Az ABB az Eve Systems felvásárlásával tovább erősíti okosotthon-technológiai portfólióját

A tranzakciónak köszönhetően az ABB vezető szerepre tesz szert az új, interoperabilitási (átjárhatósági) szabvány és vezeték nélküli csatlakozási technológia, azaz a „Matter and Thread” szabványon és protokollon alapuló okosotthon-termékek terén. Az Eve fogyasztóinak szánt, az utólagos korszerűsítések piacára szabott, kiegészítő termékskálájával a kombinált ajánlat felgyorsítja az ABB szállításait a biztonságos, okos és energiahatékony otthonok és épületek piacán. A felek a tranzakció pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra.

A felvásárlásra éppen akkor kerül sor, amikor az okosotthon-technológia iránt egyre nagyobb a kereslet, mert a fogyasztók egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az energiahatékonyság iránt, illetve a hatóságok is ösztönözni kívánják a meglévő épületállomány utólagos korszerűsítését, tekintettel arra a tényre, hogy az épületek a globális szén-dioxid-kibocsátás közel 40 százalékáért felelősek1.

Az 1999-ben alapított Eve Systems okosotthonokhoz gyártott termékei világszerte a kiemelkedő felhasználói élményről és a kiváló minőségről ismertek. Termékportfóliójuk a lakás- és épületautomatizálási, az energiagazdálkodási, a biztonsági és a készülékfelügyeleti eszközök széles palettáját foglalja magába. A mintegy 50 alkalmazottat foglalkoztató Eve úttörő szerepet játszik az új csatlakozási szabvány, a Matter fejlesztésében, amely lehetővé teszi, hogy az intelligens háztartási termékek a gyártóktól és a felhasználói operációs rendszertől függetlenül, a Thread vezeték nélküli technológián keresztül teljes mértékben átjárhatóak, kölcsönösen kompatibilisek legyenek. Figyelemmel az energiahatékonyságot támogató termékek iránti fogyasztói igények növekedésére, az Eve fogyasztói termékeinek több mint fele a hatékony energiagazdálkodási célok elérését segíti a háztartásokban.

Az ABB Energetika üzletágához tartozó Smart Buildings divízió vezetője, Mike Mustapha így nyilatkozott:

„Arra törekszünk, hogy az intelligens technológiák és az innovatív megoldások legjobb és legátfogóbb szolgáltatója legyünk globális ügyfeleink számára. A »Matter and Thread« szabvány és protokoll, amelynek a kidolgozásban az Eve vezető szerepet tölt be, korszakalkotó fejlesztésnek számít az okosotthon-technológia elterjedése szempontjából. Biztosítja a különböző eszközök és szolgáltatások zökkenőmentes, intuitív és biztonságos integrálását, és ezáltal lehetővé, hogy az emberek kényelmesen és biztonságosan kezeljék, szabályozzák épületük energiarendszerét, illetve lakókörnyezetüket. Az iparág előtt ez egy izgalmas növekedési lehetőséget nyit meg, a most bejelentett felvásárlás pedig közvetlenül a fogyasztókhoz juttatja el az intelligens épületek iránti elkötelezettségünkből erdő technológiai előnyöket.”