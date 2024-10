A bankváltás segítheti a karácsonyi készülődést is

Év vége előtt számlánkra érkezhet több tízezer forint „ingyenpénz”, ha új pénzintézetnél kezdünk el bankolni, vagy jelenlegi bankunk számlavezetési szolgáltatását ajánljuk ismerőseinknek, akik megfogadják ezt – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Év vége előtt sokaknak jön jól minden pénz a karácsonyi ajándékozás és nagybevásárlások előtt. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint azok az ügyfelek, akik most döntenek úgy, hogy új bankszámlát nyitnak, az év végére több tízezer forinttal is megnövelhetik az ünnepi költési keretüket. A bankok zöme októberben még a korábbi feltételek mellett kínálja számlanyitási kedvezményeit.

Az ingyenpénz mellett a számladíjon is spórolhatunk

Persze – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakértője – pusztán az egyszeri kedvezményért nem érdemes bankot váltani. Ám a bankok a legtöbb számlacsomagjukat elérhetővé tették az üdvözlő bónusz program keretében. Ez azt jelenti, hogy a jóváírás mellett a banki szokásainknak legjobban megfelelő számlacsomag kiválasztásával további több ezer forintot tudunk megspórolni – emlékeztet Gergely Péter.

A bankok zöme a már náluk lévő, elégedett ügyfelekre is gondol és ezért ajánlóprogramok is vannak, ahol nem csak az új ügyfél, de a bankot neki ajánló meglévő kuncsaft is jóváírást kaphat. A megoldás már csak azért is népszerű a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint, mert a felmérések szerint Magyarországon a bankválasztásban még mindig az egyik legkomolyabb érvet az jelenti, ha valamelyik családtag ajánlja az adott pénzintézetet.

Most pedig nézzük a jelenleg futó akciókat!

A CIB Bank bátorítja a meglévő ügyfeleit, hogy ajánlják a bankot. Az október 31-ig futó Welcome akcióban

– 10 ezer forintos jóváírást kap az ajánló ügyfél, ha az ajánlott ügyfél CIB ECO Start Bankszámlát nyit

– Ugyancsak 10 ezer forintos jóváírást kap az ajánló, ha az ajánlott ügyfél CIB ECO vagy CIB ECO Plusz Bankszámlát vagy CIB Private Banking Magánszámlát nyit. Fontos különbség ugyanakkor, hogy az ilyen számlát nyitó, ajánlott ügyfél szintén 10 ezer forintos jóváírást kap.

– 20-20 ezer forint a jóváírás az ajánlónak és az ajánlottnak is, ha az új ügyfél CIB ECO FirstStep vagy CIB ECO ForYou Bankszámlát nyit.

Mindhárom esetben a jóváírás közös feltétele, hogy az új ügyfél a számlanyitást követő első 3 hónapban legalább három alkalommal, vásárlásonként minimum 3 000 forint értékben vásároljon a bankszámlához igényelt bankkártyájával valamint hozzájáruljon a marketingcélú megkeresésekhez.

Az Erste Banknál a korábbi 30 ezer forint helyett szeptember óta október 31-ig már 40 ezer forint jóváírásra számíthatnak az új ügyfelek, ha online vagy a bankfiókban nyitják a számlájukat – a közvetítőkön keresztül érkező új ügyfelek viszont ki vannak zárva. További elvárás, hogy a számlához bankkártyát is igényelni kell.

A Gránit Bank akciói a jelen feltételek szerint szintén október végéig élnek. Ennek keretében 40 ezer forint jóváírásra számíthat az az ügyfél, aki a bank szelfis számlanyitás szolgáltatását választja, hozzájárul a marketing célú megkeresésekhez, és 60 napon belül aktiválja Gránit eBankját. További feltétel 60 napon belül egyszeri legalább 150 ezer forintos bankon kívüli utalás számlára érkezése, illetve 5 darab sikeres bankkártyás vásárlás minimum 1 000 forint értékben.

A Gránit Banknál 10-10 ezer forintos jóváírást kap az ajánló és a számlát nyitó ügyfél is. A digitális bank eBank applikációjában kapott kód megosztásával maximum 10 új ügyfelet lehet ajánlani a banknak. Az új ügyfélnek szelfivel, VideóBankos azonosítással vagy személyesen lehet számlát nyitnia és megadnia az ajánlókódot. A jóváírás feltétele, hogy az új ügyfél 60 napon belül aktiválja saját eBank applikációját és legalább 3 alkalommal, összesen legalább 50 ezer forint értékben vásároljon bankkártyájával.

