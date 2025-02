Új utakat nyit a Husqvarna és az Liverpool egyedülálló globális partnersége

A Husqvarna büszke partnere lett a Liverpool Football Clubnak, a világ egyik legikonikusabb futballklubjának.

A többéves globális megállapodás részeként a Husqvarna lesz az LFC hivatalos pályakarbantartója, ami mindkét fél számára az első ilyen jellegű partnerség.

A középpályás Szoboszlai Dominik csapata, az LFC 2021 óta használja a Husqvarna robotfűnyíróit az AXA Training Centre és az AXA Melwood Training Centre zöldfelületeinek karbantartásához, támogatva a pálya minőségéért felelős csapatot abban, hogy az LFC játékterei továbbra is a legmagasabb színvonalon álljanak a játékosok rendelkezésére. Ezzel a partnerséggel a Husqvarna korszerű eszközei és innovatív megoldásai még jobban beépülnek az LFC pályakezelő csapatainak napi rutinjába és a pályák karbantartásába.

Ben Latty, az LFC kereskedelmi igazgatója így nyilatkozott: „Nagy örömmel jelentjük be ezt a partnerséget a két piacvezető, a Liverpool FC és a Husqvarna között, akiket közös értékeik és innovatív szemléletük egyesít. Ambiciózus kereskedelmi célokat tűztünk ki, hogy a legjobb, a Liverpool Football Clubhoz illő márkákkal dolgozzunk együtt, akik a pályán is hozzájárulhatnak a további sikerekhez. A Husqvarna a pályakarbantartásban egyedülálló minőséget és innovációt képvisel, alig várjuk, hogy velük szorosan együttműködve létesítményeinket továbbra is a lehető legmagasabb színvonalon tartsuk.”

Az LFC a Husqvarna globális ismertségének növelését támogatja díjnyertes, világszerte több mint 200 millió követővel rendelkező közösségi platformjain egyedi tartalmak és aktivitások révén. Emellett a Husqvarna márkajelzése a mérkőzések alatt a digitális LED kivetítőkön is megjelenik, így világszerte több mint 400 millió tévénézőhöz jut el szezononként, globális szinten növelve a márka láthatóságát és ismertségét. Az együttműködés részeként rövid videók is készültek Liverpool játékosokkal, akik arról mesélnek, milyen fontos szerepet játszott gyerekkorukban a kertjük, hiszen itt kezdték el a gyakorlást, mielőtt a stadionok pályáira léptek volna – ezek a tartalmak a Husqvarna UK YouTube csatornáján, a „Husqvarna x Liverpool FC: Backyard Dreams” sorozat részeként érhetők el.

Yvette Henshall-Bell, a Husqvarna európai, erdészeti és kerti divíziójának elnöke elmondta: „Hihetetlenül izgatottak vagyunk a világszerte elismert és tekintélyes Liverpool Football Clubbal való partnerség miatt. Értékeink, innovatív megközelítésünk és a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünk összeköt minket, így ez valóban tökéletes párosítás! Együtt páratlan élményeket nyújtunk majd a szurkolóknak és partnereinknek világszerte, és izgatottan várjuk, hogy nagyszerű dolgokat érjünk el a pályán és azon kívül is.”

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!