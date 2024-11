Negyedmillió forintot dobnának a felvevők után, mégis alig kell a Babaváró

Hatalmas akciókkal fordulnak rá az év utolsó két hónapjára a Babavárót kínáló pénzintézetek – akár 250 ezer forintnyi, azonnal felhasználható jóváírást kaphatnak az igénylők – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Kell is a marketing: bár a termék a CSOK Plusz és a piaci hitelek önerejeként is felhasználható, nagyon gyér a kereslet iránta – pedig a bankok a magas kamattámogatás miatt szeretik.

Hiába emelték a Babaváró konstrukcióban elérhető összeget 10-ről, 11 millió forintra, augusztus végéig a babaváró az amúgy messze nem acélos 2023-as év első nyolc hónap adatát tudta csak felülmúlni – emlékeztet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az év első 8 hónapjában megkötött 15 194 szerződés mindössze 5 százalékos bővülést jelent éves szinten, és bár a kihelyezett 165 milliárdos összeg ugyan 15,3 százalékos növekedést mutat, ám ebből 10 százalék a keretösszeg emelésnek köszönhető. A 2022-es adatokhoz képest a szerződések száma lényegében megfeleződött, a kihelyezett összeg 44 százalékkal csökkent.

Kimaxolható támogatás – önerő nélküli lakásvásárlás

A nem túl erős kereslet annak fényében meglepő, hogy a Babaváró az első 5 évben kamatmentesen vehető fel, sőt az első gyermek megszületésével a kamatmentesség már a teljes futamidőre biztosított. A 2. gyermek megszületésével a tőke 30, a 3. világra jöttével pedig a teljes tartozást elengedik.

A mostani helyzetben nagyon úgy fest, hogy a másik családtámogatási termék, a CSOK Plusz kannibalizálja a Babaváró hitelt. A január elsejétől elérhető, maximum 50 millió forintos, 3 százalékos kamaton elérhető hitelből augusztus végéig 9 266 darabot folyósítottak a bankok 206 milliárd forint értékben.

Pedig – emlékeztet Gergely Péter – a Babaváró kiválóan alkalmas arra, hogy a CSOK Plusz vagy piaci lakáshitel mellé önerőként szolgáljon. Miután a jogszabály a fiatal családok esetében 10 százalékos önerőt vár el, a Babaváró önmagában egy 100 millió lakás önereje is lehet. Igaz ehhez – jegyzi meg a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – a 3 gyermekre vállalt, maximális, 50 milliós CSOK Plusz mellett piaci hitel felvételére is szükség van, és a jelenlegi kamatszintek mellett minimum 960 ezer forintos nettó jövedelmet kell igazolnia a családnak.

Ugyanakkor egy 61 millió forintos lakás megvásárlásához elegendő a Babaváró és a CSOK Plusz felhasználása és ehhez a szabályok értelmében csak 650 ezer forintos nettó családi jövedelem igazolása szükséges. A havi törlesztőrészlet az első 12 hónapban – amikor a CSOK Plusznál csak kamatot kell fizetni – 171 000 forint lesz, míg a második évtől a családnak 390 ezer forintot kell havonta törlesztésre költenie.

Negyedmillió forintot adnak

Azt, hogy a Babaváró hitel kedves a bankoknak, a konstrukció kamattámogatása biztosítja. Bár januártól ennek mértéke kissé csökkent, az 5 éves állampapírhozam 1,1 százalékkal növelt értéke +1 százalékos, jelenleg 6,86% százalékos az államtól kapott összeg igen kedvezőnek mondható. Ebből eddig is bőven jutott akciózásra is, és most év végére ezek az akciók felpörögtek – jó eséllyel azért, hogy a bankok hozzák a terveiket – vélekedik Gergely Péter.

A CIB Banknál novemberig a Babavárót igénylők választhattak a 150 ezer forintos jóváírás és egy 180 ezer forint értékű, a Doktor24 egészségügyi szolgáltatónál beváltható kupon között. Novembertől a magánegészségügyi szolgáltató szolgáltatásait már nem lehet kuponnal fizetni, ám az így egyedüli opcióként megmaradt havi jóváírási összeget 250 ezer forintra emelték – ez jelenleg a legmagasabb összeg, amit közvetlenül a Babaváró felvételével el lehet érni a piacon. A jóváíráshoz december 6-ig kell igényelni a Babavárót és 2025. február 12-ig meg kell történnie a hitel folyósításának is.

Bár novembertől a Gránit Banknál a korábbi 180 ezer forintról 160 ezer forintra csökkent a Babaváró hitel folyósításakor ajándékpénzként jóváírt összeg, ám a bank továbbra is gálánsan honorálja azt, ha valaki számlát nyit náluk. Ha a házaspár mindkét tagja számlát nyit, akkor további 80 ezer forintot utal a bank, ha csak egy új számla nyílik, a többlet jóváírás összege 40 ezer forint. Vagyis a kedvezmények kimaxolásával 240 ezer forinttal indulhatunk neki a maximum 11 millió forintos hitel mellett a gyermekvállalásnak.

A számlán jóváírt összeg tekintetében az MBH Bank is szűkmarkúbbnak bizonyul, mint októberben: a korábbi 150 ezer forint helyett már csak 130 ezret írnak jóvá a számlánkon november után, minimum 10 milliós Babaváró igénylése esetén. Ugyanakkor visszavonásig, de legkésőbb jövő január végéig minden a fenti igénylési feltételnek megfelelő fiatal házaspár 50 ezer forint összegű Brendon ajándékkártyát kap, amit 2 éven belül a bababolt hálózat áruházaiban és a webáruházában használhatnak fel.

A BiztosDöntés.hu összevetése szerint a többi pénzintézet egyelőre kitart korábbi akciói mellett: az Erste, az UniCredit, a MagNet és a Raiffeisen 150 ezer, a K&H 160 ezer forintos jóváírást ad a Babaváró hitel folyósítása után.

