Munkáltatói márka disszonancia: ígéret és valóság konfliktusa

Ez a jelenség különösen veszélyes, mert a munkáltatók gyakran nem is tudnak róla, csak az egyre nehézkesebb toborzási folyamatok, a növekvő költségek, és a megfelelő jelöltek hiánya hívják fel rá a figyelmet.

A disszonancia forrása a munkáltatói márka ígéretei és a jelöltek által észlelt valóság közötti különbségből fakad. A cégek különféle, néha látványos és költséges employer branding akciókat hajtanak végre, mint például ingyenes rooftop bárok kialakítása vagy extra juttatások bevezetése. Azonban ezek az intézkedések mit sem érnek, ha a munkavállalók alapvető elvárásai, mint a korrekt vezetői kommunikáció vagy emberi bánásmód, nincsenek biztosítva.

– mondta Horányi-Kiss Annamária recruitment szakértő, a JIT Talent vezető tanácsadója.

A munkáltatói márka disszonancia hosszú távon súlyos problémákat okozhat. A mutatott kép és a potenciális jelöltek véleménye közötti ellentmondás hosszú távon komoly ártalmakat okoz a vállalat számára. Ha a munkáltatói márka ígéretei és a valóság között eltérés alakul ki, az csökkenti a vállalat vonzerejét a potenciális jelöltek szemében, ami megnehezíti, lelassítja a pozíciók betöltését.

Márpedig a legdrágább munkakör a betöltetlen munkakör. A hosszú a toborzás drasztikusan növeli a toborzás költségeit, adott esetben a betöltetlen munkakör veszteségei mellett (COV). A disszonancia hatására a meglévő munkavállalók is kiábrándulhatnak, csökken az elkötelezettségük, és nő a fluktuáció, ami a termelékenységet is rontja.

Ezen felül a negatív élmények gyorsan elterjednek informális csatornákon és közösségi médiában, ami hosszú távon ronthatja a vállalat hírnevét és a bizalmat, azután is, ha az eredeti problémát már megoldották, de nem kommunikálták megfelelően. Ez a negatív percepció tartósan fennmaradhat, és továbbra is hátrányosan befolyásolhatja a toborzási erőfeszítéseket és a cég összképét a munkaerőpiacon.

Az álláskeresők nagy része informálisan tájékozódnak a cégekről a saját hálózatukban, közeli és távoli ismerősöktől, ismerősök ismerőseitől, Facebook csoportokban, sőt akár olyan fórumokon is, mint a GyakoriKérdések.hu. Az ily módon elterjedt negatív vélemények sokszor megakadályozzák, hogy egy álláskereső jelentkezzen egy adott vállalathoz, még akkor is, ha a meghirdetett pozíció, fizetés és egyéb feltételek megfelelőek lennének számára.

A recruitment szakértő szkeptikus a jelöltélmény felmérések és exit interjúk eredményével szemben is: “a jelöltélmény vizsgálatok nem fedik fel a munkáltatói márka disszonancia mögött meghúzódó valódi problémákat és okokat, mert az álláskeresők többnyire nem merik megmondani az őszinte távozás vagy visszautasítás okait, félve a következményektől.”

A disszonancia kezelésének kulcsa a gyors és hiteles kommunikáció. Amennyiben a probléma a vezető személyével függ össze, fontos, hogy a jelölteket megfelelően tájékoztassuk a változásokról. Fontos, hogy jelezzük a jelölteknek, ha a cég változtatásokat eszközölt a problémás vezető leváltásával kapcsolatban, és ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a pozitív pletykákat is terjeszteni kell a javulás érdekében.

„Amíg a disszonanciát kiváltó ok nem szűnik meg, addig a disszonancia sem szüntethető meg. Sokszor már az is elegendő, ha a vállalat elkezdni a probléma megoldását és az erőfeszítéseket kommunikálja. Ezért az első lépés minden esetben a kiváltó ok megismerése és megszüntetése.”