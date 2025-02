A Bluebird új szenior sales igazgatóval erősíti USA-beli működését

A Bluebird International örömmel jelenti be, hogy John McGinty 2025 januárjától az USA szenior sales igazgatójaként csatlakozik a vállalathoz.

Ez a lépés a Bluebird nemzetközi terjeszkedésének újabb fontos állomása, amelyet Réfi Balázs, a vállalat alapítója és korábbi vezérigazgatója irányít.

John McGinty több mint 20 éves staffing tapasztalattal rendelkezik, az elmúlt 14 évben kifejezetten az IT szektorra specializálódott. Karrierje során meghatározó szerepet töltött be az IT contracting, vállalati account management és kiemelkedő teljesítményű sales csapatok kialakítása és vezetése terén. Korábban vezető pozíciókat töltött be az Artech L.L.C.-nél és a Modis-nál, ahol sikeresen támogatta Fortune 500 és globális ügyfeleket magasan képzett IT szakemberek toborzásával és elhelyezésével.

Új szerepkörében McGinty fő feladata lesz a Bluebird USA-beli IT contracting stratégiáinak kialakítása és megvalósítása, valamint a vállalati kapcsolatok kiépítése és erősítése az Egyesült Államokban. Mély iparági szaktudása jelentős szerepet játszik majd abban, hogy a Bluebird tovább erősítse szolgáltatásait és a legkiválóbb IT szakembereket biztosítsa észak-amerikai vállalatok számára.

„John tapasztalata és vezetői készségei tökéletesen illeszkednek a Bluebird USA-beli növekedési stratégiájához”

– mondja Réfi Balázs, a Bluebird International alapítója.

„Széleskörű iparági ismeretei és értékesítési szakértelme kulcsfontosságú lesz számunkra abban, hogy tovább bővítsük jelenlétünket az Egyesült Államokban, és még hatékonyabb IT staffing megoldásokat nyújtsunk ügyfeleinknek.”

A Bluebird International immár több mint 20 éve biztosít IT contracting, IT munkaerő-közvetítés és szoftverfejlesztés megoldásokat világszerte, partnereit magasan képzett szoftvermérnökökkel, AI fejlesztőkkel és egyéb IT szakemberekkel segítve. John McGinty csatlakozásával a vállalat tovább erősíti pozícióját az IT staffing piac egyik meghatározó szereplőjeként.

