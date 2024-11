Eleshet a nyugdíjpénztár lakáscélú felhasználásának lehetőségétől, ha erre nem gondol

A nyugdíjpénztári megtakarítások 2025-ben feltörhetők, az ott tartott megtakarítás számos lakáscélra használható. Ez sokaknak segítség lehet lakáscéljaik elérésében, de egy probléma mégis akad. Ez pedig az utófinanszírozás – hívja fel a figyelemet a BiztosDöntés.hu.

Több kérdés tisztázódott, de maradt probléma

A nyugdíjpénztár lakáscélú felhasználását lehetővé tevő jogszabály-tervezet számos kérdést nyitva hagyott. Ezeket azonban nagyrészt már megválaszolta a kormány.

A felújítás és korszerűsítés címén elfogadható munkálatok listáját pontosították és bővítették, a nyugdíjpénztári megtakarítás hitelből és önerőből történő lakásvásárlásra is felhasználható, mint ahogy rendes törlesztésre, illetve elő- és végtörlesztésre is.

Míg azonban lakást vásárolni, hitelt elő- vagy végtörleszteni előfinanszírozás formájában is lehet – azaz az adásvételi szerződés vagy hitelszerződés bemutatásával a nyugdíjpénztár közvetlenül a banknak vagy az eladónak is utalhatja a pénztári megtakarításunkat, más esetekben nem ez a helyzet. Több helyzet van, ahol csak utófinanszírozás jöhet szóba, ez pedig problémát jelenthet a pénztártagoknak – mutat rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A nyugdíjpénztári megtakarításhoz legfeljebb három részletben férhetünk hozzá 2025-ben. Ha ebből a pénzből felújítási, korszerűsítési munkálatokat szeretnénk végeztetni, akkor a számlákat tömbösítve, három részletben és utólag tudjuk benyújtani a pénztárnak, amely 60 napon belül kifizeti a számlák ellenértékét. Ez azt jelenti, hogy a munkákat előre ki kell fizetnünk, az elköltött összeget pedig csak később kapjuk vissza – mondja a szakértő.

Akinek azonban a nyugdíjpénztári megtakarítására van szüksége ahhoz, hogy megvalósíthassa a lakáscéljait, nem biztos, hogy ezen felül is van szabadon felhasználható félretett pénze – teszi hozzá Gergely Péter.

Volt már ilyen

A lakáscélú támogatások egy részére jellemző, hogy utófinanszírozás formájában lehet a pénzhez hozzájutni. Így biztosítható ugyanis, hogy a támogatást valóban a célnak megfelelően használja a pályázó. Felveti ugyanakkor azt a problémát, hogy mit tehetünk, ha nincs pénzünk előre kifizetni azt, amire később a támogatást kapjuk.

Ezt a problémát az állam korábban is felismerte, és így például a 2021-ben oly népszerű otthonfelújítási támogatáshoz támogatott hitelt is bevezetett, amelyet a támogatás később automatikusan előtörlesztett.

Mit tegyünk, ha nincs pénzünk előre kifizetni a felújítást?

Több olyan hitel is van, amely használható ilyen helyzetekben, de egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket választjuk. Gyors, egyszerűen igényelhető hitelre van szükség, amely rugalmasan felhasználható és könnyen előtörleszthető, hiszen a nyugdíjpénztárból megérkező összeg utólag rendelkezésünkre fog állni.

Kézenfekvőnek tűnhet olyan hitelre támaszkodni, amely már megvan. Ezek a hitelkeret típusú hitelek, tehát a folyószámlahitel és a hitelkártya. Ha már eleve rendelkezésünkre áll valamelyik, vagy akár mindkettő, akkor még igényelni sem kell, csak fizetünk belőle.

Ugyanakkor a hitelkeret összege általában nem túl magas, rendszerint nem több 1,5-2 millió forintnál. További problémát jelenthet, ha eleve mínuszban vagyunk velük, mert annál kisebb kerettel gazdálkodhatunk. Ráadásul mind a folyószámlahitel, mind a hitelkártya igen drága, ha tartósan használjuk. A hitelkártya a fizetési határidőn belül kamatmentes, de ez legfeljebb 45 napig lehet így, utána akár 40-50 százalékos kamattal is számolhatunk.

A személyi kölcsön szintén megfelel a gyorsaság és rugalmasság kritériumainak, akár 10-15 millió forint is elérhető és bármire költhető. A kamata 9,9 és 22 százalék között van, ami jóval alacsonyabb, mint a hitelkeret típusú hiteleké. A személyi kölcsön online is igényelhető, és kamatkedvezmények is elérhetők mellé.

A kölcsön bármikor előtörleszthető. Évente legfeljebb 200 ezer forintos értékhatárig az előtörlesztés ingyenes, magasabb összeg esetén legfeljebb 1 százalékos költséggel kell számolnunk. Egy 2 millió forintos személyi kölcsön tartozás teljes végtörlesztése 20 ezer forintba kerül.

Aktuális személyi kölcsön ajánlatok

3 millió forint hitelösszegre, 5 éves futamidővel és 450 ezer forint havi nettó jövedelemmel az igénylők az alábbi feltételekre számíthatnak.

Az Erste Bank Most Extra személyi kölcsönét 400 ezer forintos jövedelemtől igényelhetjük. A kölcsön 12,61 százalékos THM mellett elérhető. Az Erste akár 12 millió forintos felső határig is kínál személyi kölcsönt, meglévő ügyfelek mobilapplikációból is igényelhetnek.

A MagNet Bank kedvezményes személyi kölcsönét 67 372 forintos havi törlesztőrészlet mellett vehetjük fel, amit energetikai korszerűsítésen kívül egyéb zöld célokra is fel lehet használni. A bank a 13,35 százalékos THM-et legalább 250 ezer forintos havi jövedelem és aktív számlahasználat mellett kínálja.

Az UniCredit Bank legalább havi 450 ezer forintos, a bankhoz érkező jövedelem mellett már 11,73 százalékos THM mellett kínálja a fenti paraméterek mellett igényelt kölcsönt. A konstrukcióhoz most egy havi törlesztőrészlet visszajár akció tartozik és online igénylés esetén 30 000 forintot visszaadnak.

Az MBH Bank Extra Plusz Időnyerő kölcsönével a futamidő első 3 hónapjában nem kell törlesztőrészletet fizetni, a THM 13,47 százalék.

Az OTP Bank személyi kölcsöne 23,48 százalékos THM, és 81 636 forintos havi törlesztőrészlet mellett elérhető. A kölcsönt online kell igényelni.

Személyi kölcsön már pár százezer forinttól igényelhető. A bankok azonban alacsonyabb kamatokat kínálhatnak magasabb hitelösszegek, illetve magasabb igazolt havi jövedelem mellett. Érdemes ezért különböző összegek mellett kalkulálni a személyi kölcsön kalkulátorban, és megkeresni azt a hitelt, amely a hiteligénylő igényeinek leginkább megfelel.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!