösen a lakossági oldalon. A tervezett állami ösztönzők – mint a Vidéki Otthonfelújítási Program vagy az 5 százalékos lakásáfa – ugyan biztatóak, de még nem érződik érdemben a hatásuk. Az év második felétől viszont már érezhető élénkülésre számítunk”

– mondtahozzá Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.

A globális gazdasági helyzet ugyanakkor nem kedvez a gyors kilábalásnak: az Egyesült Államok által bevezetett új vámintézkedések és a világpiaci nyersanyagárak ingadozása tovább növeli a bizonytalanságot.

Mindezek ellenére a Mapei Kft. továbbra is fenntartja növekedési terveit. A mostani időszak nem a rekordokról, hanem a rugalmasságról és az alkalmazkodásról szól. A célunk, hogy visszatérjünk a tervezett növekedési pályára, és kiaknázzuk a várható kormányzati ösztönzők adta lehetőségeket – zárta Markovich Béla.

