5 dolog, amire egy webáruháznak kiemelt figyelmet kell fordítania

Egy webáruház üzemeltetésének és eredményességének vannak kulcskérdései, amikre mindenképpen kellő figyelmet kell fordítania a vállalkozónak. A siker gyakran múlik apró részleteken is, de ha az alábbi öt dolog nem működik hatékonyan, szinte garantált, hogy az a gazdasági eredményekre is érezhető, negatív hatást fog gyakorolni. Mutatjuk a legfontosabb kérdéseket a technikai háttértől a webshop logisztikáig, amikre mindig kellő hangsúlyt kell fektetni.

Logisztika

Az esetek többségében az online térben értékesített terméknek is a fizikai térben kell eljutnia a vásárlóhoz. Ezt a feladatot látja el a logisztika, ami ha nem működik megfelelően, akkor minden más amit eddig írtunk feleslegessé válik. Napjainkban annyira csak online megoldásokban gondolkodunk, hogy a rendelések teljesítése nem kap elég figyelmet.

A terméket be kell szerezni, tárolni kell, rendelés esetén meg kell találni, összegyűjteni, csomagolni és az azonos rendelésen szereplő többi termékkel együtt kiszállítani. Mindeközben vezetni kell a készletnyilvántartást és kell valamit kezdeni a visszáruval is. Teendő van bőven, a feladatokat magunk is elvégezhetjük, de költséghatékony módon ki is szervezhetjük erre szakosodott fulfillment szolgáltatóknak.

Akkor működik jól akár saját kézben, akár kiszervezetten webshop logisztikánk, ha rövid idő alatt, hiba nélkül, szakszerűen kezelve érkezik a megrendelt termék a vásárlóhoz. Mindeközben folyamataink automatizáltak, nyomon követhetőek és adatokkal támogatják döntéseinket. A visszáru a rendszer természetes eleme, nem fennakadást okozó probléma.

Még egy fontos dolog a logisztika kapcsán: ha nem ismerjük annak költségét, rossz úton járunk. A logisztika ugyanis a működési költségünk alapvető és meghatározó eleme, amit be kell kalkulálnunk árképzésünk alkalmával a termék eladási árába. Ha olyan struktúrát használunk, ahol nem tudjuk megmondani, hogy adott megrendelés teljesítése összességében mennyibe került számunkra, akkor sem jó a rendszer, ha amúgy zökkenőmentesen működik.

A logisztika fontosságának kiemelése után vegyük sorra a többi tényezőt is:

Motor

Kezdjük az alapok alapjával: valahogyan működnie kell a webáruháznak. Választanunk kell egy könnyen megjegyezhető, termékkészletünkkel, stílusunkkal jól azonosítható domain nevet. Egy szuper domain ritkán ad el önmagában egy terméket, de egy rossz választás visszaüthet a gazdasági eredményeinkre is.

Szükségünk lesz még kellő mennyiségű tárhelyre, bár ennek mértékét később is növelhetjük a webáruház igényei szerint. Sem a domain, sem a tárhely nem jelentős kiadás és általában ugyanazon szolgáltatón keresztül beszerezhető. A technikai háttér legfontosabb elemei mégsem ezek, hanem a webshop motor.

Webshop motort elméletben fejleszthetünk magunk is, de jellemzően béreljük azt. Fontos, hogy már a vállalkozás indításánál tudjuk, hová szeretne kifutni webáruházunk, hogy ne ütközzön a megvalósítás a motor képességeinek határába. A bérelhető webshop motoroknak eltérő erősségeik és hiányaik vannak, amikkel tisztában kell lennünk, mielőtt valamelyik mellett döntünk.

Néhány terméket szeretnénk csak hobbi szinten árulni, vagy komoly termékválasztékkal rendelkező nagy áruházat tervezünk? Saját magunk fejlesztenénk, vagy profira bíznánk az áruház személyre szabását? Mennyire fontos a kezelőfelület egyszerűsége, nyelve? Adott kezelőfelületről egy vagy több webáruházat üzemeltetnénk? Dropshipping vagy hagyományos értékesítési modellel fogunk működni? Szükséges-e támogató ügyfélszolgálat? Mennyire fontos az ár?

A fentiek csak a legfontosabb kérdések, amikre meg kell keresnünk a választ, azért, hogy ne érjenek később meglepetések minket. Bizonyos megoldások ragyogóan működnek egyes igényeknél, míg belassulnak és akadoznak, ha nem megfelelően mérlegeltük, hogy mire lesz szükségünk. Hasonlítsuk össze az ajánlatokat és a jelen mellett ne feledjük, hogy hová szeretnénk fejlődni.

