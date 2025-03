HR-trendek 2025: kevesebb HO, több AI, darabokra hulló ESG

Az SAP SuccessFactors HR kutatói összefoglalták és rendszerezték a HR területén 2024-ben bekövetkezett hangsúlyeltolódásokat, és az ez alapján várható 2025-ös trendeket.

Az AI mindent visz, és várhatóan továbbra is listavezető lesz, de a digitális transzformáció más tényezőkben is hangsúlyos a HR szerepének és menedzselésének átalakulásában.

100 üzleti sajtótermék éves trendelemzése, és több mint 270 HR szakembertől gyűjtött adatok, valamint a SuccessFactors 16 különböző rendezvényén 2024 áprilisa és októbere között szerzett információk alapján kilenc pontból álló prioritáslistát állított fel az SAP HR-kutatási csapata.

„Néhány évvel ezelőtt már lezajlott egy változás, mikor a HR kiszolgáló funkcióból stratégiai területté lépett elő. Ez a trend várhatóan tovább fokozódik, a vállalatok jelenbeni működésének biztosításán túl a jövőbeni sikereiket is meghatározza az, hogy a HR-területén milyen változásokat képesek időben kezdeményezni”

– kommentálta a felmérés következtetéseit Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

Munkában a mesterséges intelligencia

A prioritási lista élén – ugyanúgy, mint egy évvel korábban – a mesterséges intelligencia áll, ami az élet minden területén egyre nagyobb szerepet követel magának. A vállalatok számára az AI gyakorlati alkalmazása a következő év egyik legnagyobb kihívása, most kezdik számszerűsíteni a várható hatásait, elvárásként megfogalmazva az AI-befektetések megtérülését. A feltartóztathatatlan digitalizációhoz a munkavállalóknak is alkalmazkodniuk kell, várhatóan egyre többüknek kell a mesterséges intelligenciával kapcsolatos készségeket is elsajátítaniuk, és a mindennapi munkavégzésükbe integrálniuk.

Nem lesz minden virtuális

A hibrid és a távmunka iránti érdeklődés viszont jelentős mértékben, a harmadik helyről a nyolcadikra esett vissza. A munkáltatók az eltelt év során többségében kikristályosították és kommunikálták is az álláspontjukat ebben a kérdésben, most a munkavállalóknak kell eldönteniük, hogy alkalmazkodnak-e a munkáltatójuk által választott modellhez, vagy új helyet keresnek maguknak. Mindenesetre, ha a munka konkrét helyét illetően visszarendeződés megy is végbe, a munka elvégzéséhez fontos készségek és képzettségek versenyképességének biztosítása továbbra is az AI-felkészülés utáni második legfontosabb tényező a munkaerő-menedzsment területén.

Külön utat jár az E, az S és a G?

Egy éve még a prioritási lista negyedik helyén szerepeltek a sokszínűséget, egyenlőséget, befogadást és összetartozást magába foglaló (az angol rövidítésekből összefoglaló néven DEI&B-nek – diversity, equity, inclusion and belonging – hívott) aktivitások, mostanra viszont két hellyel is visszaesett a listán. Számos cégnél újragondolták az ezzel kapcsolatos stratégiákat, és kevésbé konkrét vagy ambíciózus célokat tűznek ki, de voltak cégek is, amelyek konkrétan hátraarcot jelentettek be ezen a téren, feladva egyenlőségi elveiket. Okkal feltételezhető, hogy ez a trend – nem függetlenül az aktuális politikai hatásoktól – egy ideig nem nyeri vissza korábbi fontosságát. Meglepő módon az üvegplafonok elleni harc is csitulni látszik, némiképp hátrébb sorolódott a fizetések átláthatóságának ügye is.

Ugyanakkor a környezeti szempontokat is magába foglaló fenntarthatóság a 9. helyről a 6-ra kúszott a prioritáslistán, és az év során fontosabbá vált a munkavállalói jólét és a vezetők iránti bizalom ügye is. A HR átalakulása, szerepének változása a prioritási sorrendben elfoglalt pozícióját is jelentős mértékben megváltoztatta, a hetedik helyről a harmadikra jött fel.

A vezetés iránti bizalom tovább csökken

Az SAP SuccessFactors 2024-es kutatási eredménye arra figyelmeztetett, hogy a vezetőkbe vetett bizalom mélypontra kerül, és jelentős beavatkozásra lesz szükség. 2025-re azonban várhatóan a HR kevesebb figyelmet fordít erre, ami nem a javulást jelzi, hanem épp ellenkezőleg: a kutatások szerint az alkalmazottak továbbra is elidegenedve érzik magukat a vezetéstől, sőt, egyesek ellenérzést is táplálnak. A HR közvetítő szerepben van a vezetők és a munkavállalók között, de úgy tűnik, egyre kevésbé hisznek abban, hogy meg tudják oldani ezt a problémát.

