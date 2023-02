Ismét elismerte a Bloomberg a Schneider Electric nemek közötti egyenlőségért tett erőfeszítéseit

Sorban a hatodik éve szerepel a Bloomberg Nemek Közötti Egyenlőségi Indexében (GEI – Gender Equality Index) a Schneider Electric. A társaság az eddigi legjobb eredményét érte el, ami jóval magasabb, mint az indexben szereplő vállalatok átlagos mutatója.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és az ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat 81 százalékos mutatóval szerepel az idei GEI listán a tavalyi 77 százalékos eredményt követően. A Bloomberg 2023-as Nemek Közötti Egyenlőségi Indexében 45 országból 54 iparág 484 vállalata szerepel, amelyek teljesítményét több fő szempont szerint – vezetés és tehetséggondozás, nemek közötti egyenlő bérezés, befogadó kultúra, szexuális zaklatás elleni politikák – rangsorolják. Az idei GEI-ben szereplő cégek átlaga 73 százalék.

A Schneider Electric az egyenlő bérezés és a nemek közötti egyenlő bérezés megteremtésének vonatkozásában továbbra is kiválóan teljesít, ezúttal 88 százalékos értékelést kapott erre a területre, ami elismerése azon intézkedéseknek, amelyek célja, hogy 2025-re 1 százalék alá csökkentse a nemek közötti bérkülönbségeket. A Schneider Electric a GEI lista átlagánál jobb eredményt ért el a külső márka (81 százalék) és a befogadó kultúra (80 százalék) területén is. A társaság szintén átlagon felüli értékelést kapott a Vezetés és tehetséggondozás kapcsán (55 százalék), amit a nők nagyobb arányban történő foglalkoztatására, előléptetésére és a megtartásukra tett erőfeszítéseivel érdemelt ki.

A Schneider Electric vezető testületében 41 százalék volt a nők aránya 2022. decemberében és a vállalat elkötelezett amellett, hogy 2025-re elérje az 50:40:30 nemek közötti arányt, vagyis az újonnan felvett munkatársak fele nő legyen, az összes első vezető pozíció 40 százalékát nők töltsék be, a felsővezetők között pedig 30 százalék legyen az arányuk.

A Schneider Electric a közelmúltban más fontos rangsorban is szerepelt, a cég idén ismét felkerült a Fortune 2023 World’s Most Admired Companies (A világ legcsodáltabb vállalatai) listájára. A társaság sorban a hatodik évben szerepel ebben a rangsorban, az elektronikai iparon belül a harmadik helyet szerezte meg idén. Ez az elismerés is mutatja a vállalat elkötelezettségét a befogadó és méltányos munkahelyek megteremtése, valamint a környezeti hatása csökkenése iránt.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!