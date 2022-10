Multik által uralt terület piacvezetője lett egy hazai cég

A Pelenka.hu webshop 2018-ban indult el azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a kismamáknak és a kisbabás családoknak.

Az oldal egyszerű, gyors és mégis kellemes élménnyé teszi a bevásárlást, segít a spórolásban. Kezdetben pár száz termék volt elérhető a webáruházban, azonban a termékportfólió napjainkban már megközelíti a tízezret, jelenleg már több mint ötven embernek adnak munkát, az idei várható árbevételük pedig közelíti a 4 milliárd forintot. A cég vezetője, Csereklei Zoltán e-kereskedelem kategóriában megnyerte a Digital Hungary Példakép díját, amit Krisán László, a KAVOSZ vezérigazgatója adott át az Internet Hungary konferencián.

Hazánkban is létrehozta a szektort, majd piacvezető lett benne

A Pelenka.hu nagyon jó példa arra, hogy bebizonyítsa, egy olyan szektorban is az élvonalba, sőt piacvezető pozícióba lehet kerülni, amelyben a nagy nemzetközi cégekkel kell felvenni a versenyt.

„A webáruház létrehozásával az első pillanattól az volt a célunk, hogy a kismamákat és a kisgyermekes családokat támogassuk, mindennapi rutinjukat segítsük, hiszen ők azok, akik általában a legkevesebb szabadidővel rendelkeznek, mégis számtalan, addig számukra ismeretlen terméket kell megismerniük és rendszeresen beszerezniük a várandós időszak előtt és után”

– mondta el Csereklei Zoltán, a Pelenka.hu alapítója.

A családok igényei határozzák meg a kínálatot és szolgáltatást

„Kezdetben csak szorosan a témához kapcsolódó márkákat és termékeket értékesítettünk, azonban ez az idők során kibővült minden olyan termékkel, ami a kisgyermekes családok háztartásában mindennapi fogyasztási cikk lehet. Többek között háztartási vegyiáru, például mosószerek, mosogatószerek, öblítőszerek, tisztítószerek, fertőtlenítőszerek, papíráru, illetve tisztálkodószerek és kozmetikai termékek. Utóbbi esetében a gyermekek mellett az édesanyák igényeire is nagy figyelmet fordítunk”

– emelte ki a cég vezetője. A Pelenka.hu oldala idén októberben teljesen megújult éppen azért, hogy még egyszerűbbé és gyorsabbá tegyék a megfelelő termékek megtalálását és beszerzését. Csereklei Zoltán hozzátette, hogy

„évente többszázezer családot segítünk és a megújult webáruházzal is az a célunk, hogy minél egyszerűbb és gördülékenyebb legyen a vásárlási folyamat. Ha éppen altatás közben, fél kézzel van ideje az anyukának elintéznie a havi babás bevásárlást, az se okozhasson nehézséget.”

A baba-mama termékek piacán megrendíthetetlen a márkahűség

A magyar piacról elmondható, hogy nemzetközi összehasonlításban is nagyon árérzékeny, ugyanakkor a pelenka és baba-mama termékek azok a használati cikkek, amiket akár kedvezőtlen gazdasági körülmények között is be kell szerezniük a háztartásoknak.

„Ezek nem luxuscikkek, hanem olyan dolgok, amelyeket minden hónapban szükséges megvásárolniuk a kisgyermekes családoknak. Így a visszaesés ebben a szegmensben gazdasági válság idején kevésbé érzékelhető. Jellemzően a nagyobb kiszereléseket preferálják a vevők a vásárlás során, amelyek ára így sokkal kedvezőbb, de megjelent az utóbbi hónapokban egy trend, amiben az látszódik, hogy egyre nagyobb számban vásárolnak tűzoltásként egy-egy kisebb tételt a vásárlók, mert vélhetően anyagilag nem tehetik meg a nagyobb kiszerelés választását”

– mutatott rá Csereklei Zoltán. A cég mindent megtesz, hogy a vásárlókat segíteni tudja a legjobb ár/érték arányú termékek megtalálásában, jelenleg „Árcsökkentés” név alatt indított promóciót a lehető legjobb árú termékek promotálására. Mivel a cég szoros stratégiai együttműködésben dolgozik a legnagyobb gyártó márkákkal, ennek eredményeként a vevők számára nagyon előnyös, egyedi árakat tudnak biztosítani.

„Igyekszünk segíteni abban, hogy a vásárlóink megtalálják a pénztárcájuk számára legmegfelelőbb alternatívákat, azonban tudni kell, hogy a pelenka és a törlőkendő esetében nagyon magas a bizalmi faktor, a márkahűség ebben a szegmensben”

– hangsúlyozta a szakértő.

6 hónapon belül szeretnék az egész országban elérhetővé tenni a csomagolásmentes kiszállítást

Jelenleg több mint száz településen már elérhető a természetbarát csomagolásmentes kiszállítás, ami azt jelenti, hogy a termékeket extra csomagolás és térkitöltő anyagok használata nélkül, eredeti formájukban, zárható műanyag ládákban juttatják el a vásárlókhoz. Ezek göngyölegként visszakerülnek a raktárba, így nem termelnek felesleges hulladékot. „Ez nagyon fontos fenntarthatósági szempontból, hiszen így sokkal kevesebb szemetet termelünk a kiszállítás során, ráadásul a vásárlóknak sem kell otthon kerülgetniük a felhalmozott csomagolóanyagokat. Ezért az a célunk, hogy 6 hónapon belül az egész országban elérhetővé tegyük ezt a kedvelt szolgáltatást” – tette hozzá Csereklei Zoltán.

A PÉLDAKÉP DÍJ alapítói a következő módon jellemezték az E-KERESKEDELMI kategória győztesét:

Csereklei Zoltán nagyon rövid idő alatt megmutatta, hogy az addig multik dominálta pelenka piacon is ki lehet tűnni egy hazai vállalkozás indításával, fel lehet építeni egy erős márkát és hűséges fogyasztói bázist. Céltudatossággal és tehetséggel építi a Pelenka.hu webáruházat, amely a szektorban a legnagyobbak közé emelkedett pár év alatt. Mind kereskedelmi stratégiában, mind marketingben és ügyfélélményben kimagasló az, amit elért.