Adatok

Az adatok és a rájuk épülő elemzések hatalmas értéket jelentenek az e-kereskedelemben. Döntéseinket ne megérzésekre, hanem visszaigazolt tényekre alapozzuk. Fontos tehát, hogy keressük, gyűjtsük és értsük a rendelkezésre álló adatokat.

A siker egyik fontos kulcsa a piackutatás. A piackutatás során felmérjük a gazdasági környezetet, versenytársainkat és megpróbáljuk a lehető legjobban megérteni célközönségünk vásárlási motivációit. A kvantitatív (számszerűsíthető) adatokon nyugvó elemzés tudja megmutatni, hogy adott termékre van-e igény, ha igen mekkora és vetélytársaink milyen módszerekkel érték el látható eredményeiket.

Célközönségünkről érdemes – a törvényi szabályozás keretei között – adatokat gyűjtenünk, így jobban megismerhetjük vásárlási szokásaikat és döntéseik hátterét. Könnyen felvehetjük velük a kapcsolatot, célzott marketing tevékenységet fejthetünk ki. Az egyes kampányok végén az adatokat kiértékelve tudjuk levonni a megfelelő következtetéseket korábbi döntéseink helyességéről.

Termékeinkről is folyamatosan rendelkeznünk kell minőségi és mennyiségi adatokkal. Webáruházi leírásainkat precízen kell elkészíteni, ügyfélszolgálatunknak tisztában kell lennie termékeink legfontosabb jellemzőivel. Készletgazdálkodásunk pontossága meghatározza a jól időzített beszerzést és csökkenti a felesleges tárolásból és amortizációból járó költségeket.

Tartalom

A tartalom fontosságát úgy foglalhatnánk össze, hogy az adott termékeket a megfelelő módon szükséges a jól lehatárolt vásárlói célközönségnek értékesítenünk. Mindezek meghatározásához segítenek az adatok, amikről feljebb szóltunk. Nézzük meg a tartalomnak ezt a három elemét.

Olyan termékeket vagy szolgáltatásokat kell árulnunk, amikre valós igény mutatkozik az általunk felkínált áron. Egy termék minősége akkor válik értékké, ha azt el is lehet adni. Egy webáruház nem önmagában termékei objektív minősége alapján lesz sikeres, hanem értékesítési eredménye miatt.

A forgalmazott terméknek egy meghatározott vásárlói réteg problémájára kell megoldást találnia. Az átlagos vásárló nem egy konkrét terméket szeretne, hanem egy adott problémára keres megoldást. Ez azt jelenti, hogy a sikeres értékesítéshez elsősorban célközönségünk problémáit, kérdéseit kell ismernünk, hiszen így fogunk tudni rájuk megoldást kínálni.

A célközönség megszólításához meg kell találni a megfelelő formátumot és stílust is. A kezelhetőségnek, a dizájnnak, a webáruház nyelvezetének egyaránt azt kell szolgálnia, hogy a megcélzott vásárlói réteg figyelmét megragadja és vásárlásra ösztönözze.

SEO

Az online térben rengeteg versenytársunk lesz és nem érdemes arra számítanunk, hogy véletlenül ráakadnak áruházunkra. Bárhonnan elérhetőek vagyunk, de éppen ezért nincs olyan kirakatunk, portálunk, látható megjelenésünk, mint amilyen egy hagyományos boltnak egy sétálóutcán lehet. A marketing szerepe kiemelkedő, azon belül is extra figyelmet kell fordítanunk a SEO-ra, azaz keresőoptimalizálásra.

Az online vásárlók többsége kulcsszavakkal indított keresések alapján jut el honlapokra, webáruházakra. Ezen keresések a konkrét termékhez vagy már a feljebb említett, megoldandó problémájukhoz kapcsolódik. A mi feladatunk, hogy a releváns kereséseknél, a potenciális vásárló rátaláljon ajánlatunkra.

Pontosan ebben segít a SEO. A keresőoptimalizálás kulcsszavakra optimalizált tartalmak készítésével és webhelyünk online kapcsolati hálójának erősítésével foglalkozik. A keresők, mint például a Google, azon weboldalakat listázzák előkelő helyen találati oldalukon, amiknek tartalma egyedi és releváns, valamint megbízhatóságukra erős kapcsolati hálójuk utal.

A jó keresőoptimalizálás figyelembe veszi és fejleszti a webáruház tartalmát, így az nem csak a keresőmotorok, hanem a látogatók számára is értékesebb és érdekesebb lesz. Az online marketing kedvelt eszközének, a PPC kampányoknak sikere is függ attól, hogy a hirdetés mennyire releváns a megcélzott kulcsszavakhoz. SEO nélkül nem működik a marketing az e-kereskedelem világában.