Az UniCredit Bank ment a legmesszebbre. A bank 2025. január 31-ig hosszabbította meg a korábbi akcióit.

Az UniCredit ügyfélajánló programban 15 ezer forint jóváírásra jogosult az ajánló és a számlanyitó is, ha az új ügyfél a számlájához 3 hónapon belül bankkártyát és mBanking szolgáltatást igényel. További 15-15 ezer forintot fizet az UniCredit akkor, ha az új ügyfél számlájára az első félévben legalább 3 hónapban havonta minimum 500 ezer forint jóváírás érkezik.

De az ajánlás nélkül is érdemes UniCredit számlanyitásban gondolkodni, hiszen a bank jövő január végéig az új ügyfelek által online megnyitott Mobil Aktív Plusz és Ikon Plusz számlák esetében az első hat hónapban visszaírja a felszámított számlavezetési díjat.

Emellett egyszeri 35 ezer forintos jóváírást kínál az ügyfélnek, ha a számlanyitást követő 3 hónapban Mobil Aktív Plusz számla esetén minimum 300 ezer, Ikon Plusz számla esetén minimum 400 ezer forint jóváírás érkezik.

Az UniCredit Diákszámla számlavezetési díja amúgy is 0 forint, a januárig meghosszabbított akció alatt számlát nyitó diákok akkor kaphatnak 35 ezer forintos jóváírást, ha számlanyitást követő hónap végéig 5 darab, minimum 1 000 forintos kártyás tranzakciót – vásárlást, készpénzfelvételt – teljesítenek.

Az OTP Bank őszi számlanyitási promócióját egyelőre október 20-ig hosszabbították meg. Ennek keretében az új – Pályakezdő, Bázis S, Bázis M, Bázis L, vagy Prémium Next – bankszámlát nyitó ügyfélnek, aki a számlanyitást követő 30 napon belül Persely funkciót igényel és azt használja is, valamint a számlához igényelt bankkártyával az első hónapban összeghatár megjelölése nélkül legalább háromszor vásárol – fizikai kereskedőnél vagy online – akár 30 ezer forintos jóváírás érkezhet Persely számlájára.

Október 18-ig él a Raiffeisen Bank 50 ezer forintos számlanyitási jóváírás akciója. Az új ügyfelek a jóváírást akkor kaphatják meg, ha legalább 1 év hűségidőt vállalnak és a számlanyitást követően 5 darab legalább 1 000 forint értékű kártyás vásárlást teljesítenek. A bank a promóció keretében nyitott bankszámlához kapcsolódó, november 15-ig megvalósuló bankkártyás vásárlás 10 százalékát, maximum 10 ezer forintot jóváír az ügyfeleknek. Emellett az első évben havidíj és első kibocsátási díj felszámítása nélkül biztosít virtuális bankártyát az ügyfelek online vásárlásaihoz.

Visszatérő ügyfél is lehet új számlanyitó

Gergely Péter szerint érdemes arra is figyelni, ki számít új ügyfélnek az adott banknál. A CIB-nél a kizárás a jelenleg számlával rendelkezőket, illetve azokat érinti, akik 2022. február 4-e előtt CIB ECO FirstStep Bankszámlát nyitottak. Ám az az ügyfél, aki tegnap lezárta korábbi CIB-es számláját, ma részt vehet ajánlottként a Welcome programban. Ugyancsak kizárja az ajánlásért járó jóváírást az, ha az ügyfél ügynökön keresztül intézi a számlanyitást.

Az OTP-nél a kedvezmény igénybevétele szempontjából új ügyfélnek az minősül, aki a számlanyitást megelőző 3 hónapban nem rendelkezett lakossági számlával a banknál.

Lényegében hasonló feltételt jelent az Erste előírása, ahol a díjkedvezményre az jogosult, akinek 2024. június 30-án nem volt a banknál élő lakossági bankszámlája – de a bank kizárja azokat is, akik 2022. október 1-től meghirdetett bármely online és fióki számlanyitási akciók keretében korábban már bármilyen díjkedvezményben részesültek.

A Raiffeisen kedvezményeit az az új ügyfél kaphatja meg, aki 2024.03.01. és 2024.08.30. között nem rendelkezett Raiffeisen lakossági vagy prémium bankszámlával.

A Gránit esetében 180 napnak kell eltelnie a korábbi lakossági számla bezárásától, hogy új ügyfélnek minősüljünk, az UniCreditnél viszont csak akkor adják oda a kedvezményeket, ha az utolsó UniCredit számlánk bezárása óta már legalább 1 év eltelt – figyelmeztet a BiztosDöntés.hu szakértője.

